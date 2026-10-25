भारत में प्रदर्शन में हिंसा करने वालों के घर पर चलता है 'बुलडोजर', फ्रांस-इटली में क्या है कानून? कौन करेगा नुकसान की भरपाई

भारत में प्रदर्शन के दौरान हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई भी चर्चा में रहती है.

भारत में प्रदर्शन के दौरान सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आने पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में आरोपियों से नुकसान की भरपाई कराने की कार्रवाई की जाती है. यूपी में कई मामलों में हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने को लेकर भी चर्चा होती रही है. सीएम योगी का ये मॉडल कई अन्य राज्यों में भी देखने को मिला. अब इसी तरह का सवाल फ्रांस और इटली में उठ रहा है.

फ्रांस-इटली समेत कई यूरोपीय देशों में महंगाई, कम वेतन, स्कूलों की बदहाली, बढ़ती जीवन-यापन की लागत और सरकारी खर्च में कटौती के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं. इन प्रदर्शनों में युवाओं और छात्रों की भागीदारी भी बढ़ी है. ऐसे में सवाल है कि इन देशों में प्रदर्शन के दौरान अगर तोड़फोड़ होती है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है या दुकानों में लूटपाट होती है, तो उसका पैसा कौन भरेगा? इसे लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की.

बच्चों के किए की सजा भुगतेंगे माता-पिता!

विदेश नीति विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव ने डीएनए हिंदी से बातचीत में बताया, "फ्रांस, इटली में आंदोलन में जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई या तो सरकार करेगी या मां-बाप या फिर कुछ इंश्योरेंस कंपनी करेंगी. इन दोनों देशों में 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर ऐसे मामलों में शामिल होते हैं तो जवाबदेही माता-पिता की होती है और पेरेंट्स के पास नॉर्मली फैमिली इंश्योरेंस होती हैं. 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के खिलाफ केस चलता है. उसमें एक से पांच साल की सजा और 20,000 यूरो के जुर्माने का प्रावधान है. अब दोनों ही देश इन कानूनों को और कड़ा कर रहे हैं."

कई शहरों में युवाओं के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन

फ्रांस में महंगाई और प्रस्तावित सरकारी खर्च कटौती के खिलाफ छात्रों ने दूसरे प्रदर्शनकारियों के साथ सड़कों पर उतरकर विरोध जताया. इटली के कई शहरों में भी युवाओं के नेतृत्व में ऐसे प्रदर्शन शुरू हुए. कुछ वीडियो में सार्वजनिक संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता दिखाई दिया. वहीं, कुछ फुटेज में गुस्साए माता-पिता अपने बच्चों को प्रदर्शन से दूर ले जाते नजर आए. इसकी एक वजह बच्चों की सुरक्षा के साथ-साथ तोड़फोड़ के लिए उनकी आर्थिक जिम्मेदारी भी हो सकती है.

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस में इसके लिए पहले से कानूनी प्रावधान मौजूद हैं. फ्रांसीसी नागरिक संहिता के अनुच्छेद 1242 (Article 1242) के तहत नाबालिग बच्चों के कारण हुए नुकसान के लिए माता-पिता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. पहले इस प्रावधान में माता-पिता का बच्चों के साथ रहना और उन पर अभिभावकीय अधिकार होना महत्वपूर्ण था.

2025 में कानून में किया था संशोधन

कानून के अनुसार, माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों से हुए नुकसान के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं. हालांकि, प्रशासनिक या न्यायिक आदेश के तहत बच्चा किसी तीसरे पक्ष की देखरेख में हो, तो नियमों में अपवाद लागू हो सकता है.

साल 2025 में कानून में संशोधन किया गया. इसके तहत नागरिक जिम्मेदारी तय करने के लिए माता-पिता का बच्चों के साथ एक ही घर में रहना जरूरी होने की शर्त हटा दी गई. इसका मतलब है कि बच्चे की ओर से हुए नुकसान की जिम्मेदारी तय करते समय केवल ये आधार नहीं लिया जा सकता कि वह माता-पिता के साथ रहता है या नहीं. अगर बीमा से रकम नहीं मिलती, तो माता-पिता की संपत्ति से भी वसूली की नौबत आ सकती है.

फ्रांस में 'दंगाई भुगतान करें' विधेयक क्या है?

प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं के बीच फ्रांस सरकार एक नए विधेयक पर विचार कर रही है, जिसे 'दंगाई भुगतान करें' नाम दिया गया है. फ्रांसीसी रेडियो स्टेशन RFI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस विधेयक के मसौदे पर 27 अक्टूबर को चर्चा होनी है.

