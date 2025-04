फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल समेत यूरोप के कई देश ब्लैकआउट का सामना कर रहे हैं. इन देशों में अचानक बिजली चली गई है. जिसकी वजह से ट्रैफिक सिस्टम, मोबाइल नेटवर्क सब ठप हो गया है. समाचार एजेंसी एसोशिएटेड प्रेस के मुताबिक, इन देशों की राजधानी में पावर ग्रिड फेल हो गई है. जिसकी वजह से शहर अंधेरे में डूब गए हैं. स्पेन और पुर्तगाल की पावर ग्रिड ऑपरेटर कंपनियां बिजली को फिर से बहाल करने में जुटी हैं.

स्पेन और पुर्तगाल में अचानक हुए इस ब्लैकआउट से रेलवे, फ्लाइट, ट्रैफिक लाइट, अस्पताल, उद्योग और परमाणु ऊर्जा संयंत्र सब थम गए हैं. स्पेन की बिजली ग्रिड प्रबंधक कंपनी रेड इलेक्ट्रिका ने कहा कि इस समस्या को ठीक करने के लिए सभी संशाधन लगाए जा रहे हैं.

This is what a power outage in Europe looks like: subways and airports are down, and the streets are in chaos.



According to the latest information, the power outage affected not only Spain and Portugal, but also parts of France, the Netherlands, and Belgium. What exactly… pic.twitter.com/DXrwlb5i26