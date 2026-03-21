US-Iran युद्ध के बीच रूस की कमाई 83 हजार करोड़ के पार, पुतिन ने दी नवरोज़ की बधाई

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने ईरान को पारसी नववर्ष नवरोज़ की शुभकामनाएं दीं. पुतिन ने लिखा कि मिडिल ईस्ट वॉर में रूस ईरान के साथ है. पुतिन का ये संदेश ऐसे वक्त पर आया है जब US-Iran की लड़ाई का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रूस को बताया जा रहा है. ताज़ा रिपोर्ट की मानें तो लड़ाई के 15 दिन के अंदर ही फ्यूल बेचकर रूस ने 7.7 बिलियन यूरो यानी 83 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने ईरान को पारसी नववर्ष नवरोज़ की शुभकामनाएं दीं. पुतिन ने लिखा कि मिडिल ईस्ट वॉर में रूस ईरान के साथ है. पुतिन का ये संदेश ऐसे वक्त पर आया है जब US-Iran की लड़ाई का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रूस को बताया जा रहा है. ताज़ा रिपोर्ट की मानें तो लड़ाई के 15 दिन के अंदर ही फ्यूल बेचकर रूस ने 7.7 बिलियन यूरो यानी 83 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.

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पुतिन ने ईरान को दी नवरोज़ की बधाई

रूस की तरफ से जारी किए बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से ईरानी नेताओं, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, को नवरोज़ की शुभकामनाएं भेजी गईं. कहा गया, 'व्लादिमिर पुतिन ने इस मुश्किल वक्त में ईरान की जनता के लिए शक्ति की दुआ मांगी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मुश्किल वक्त में रूस ईरान का एक ईमानदार दोस्त और भरोसमंद सहयोगी बना हुआ है.'

US का आरोप- रूस ईरान को दे रहा मिलिट्री इंटेलिजेंस

रूस और ईरान एक दूसरे के पुराने सहयोगी हैं. 28 फरवरी को ईरान पर हुए US-Israel हमले की रूस ने निंदा की थी. रूस लगातार ईरान को मानवीय सहायता भेज रहा है. हालांकि, रूस ने युद्ध में ईरान की आधिकारिक रूप से कोई मदद अब तक नहीं की है. अमेरिका का आरोप है कि रूस की तरफ से ईरान को मिलिट्री इंटेलिजेंस दी जा रही है, हालांकि, रूस ने इन दावों को खारिज किया है.

US-Iran War का सबसे ज्यादा फायदा रूस को

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के ताज़ा आंकड़ों की मानें तो मार्च के पहले 15 दिन में रूस ने फॉसिल फ्यूल बेचकर 7.7 बिलियन यूरो यानी करीब 83 हजार करोड़ रुपये की कमाई की है. पहले 15 दिन में केवल तेल बेचकर रूस ने 372 मिलियन यूरो की कमाई की, जो कि फरवरी के डेली एवरेज से 14 प्रतिशत ज्यादा है. जबकि तेल, गैस, कोल मिलाकर फॉसिल फ्यूल की कमाई देखें तो रूस ने एक दिन में 513 मिलियन यूरो की कमाई की है.

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