कितना जुर्माना वसूलने का है प्रावधान?

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत नुकसान के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले लोगों से 10,000 यूरो (करीब 11 लाख रुपये) तक जुर्माना वसूले जाने का प्रावधान हो सकता है. अगर तोड़फोड़ में नाबालिग शामिल होते हैं, तो उनके माता-पिता की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है. ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्रस्तावित विधेयक और पहले से लागू कानून दो अलग बातें हैं. जब तक विधेयक पारित होकर लागू नहीं होता, इसके प्रस्तावों को मौजूदा कानून नहीं माना जा सकता.

फ्रांस में प्रदर्शन के दौरान एक स्टोर में तोड़फोड़ करता शख्स (Image- IANS)

फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू ने इस कानून को बेहद जरूरी बताया है. उनका तर्क है कि प्रदर्शनकारियों की वजह से हुए नुकसान का खर्च करदाताओं पर नहीं डाला जाना चाहिए यानी सरकार का जोर इस बात पर है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही उसकी भरपाई कराई जाए.

इटली में भी बच्चों की तोड़फोड़ पर माता-पिता से वसूली

इटली में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा और जवाबदेही से जुड़े कई कदमों को मंजूरी दी है. इनमें साल के अंत तक मिलान में 500 सैनिकों की तैनाती और बच्चों की ओर से की गई तोड़फोड़ या लूटपाट के मामलों में माता-पिता की आर्थिक जिम्मेदारी तय करना शामिल है.

जेल के साथ-साथ जुर्माना भी

नई व्यवस्था के तहत, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कम से कम पांच लोगों के समूह में शामिल होने पर पांच साल तक की जेल और अधिकतम 20,000 यूरो (करीब 22 लाख रुपये) के जुर्माने का प्रावधान बताया गया है. इसके अलावा, 14 से 18 साल की उम्र के प्रदर्शनकारियों को उपलब्ध सबूतों के आधार पर संभावित खतरा मानने पर प्रशासनिक आधार पर हिरासत में लिया जा सकता है, भले ही कोई आपराधिक अपराध दर्ज न हुआ हो. पहले ये शक्ति केवल बालिगों तक सीमित थी.

'जो तोड़ेगा, वही भरेगा'

इटली में 'जो तोड़ेगा, वही भरेगा' के सिद्धांत के तहत माता-पिता की जिम्मेदारी से जुड़े नियमों को भी अहमियत दी गई है. नागरिक संहिता के अनुच्छेद 2048 (Article 2048) के अनुसार, माता-पिता और अभिभावक अपने साथ रहने वाले ऐसे नाबालिग बच्चों के गैरकानूनी कृत्यों से हुए नुकसान के लिए जवाबदेह हो सकते हैं, जो कानूनी रूप से स्वतंत्र नहीं हैं.

इटली में अधिकारियों के पास वेतन या संपत्ति से रकम वसूलने के उपाय भी हैं. नई व्यवस्था के तहत राज्य माता-पिता पर सीधे जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी कर सकता है. हालांकि, किसी खास मामले में जिम्मेदारी और वसूली का तरीका संबंधित कानून और तथ्यों के आधार पर तय होगा.

फ्रांस में प्रदर्शन के दौरान कई जगह पर आगजनी हुई (Image- IANS)

फ्रांस और इटली के शहरों में क्यों बढ़ रहा है तनाव?

फ्रांस के कई शहरों में महंगाई, शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन जारी हैं. पेरिस में ट्रेड यूनियन प्रदर्शनों की अनुमति है, जबकि कुछ इलाकों में आंशिक कर्फ्यू जारी रहने की खबर है. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, लूव्र, म्यूजियम द'ऑर्से और पिकासो म्यूजियम जैसे सांस्कृतिक स्थल बंद हैं.

फ्रांस में पिछली झड़पों और दंगों के बाद मार्से और लियोन में वीकेंड के दौरान प्रदर्शनों और रैलियों पर पूरी तरह रोक लगाई गई. लील, बोर्डो और नीस जैसे शहरों में जीवन-यापन की बढ़ती लागत और स्कूलों की स्थिति को लेकर प्रदर्शन कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहे हैं.

इटली में भी मिलान, रोम, ट्यूरिन, बोलोन्या, जेनोआ और फ्लोरेंस समेत कई बड़े शहरों में महंगाई और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं. यूरोप के दूसरे देशों में भी बढ़ती कीमतों, आवास संकट, शिक्षा पर खर्च और सार्वजनिक सेवाओं में गिरावट को लेकर असंतोष देखा जा रहा है. बेल्जियम, अल्बानिया और पुर्तगाल में भी प्रदर्शन हुए हैं.

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