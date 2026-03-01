VIDEO: खामेनेई की मौत के बाद सुलगा पाकिस्तान, 12 की मौत, कराची में US कॉन्सुलेट में लगाई आग

Pakistan Protest: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत ने क्षेत्रीय राजनीकि को ही नहीं, बल्कि आम लोगों की भावनाओं को भी भड़का दिया है. दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं.

ईरान के सु्प्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अमेरिका-इजरायल के हमले में मारे गए. इस खबर के सामने आते ही दुनिया भर के शिया मुसलमानों में उबाल आ गया. इस गुस्से का विस्फोट पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है. राजधानी इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में हालात बेकाबू हो गए हैं. कराची में US कांसुलेट के बाहर सैंकेड़ों की तादाद में लोगों ने हमला कर दिया. अमेरिकी दूतावास में तोड़फोड़ और आगजनी की गई.

सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें एम्बेसी के गेट को भीड़ तोड़ रही है. कुछ लोग कांसुलेट में घुसकर खिड़की-दरवाजों को तोड़ते नजर आ रहे है. लाहौर में भारी संख्या में लोग अमेरिका-इजरायल के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए. शुरुआत में जुलुस शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन दोपहर तक हिंसक हो गया. भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी. अभी तक 12 लोगों की मौत की खबर है.

US कांसुलेट में लगाई आग

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, कराची में प्रदर्शनकारियों ने US कॉन्सुलेट के मुख्य गेट पर हथौड़ों और लोहे की रॉड से हमला किया. इसके बाद अंदर घुसकर उसमें आग लगा दी. वीडियो में कॉन्सुलेट के कई हिस्सों में आग और धुएं का गुब्बार नजर आया. भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सुरक्षबलों को आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज करना पड़ा.

🚨 The US Consulate in Karachi, Pakistan, has been set on fire and destroyed amid escalating regional tensions following the death of Iran's Supreme Leader pic.twitter.com/W1gnX5mEj8 — Sputnik (@SputnikInt) March 1, 2026

बता दें, अली खामेनेई की मौत ने क्षेत्रीय राजनीकि को ही नहीं, बल्कि आम लोगों की भावनाओं को भी भड़का दिया है. वह मिडिल ईस्ट में मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर देखे जाते थे.

Locals protesting stikes on Iran have stormed the entrance area of the US Consulate in Karachi, Pakistan. pic.twitter.com/fiqSoRRpPt — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 1, 2026

अमेरिका-इजरायल के खिलाफ गुस्से की यह आग पाकिस्तान में ही नहीं देखने को मिल रही. बगदाद, टर्की और भारत में भी भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, कश्मीर में भी खामेनेई की तस्वीर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं. ट्रंप के पुतले जलाए जा रहे हैं.

