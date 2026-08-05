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शहबाज शरीफ नहीं हैं PoK के प्रधानमंत्री, फिर क्यों चलती है पाकिस्तान की हुकूमत?

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शहबाज शरीफ नहीं हैं PoK के प्रधानमंत्री, फिर क्यों चलती है पाकिस्तान की हुकूमत?

पीओके का एक अलग ही संविधान है. उसका अपना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट और झंडा है, लेकिन ये सब डमी हैं. रक्षा, विदेश नीति और कई अहम मामलों में पाकिस्तान की सरकार ही फैसला करती है.

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Neelam

Updated : Aug 05, 2026, 06:45 PM IST

शहबाज शरीफ नहीं हैं PoK के प्रधानमंत्री, फिर क्यों चलती है पाकिस्तान की हुकूमत?

पीओके में प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तानी सेना ने 90 लोगों की हत्या की (Image Source: ANI/IANS)

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  • PoK का संविधान, झंडा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और यहां तक की सुप्रीम कोर्ट भी अलग है
  • PoK में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को पाकिस्तान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है
  • JAAC की मांग- पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते, यहां सुधार चाहते हैं
  • PoK के प्रदर्शनों में अब तक 90 लोगों की जान ले चुकी पाकिस्तानी सेना

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में बीते करीब दो महीने से आंदोलन चल रहा है. बिजली की बढ़ी कीमतों, भारी महंगाई, बुनियादी सुविधाओं की कमी से शुरू हुआ ये आंदोलन 36 मांगों तक पहुंच गया. इस आंदोलन का नेतृत्व जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC कर रही है. इस आंदोलन में पाकिस्तान की सेना अब तक करीब 90 लोगों की हत्या कर चुकी है. ऐसे में सवाल उठता है कि जिस प्रांत का अपना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और झंडा हो, वहां शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर का आदेश क्यों चलता है?   

पीओके का अलग राष्ट्रपति, फिर मुनीर का आदेश क्यों चलता है?

पीओके का एक अलग ही संविधान है. उसका अपना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट और झंडा है, लेकिन ये सब डमी हैं. रक्षा, विदेश नीति और कई अहम मामलों में पाकिस्तान की सरकार ही फैसला करती है. उसका झंडा भी अलग नहीं लगाया जाता है. इसके अलावा यहां चुनाव तो होते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को पाकिस्तान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है. यही वजह है कि यहां के लोगों का मानना है कि उनके पास सीमित अधिकार हैं. 

अगर JAAC के रुख की बात करें तो भले ही वो पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हो, लेकिन वो पीओके को पाकिस्तान से अलग करने के पक्ष में नहीं है. उसका कहना है कि वो ना तो पाकिस्तान से अलग होना चाहती है और न ही हिंदुस्तान में मिलना चाहती है. JAAC की मांग है कि पीओके के लोगों को स्वतंत्र फैसले लेने का अधिकार मिले और इसके लिए वो संवैधानिक सुधार चाहती है. 

JAAC की मुख्य मांगें क्या हैं?

जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेतृत्व में ही पोओके में आंदोलन चल रहा है. इसकी मुख्य मांग है- कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को खत्म किया जाए. संगठन का कहना है कि इस्लामाबाद में बैठे नेता और आतंकी अपने लोगों को शरणार्थी के नाम पर चुनाव लड़वाकर जितवा देते हैं. वो लोग इस आरक्षण का फायदा उठाकर अपने हिसाब से कानून बनवाते हैं. इससे पीओके के लोगों के राजनीतिक अधिकार कमजोर होते हैं और पीपीपी और पीएमएलएन जैसी पार्टियां इस्लामाबाद में बैठकर हमारी किस्मत तय करती हैं. नेताओं का कहना है कि सिर्फ पीओके के लोगों को ही वहां की विधानसभा चुनाव में वोटिंग का अधिकार होना चाहिए.

