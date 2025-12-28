ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकरों में छिपी रही पाक सेना, राष्ट्रपति जरदारी के बयान से उजागर हुई सच्चाई

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने स्वीकार किया है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तानी सेना बंकरों में थी. यह बयान पाकिस्तान की सैन्य और रणनीतिक कमजोरियों को उजागर करता है.

भारत के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर पाकिस्तान की सियासत में हलचल तेज हो गई है. इस बीच खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के एक बयान ने वहां की सेना और सरकार की स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सार्वजनिक मंच से जरदारी ने यह स्वीकार किया कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना और नेतृत्व बंकरों में रहने को मजबूर थे. यह बयान ऐसे समय आया है, जब पाकिस्तान पहले से आर्थिक और आंतरिक संकटों से जूझ रहा है. भारत द्वारा किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर पाकिस्तान के भीतर से एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान सामने आया है. पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि इस सैन्य कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी सेना बंकरों में छिपी हुई थी. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें खुद भी सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई थी.

राष्ट्रपति का कबूलनामा

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जरदारी ने तनावपूर्ण हालात का जिक्र किया और कहा कि ऑपरेशन के समय पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं थीं. उनका यह बयान पाकिस्तान के उस आधिकारिक रुख के उलट है, जिसमें वह अक्सर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करता रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति का यह कबूलनामा पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति को सामने लाता है. दरअसल, पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है. बढ़ती महंगाई, विदेशी कर्ज और कमजोर अर्थव्यवस्था ने देश की सैन्य तैयारियों पर भी असर डाला है. ऐसे हालात में सेना का बंकरों में छिपना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर दबाव और असुरक्षा महसूस कर रहा था.

यह भी पढे: 'हादी हत्याकांड के दो आरोपी भागे भारत...', बांग्लादेश हिंसा के बीच ढाका पुलिस का बड़ा बयान

कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया

गौरतलब है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ भारत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में चलाया था. 22 अप्रैल को हुए इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया था. इसके बाद 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए. इस ऑपरेशन के तहत कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जहां लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के ट्रेनिंग सेंटर और ठिकाने मौजूद थे. इन ठिकानों से भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाई जाती थी. भारत की इस कार्रवाई के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की भूमिका और उसकी आतंकी गतिविधियों पर सवाल उठे.

जरदारी का बयान अब पाकिस्तान के लिए ही असहज स्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि इससे उसकी सैन्य तैयारियों और रणनीतिक दावों की पोल खुलती नजर आ रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से