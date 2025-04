Pope Francis death news: पोप फ्रांसिस का वेटिकन सिटी में निधन हो गया है. वे लंबे समय से बीमार थे. निमोनिया की शिकायत पर फ्रांसिस पिछले दिनों अस्पताल में भर्ती हुए थे. पॉप फ्रांसिस के मौत की खबर वेटिकन सिटी से दी गई है. वे 88 साल के थे. पोप फ्रांसिस का सोमवार को 88 साल की आयु में वेटिकन के कासा सांता मार्टा स्थित अपने निवास पर निधन हो गया.

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से पोप ने एक दिन पहले मुलाकात की थी. पोप की मृत्यु की खबर से दुनिया के कैथोलिक शोक में डूब गए हैं. AP की रिपोर्ट के मुताबिक, 'पोप फ्रांसिस के निधन की घोषणा वेटिकन कैमरलेन्गो कार्डिनल केविन फेरेल ने की.' कैमरलेन्गो कार्डिनल वेटिकन सिटी में एक प्रशासनिक पद है, जिसका काम खजाने की देखरेख करना और शहर में प्राथमिक काम देखना होता है.

वेटिकन के कैमरलेंगो कार्डिनल केविन फेरेल ने घोषणा की कि पोप फ्रांसिस का सोमवार सुबह निधन हो गया. फेरेल ने बताया कि आज सुबह 7:35 बजे, रोम के बिशप फ्रांसिस, पिता के घर लौट आए थे. उनका पूरा जीवन प्रभु और उनके चर्च की सेवा के लिए समर्पित था. उन्होंने हमें निष्ठा, साहस और सार्वभौमिक प्रेम के साथ जीना सिखाया. उन्होंने हमें सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर पड़े लोगों के लिए जीना सिखाया. वे प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य के रूप में हम सभी के सामने आए थे. हम पोप फ्रांसिस की आत्मा को ईश्वर के असीम, दयालु प्रेम को सौंपते हैं.'

