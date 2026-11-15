'अल्लाहू अकबर, शेम ऑन यू', लंदन में भारतीय ने हलाल फूड बेचने से किया मना तो रेस्टोरेंट के बाहर हुआ विरोध, Video

हरमन सिंह कपूर ने यह भी दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने उनके रेस्टोरेंट का बायकॉट की अपील की, जिसकी वजह से उनके बिजनेस को काफी नुकसान हुआ है.

लंदन में एक भारतीय रेस्टोरेंट के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हो गए. उन्होंने हलाल फूड बेचने से मना करने पर रेस्टोरेंट को बंद करने की मांग की. इस दौरान प्रदर्शनकारी अल्लाहू-अकबर और शेम ऑन यू जैसे नारे लगा रहे थे. रेस्टोरेंट के बाहर फिलिस्तीन का झंडा भी लहरा गया.

भारतीय सिख हरमन सिंह कपूर लंदन के हेमरस्मिथ में 'Singh's Dining' नाम से रेस्टोरेंट चलाते हैं, जिसका पहले नाम रंगरेज था. बीते शुक्रवार (13 नवंबर) की रात अचानक यहां भारी भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से मेट्रोपॉलिटिन पुलिस के जवान तैनात हुए थे. पुलिस से पहले ब्रिटिश एक्टर जॉन क्लीज़ ने रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट गार्ड्स लगा दिए थे, जो पहले भी इस रेस्टोरेंट के समर्थन में बोल चुके हैं.

🚨BREAKING: Islamists have gathered outside Singh’s Dining in London, an Indian-owned restaurant that does not serve halal meat. A sign outside the premises reads “proudly non-halal” sign. They are threatening to burn his shop down, r@pe his family members and kill him. London has fallen. — The British Patriots (@TheBritPats) November 13, 2026

हमें गर्व है कि हम हलाल फूड नहीं बेचते: रेस्टोरेंट

डेली मेल के मुताबिक, रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड रखा हुआ है, जिस पर लिखा है- 'हमें प्राउड है कि हम हलाल फूड नहीं बेचते.' सिंह्स डाइनिंग के बाहर विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस रेस्टोरेंट के मालिक हरमन कपूर ने सोशल मीडिया पर मुसलमानों, हलाल मीट और गाजा में संघर्ष को लेकर कमेंट किए थे. हालांकि हरमन का दावा है कि वो हलाल मांस बेचने से इनकार की वजह से उन्हें और उनकी फैमिली को जान से मारने की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है.

हरमन कपूर का दावा- बायकॉट से हुआ नुकसान

हरमन सिंह कपूर ने यह भी दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने उनके रेस्टोरेंट का बायकॉट की अपील की है, जिसकी वजह से उनके बिजनेस को काफी नुकसान हुआ है. कपूर का आरोप है कि उन्होंने मेट पुलिस से मदद मांगी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं मिली है.

प्रोटेस्ट से पहले हुई थी हरमन कपूर की गिरफ्तारी

डेली मेल के मुताबिक, इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है. रेस्टोरेंट के बाहर प्रोटेस्ट से कुछ घंटे पहले हरमन सिंह कपूर को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी वजह से उनकी वाइफ खुशी कपूर को रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ का सामना करना पड़ा. ऐसा माना जा रहा है कि हरमन की गिरफ्तारी उनकी सोशल मीडिया पर की गई इस्लाम पर टिप्पणी से जुड़ी हुई है.

प्रदर्शनकारियों के सामने खड़ी थीं हरमन की वाइफ

विरोध प्रदर्शन के दौरान हरमन की वाइफ खुशी को रेस्टोरेंट के बाहर हाथ में एक पोस्टर लेकर खड़े देखा गया. इस पर लिखा था- जॉन क्लीज़, इस रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी के लिए पैसे दे रहे है क्योंकि मेट पुलिस ऐसा नहीं करेगा.' एक वीडियो में उन्होंने कहा, 'जॉन क्लीज को धन्यवाद, हमारा सपोर्ट करने के लिए, सिक्योरिटी भेजने के लिए.'

London (Nov. 13) — A mob of Muslims surrounded the Singh's Dining restaurant in Hammersmith. The restaurant proclaims it doesn’t serve halal meat. The restaurant’s owner said John Cleese paid for private security. https://t.co/cU1fD3kvzF — Andy Ngo (@MrAndyNgo) November 14, 2026

ब्रिटेन कोई इस्लामिक देश नहीं: यूजर

सोशल मीडिया पर लोग भारतीय रेस्टोरेंट के सपोर्ट में बोल रहे हैं. एक X यूजर ने लिखा, 'वो 16 साल से रेस्टोरेंट चला रहे हैं, उनका गुनाह क्या है, उन्होंने नो हलाल का बोर्ड लगा दिया? हो सकता है कि आपको रेस्टोरेंट का ऑनर पसंद न हो. हो सकता है कि आप उसकी ऑनलाइन पोस्ट की गई बातों से सहमत न हों, लेकिन ब्रिटेन में, कोई भी किसी कारोबार को इसलिए बंद नहीं करवा सकता क्योंकि उसके मेनू से किसी के धर्म को ठेस पहुंचती है. यह कोई इस्लामिक देश नहीं है.'

A Sikh family has run an Indian restaurant in London for 16 years. Their "crime"? The sign says: no halal. They serve jhatka meat, as their own faith allows. The owner says that brought months of threats, fake reviews and eggs at the windows. This week a crowd, some of them masked, gathered outside demanding the restaurant close. The Met had to put a line of officers at the door. You don't have to like the owner. You don't have to agree with what he posts online. But in Britain, nobody gets to shut down a business because its menu offends their religion. We abolished blasphemy laws in 2008. We are not bringing them back through a mob. This is not an Islamic country. Should a restaurant in Britain be free to choose its own menu? Yes or no 👇 — Caroline Farrow (@CF_Farrow) November 14, 2026

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