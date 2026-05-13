PoK में 9 जून को क्या होने वाला है? पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन, जानिए क्यों मची है इतनी हलचल

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं. बुनियादी सुविधाओं के अभाव और सरकार की वादाखिलाफी से नाराज जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अब निर्णायक जंग का बिगुल फूंक दिया है.

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में इन दिनों स्थिति विस्फोटक बनी हुई है. शहबाज शरीफ सरकार की नीतियों और वादाखिलाफी के खिलाफ स्थानीय जनता का धैर्य जवाब दे चुका है. जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है और 9 जून को पूरे क्षेत्र में पूर्ण बंद और एक विशाल लॉग मार्च का आह्वान किया है. यह आंदोलन पाकिस्तान के दमनकारी तंत्र के खिलाफ एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है.

वादाखिलाफी का आरोप, दिया अल्टीमेटम

JAAC के नेताओं ने दो-टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि 31 मई तक उनकी संवैधानिक और आर्थिक मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, तो पूरे PoK में चक्का जाम और बाजारों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया जाएगा. समिति का स्पष्ट आरोप है कि पाकिस्तान सरकार पिछले दो वर्षों से बातचीत का नाटक कर रही है.

नेताओं के अनुसार, सरकार चर्चा के नाम पर केवल समय बर्बाद करती है ताकि आंदोलन की ऊर्जा को खत्म किया जा सके. प्रशासन अब कमेटी के सदस्यों पर आंदोलन वापस लेने का मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दबाव बना रहा है, क्योंकि उसे भय है कि यह विरोध प्रदर्शन एक अनियंत्रित जनांदोलन में बदल सकता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की किरकिरी कराएगा.

विफल होती वार्ता

प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने मुजफ्फराबाद की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रशासन और समिति के बीच हुई हालिया बैठकें पूरी तरह विफल रही हैं. मिर्जा के अनुसार, "प्रशासन पिछले दो सालों से समिति को टेबल पर बुलाकर केवल धोखा दे रहा है. अब जनता का सब्र टूट चुका है."

मिर्जा ने इस बात पर जोर दिया कि PoK की जनता अब केवल आश्वासनों से संतुष्ट होने वाली नहीं है. 9 जून का प्रस्तावित आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय नेतृत्व अब इस्लामाबाद के नियंत्रण से बाहर निकलकर अपने हक की बात कर रहा है.

बुनियादी सुविधाओं का अभाव

PoK में इस जनाक्रोश के पीछे सबसे बड़ा कारण बुनियादी सुविधाओं का अभाव और अनियंत्रित महंगाई है. PoK में पैदा होने वाली बिजली पाकिस्तान के अन्य हिस्सों को भेजी जाती है, जबकि स्थानीय लोग घंटों लंबी लोड शेडिंग झेलने को मजबूर हैं.

कमरतोड़ महंगाई से लोग परेशान

गैस सिलेंडर की कीमतें 2,500 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये के पार पहुंच गई हैं. निजी और सरकारी स्कूलों की फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है. जनता का मानना है कि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है और सरकारें केवल चेहरे बदलने में व्यस्त हैं.

एक प्रमुख मुद्दा 12 प्रवासी सीटों का भी है. JAAC की मांग है कि इन सीटों को तत्काल समाप्त किया जाए. आरोप है कि इन सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि अक्सर PoK में रहते ही नहीं हैं और केवल राजनीतिक लाभ के लिए चुनावों के समय सक्रिय होते हैं. यह स्थानीय लोकतंत्र के साथ एक बड़ा मजाक माना जा रहा है.

जनता की असल तकलीफें वहीं की वहीं

इतिहास गवाह है कि जब भी PoK के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई, पाकिस्तानी प्रशासन ने उसे गोलियों और लाठियों के दम पर कुचलने की कोशिश की. मिर्जा ने याद दिलाया कि पिछले आंदोलनों में जनता को केवल लाशें और हिंसा मिली है. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान और PoK की कठपुतली सरकारें प्रधानमंत्री तो बदलती रहती हैं, लेकिन जनता की असल तकलीफें वहीं की वहीं हैं. आने वाले दिनों में यह टकराव एक गंभीर अशांति का रूप ले सकता है."

PoK में 9 जून को होने वाला आंदोलन केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि पाकिस्तान के दशकों पुराने कब्जे और शोषण के खिलाफ एक विद्रोह की आहट है. अगर शहबाज शरीफ सरकार ने समय रहते जमीनी हकीकत को नहीं समझा, तो PoK में उपजा यह असंतोष पाकिस्तान के लिए एक बड़ी भू-राजनीतिक चुनौती बन सकता है. फिलहाल, पूरी दुनिया की नजरें मुजफ्फराबाद की सड़कों पर टिकी हैं.