इजरायली संसद में Donald Trump का विरोध, सांसदों ने लहराया 'Genocide' का पोस्टर

दुनिया
इजरायली संसद में डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के दौरान सांसद मान ओदेह और ओफर कासिफ ने हंगामा किया. उन्होंने गाजा में नरसंहार का पोस्टर दिखाकर ट्रंप का विरोध किया.
गाजा में शांति समझौता लागू होने के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल पहुंचे. जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को इजरायल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया. इसके बाद ट्रंप को इजरायली संसद में संबोधित करने के लिए बुलाया गया, जहां उनके भाषण से पहले की कुछ सांसदों ने विरोध शुरू कर दिया. हालांकि, उन सासंदों को तुरंत बाहर निकाल दिया गया.
इजरायली संसद में डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के दौरान सांसद मान ओदेह और ओफर कासिफ ने हंगामा किया. उन्होंने गाजा में नरसंहार का पोस्टर दिखाकर ट्रंप का विरोध किया. पोस्ट में लिखा था, 'फिलीस्तीन को मान्यता दो'. ओदेह और कासिफ का विरोध देखकर सुरक्षाबल टूट पड़े और सांसदों को जबरन उठाकर बाहर निकाल दिया गया.
'आतंक और मृत्यु के युग का अंत'
विरोध कर रहे सांसदों के बाहर निकाले जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना संबोधन शुरू किया. ट्रंप ने ने घोषणा की कि युद्धविराम समझौता गाजा पर इजरायल के युद्ध के साथ-साथ आतंक और मृत्यु के युग का भी अंत है. उन्होंने यह केवल एक युद्ध का अंत नहीं है. यह आतंक और मृत्यु के युग का अंत है और विश्वास, आशा और ईश्वर के युग की शुरुआत है.
उन्होंने कहा, 'यह इजरायल और उन सभी देशों के लिए एक महान सद्भाव और स्थायी सद्भाव की शुरुआत है जो जल्द ही एक सचमुच शानदार क्षेत्र बन जाएगा. मैं इस पर दृढ़ता से विश्वास करता हूं. यह एक नए मध्य पूर्व का ऐतिहासिक उदय है.
Hadash-Ta’al MKs Ayman Odeh and Ofer Cassif removed from Trump’s speech after holding up signs calling to “recognize Palestine.”
Trump quips that the ejection was “very efficient.” pic.twitter.com/0tvs7JbSAS— Sam Sokol (@SamuelSokol) October 13, 2025
ट्रंप ने 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार को दुखदायी बताते हुए कहा कि हमें अब साथ मिलकर संकल्प लेना है कि ये दोबारा नहीं होने देंगे. इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों के लिए अब संकट का दौर खत्म हो गया है. भविष्य सुखमय होगा और पूरे मध्य पूर्व में शांति का संचार होगा. ट्रंप ने IDF को शुक्रिया कहा जिसने अपनी साहस और ताकत के बूते बेहतरीन काम किया.