अगर दूसरी मुख्य मांग की बात करी जाए तो वो है- पाकिस्तान के निर्वाचित नेताओं की शपथ. दरअसल पीओके के निर्वाचित हुए नेताओं को पाकिस्तान के प्रति वफादारी की शपथ लेनी होती है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इसे खत्म किया जाए और इसकी जगह जम्मू-कश्मीर की एकता के प्रति वफादारी की जाए क्योंकि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है.

पाकिस्तान के सामने तिहरा संकट!

पाकिस्तान पहले ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी PLA पाकिस्तान से अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए वो पाक आर्मी के काफिले को आए-दिन टारगेट बनाती रहती है. बलूच लड़ाके क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को भी टारगेट बनाते हैं. इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तानी हुकूमत के लिए अलग सिरदर्द बना हुआ है. इस प्रांत में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने शहबाज सरकार की नाक पर दम किया हुआ है. इस संगठन का उद्देश्य पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना और देश में कट्टरपंथी इस्लामी शासन व्यवस्था को लागू करना है. ये संगठन लगातार पाकिस्तान सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को टारगेट बना रहा है. 

इन दोनों राज्यों के इतर पीओके शांत रहता था, वहां ऐसी घटनाएं नहीं होती थीं, जोकि पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए सिरदर्द बने. पाकिस्तान की अलग-अलग सरकारों ने अपने हिसाब से पीओके के संविधान को तरोड़ा-मरोड़ा, लेकिन वो पीओके शांत रहा. हालांकि, इस बार शांति का बुलबुला फूट गया और हजारों की संख्या में लोग रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक सड़कों पर उतर आए. 

पीओके के लोगों को दुश्मन मानते हैं ख्वाजा आसिफ

पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ पीओके के लोगों को अपना नहीं मानते हैं. उन्होंने तो एक टीवी इंटरव्यू में खुलकर पीओके के लोगों को पाकिस्तान का दुश्मन तक करार दे दिया था. हालांकि उनके इस बयान की पाकिस्तान के अंदर भी आलोचना हुई थी. पीपीपी के चीफ और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने तो उनसे माफी मांगने की बात कही थी. इतना ही नहीं बिलावल ने PML-N के जिम्मेदारों से ऐसे बयान न देने की नसीहत भी दी थी. ख्वाजा आसिफ ने कहा था, 'मैं प्रदर्शनकारियों को भारत जैसी ही श्रेणी में रखता हूं और उन्हें भारत की तरह ही दुश्मन मानता हूं.' इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की संभावना को भी खारिज कर दिया था. शहबाज सरकार में रक्षामंत्री ख्वाजा ने ये बयान तब दिया था, जब पाकिस्तान रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें करीब 8-10 लोग मारे गए थे. 

पाकिस्तान की सेना भी नेताओं से दो कदम आगे

पाकिस्तान के नेता तो नेता, वहां की सेना भी उनसे दो कदम आगे है. पाक आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने तो यहां तक कह दिया था कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ संयम बरता हुआ है. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी सड़क पर दबाव बनाकर अपनी मांगें मनवाना चाहते हैं. 

पीओके में चुनाव पर भारत का क्या रुख?

पीओके में हुए विधानसभा चुनाव को भारत ने पाकिस्तान का सिर्फ एक दिखावा करार दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 4 अगस्त को कहा, 'पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यह तथाकथित स्थानीय चुनाव पूरी तरह से सिर्फ एक दिखावा है. वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन-प्रदर्शनों और पाकिस्तानी बलों की तरफ से की जा रही निर्मम हत्याओं की है और इस तरह की खोखली कवायदें असलियत को छिपा नहीं सकती हैं. 

MEA प्रवक्ता ने कहा, 'इस साल जून महीने से अब तक जारी दमन अभियान में कम से कम 90 नागरिकों की मौत हो चुकी है. पाकिस्तान की सत्ता-व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोलियों, इंटरनेट बैन, धमकी और दमन से दिया है और अब एक खोखले चुनावी अभ्यास के माध्यम से वैधता का भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है. इसके लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.'

यह भी पढ़ें:- भारत के 'धुरंधर' ने पाकिस्तान में चुन-चुनकर मारे 30 आतंकी? लश्कर ऑपरेटिव के दावे से मची हलचल

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