'खोल देंगे भारत के साथ ट्रेड रूट', पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर के प्रदर्शनकारियों ने आसिम मुनीर को दी सीधी धमकी

Protest in Pakistan-occupied Kashmir: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में 'जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी' के नेतृत्व में हो रहा विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है. JAAC के नेता सरदार अमान ने कहा है कि जल्द ही वह भारत के साथ ट्रेड रूट भी खोल सकते हैं.

JAAC के नेता सरदार अमान खान ने भारत के साथ ट्रेड रूट खोलने की बात कही.

PoK में विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद भड़का.

PoK में पाकिस्तान सेना की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए गए.

PoK protest: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है. आटा, बिजली, ब्रेड और अन्य जरूरी चीजों की आसमान छूती कीमतों और प्रशासन से जुड़ी शिकायतों को लेकर हो रहा विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद और भी भड़क गया है. 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' के एक प्रमुख नेता सरदार अमान खान ने पाकिस्तान को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उनकी खाद्य सहायता रोकी गई तो व्यापार के वैकल्पिक रास्ते तलाशें जाएंगे. इसमें भारत के साथ सीधा व्यापार भी शामिल है.

सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को खुली चुनौती

JAAC के नेता सरदार अमान खान ने एक भाषण के दौरान कहा कि वे अब पाकिस्तानी सहायता पर निर्भर नहीं हैं. उन्होंने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान ने उनके क्षेत्र में आने वाली फूड सप्लाई को सेना की मदद से रोकने की कोशिश की तो किसी भी तरह के हालात के लिए सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे. बता दें कि पाकिस्तान ने इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है और सरदार अमान सहित चार नेताओं की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी के लिए 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपये के इनाम की घोषणा की है.

Escalating Protests in Pakistan-Administered Azad Kashmir (AJK/PoK) – Sardar Aman’s Defiant Warning



A prominent leader of the Joint Awami Action Committee (JAAC), Sardar Aman Khan, has issued a strong statement amid ongoing unrest in so called Azad Jammu & Kashmir.

In a widely… pic.twitter.com/KAp9kx7kDI — Bhairav Force (OSint) (@BhairavForce) June 16, 2026