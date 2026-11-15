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'अल्लाहू अकबर, शेम ऑन यू', लंदन में भारतीय ने हलाल फूड बेचने से किया मना तो रेस्टोरेंट के बाहर हुआ विरोध, Video

हरमन सिंह कपूर ने यह भी दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने उनके रेस्टोरेंट का बायकॉट की अपील की, जिसकी वजह से उनके बिजनेस को काफी नुकसान हुआ है.

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Rishi Kant

Updated : Nov 15, 2026, 01:09 PM IST

'अल्लाहू अकबर, शेम ऑन यू', लंदन में भारतीय ने हलाल फूड बेचने से किया मना तो रेस्टोरेंट के बाहर हुआ विरोध, Video

लंदन में हलाल बेचने से मना करने पर भारतीय रेस्टोरेंट का विरोध (फोटो-X Video Screengrab)

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लंदन में एक भारतीय रेस्टोरेंट के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हो गए. उन्होंने हलाल फूड बेचने से मना करने पर रेस्टोरेंट को बंद करने की मांग की. इस दौरान प्रदर्शनकारी अल्लाहू-अकबर और शेम ऑन यू जैसे नारे लगा रहे थे. रेस्टोरेंट के बाहर फिलिस्तीन का झंडा भी लहरा गया.

भारतीय सिख हरमन सिंह कपूर लंदन के हेमरस्मिथ में 'Singh's Dining' नाम से रेस्टोरेंट चलाते हैं, जिसका पहले नाम रंगरेज था. बीते शुक्रवार (13 नवंबर) की रात अचानक यहां भारी भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से मेट्रोपॉलिटिन पुलिस के जवान तैनात हुए थे. पुलिस से पहले ब्रिटिश एक्टर जॉन क्लीज़ ने रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट गार्ड्स लगा दिए थे, जो पहले भी इस रेस्टोरेंट के समर्थन में बोल चुके हैं.

हमें गर्व है कि हम हलाल फूड नहीं बेचते: रेस्टोरेंट

डेली मेल के मुताबिक, रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड रखा हुआ है, जिस पर लिखा है- 'हमें प्राउड है कि हम हलाल फूड नहीं बेचते.' सिंह्स डाइनिंग के बाहर विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस रेस्टोरेंट के मालिक हरमन कपूर ने सोशल मीडिया पर मुसलमानों, हलाल मीट और गाजा में संघर्ष को लेकर कमेंट किए थे. हालांकि हरमन का दावा है कि वो  हलाल मांस बेचने से इनकार की वजह से उन्हें और उनकी फैमिली को जान से मारने की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है.

हरमन कपूर का दावा- बायकॉट से हुआ नुकसान

हरमन सिंह कपूर ने यह भी दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने उनके रेस्टोरेंट का बायकॉट की अपील की है, जिसकी वजह से उनके बिजनेस को काफी नुकसान हुआ है. कपूर का आरोप है कि उन्होंने मेट पुलिस से मदद मांगी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं मिली है.

प्रोटेस्ट से पहले हुई थी हरमन कपूर की गिरफ्तारी

डेली मेल के मुताबिक, इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है. रेस्टोरेंट के बाहर प्रोटेस्ट से कुछ घंटे पहले हरमन सिंह कपूर को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी वजह से उनकी वाइफ खुशी कपूर को रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ का सामना करना पड़ा. ऐसा माना जा रहा है कि हरमन की गिरफ्तारी उनकी सोशल मीडिया पर की गई इस्लाम पर टिप्पणी से जुड़ी हुई है. 

प्रदर्शनकारियों के सामने खड़ी थीं हरमन की वाइफ

विरोध प्रदर्शन के दौरान हरमन की वाइफ खुशी को रेस्टोरेंट के बाहर हाथ में एक पोस्टर लेकर खड़े देखा गया. इस पर लिखा था- जॉन क्लीज़, इस रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी के लिए पैसे दे रहे है क्योंकि मेट पुलिस ऐसा नहीं करेगा.' एक वीडियो में उन्होंने कहा, 'जॉन क्लीज को धन्यवाद, हमारा सपोर्ट करने के लिए, सिक्योरिटी भेजने के लिए.'

ब्रिटेन कोई इस्लामिक देश नहीं: यूजर

सोशल मीडिया पर लोग भारतीय रेस्टोरेंट के सपोर्ट में बोल रहे हैं. एक X यूजर ने लिखा, 'वो 16 साल से रेस्टोरेंट चला रहे हैं, उनका गुनाह क्या है, उन्होंने नो हलाल का बोर्ड लगा दिया? हो सकता है कि आपको रेस्टोरेंट का ऑनर पसंद न हो. हो सकता है कि आप उसकी ऑनलाइन पोस्ट की गई बातों से सहमत न हों, लेकिन ब्रिटेन में, कोई भी किसी कारोबार को इसलिए बंद नहीं करवा सकता क्योंकि उसके मेनू से किसी के धर्म को ठेस पहुंचती है. यह कोई इस्लामिक देश नहीं है.'

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