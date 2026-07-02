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'कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाक फौज ने दी, अब हमे आतंकी कहते हैं', पीओके में JAAC नेता ने खोली पाकिस्तान की पोल

Video: 'कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाक फौज ने दी थी, अब हमे ही आतंकी कहते हैं', पीओके में JAAC नेता ने खोली पाकिस्तान की पोल

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दुनिया

'कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाक फौज ने दी, अब हमे आतंकी कहते हैं', पीओके में JAAC नेता ने खोली पाकिस्तान की पोल

भारत लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कहता आया है कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ है. अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता नेता सरदार अमान खान ने खुलेआम कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने ही कश्मीर के युवाओं को हथियार दिया था.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jul 02, 2026, 09:27 PM IST

'कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाक फौज ने दी, अब हमे आतंकी कहते हैं', पीओके में JAAC नेता ने खोली पाकिस्तान की पोल

सरदार अमान खान ने पाकिस्तानी सेना की पोल खोली. (फोटो- सोशल मीडिया)

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  • अवैध कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ीं.
  • रावलकोट के ईदगाह मैदान में 80,000 से भी ज्यादा लोग जुटे हैं.
  • सरदार अमान खान ने पाकिस्तानी सेना की पोल खोली. 

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है. प्रदर्शनकारी अब पाकिस्तानी सेना की काली करतूतों की पोल भी खोल रहे हैं. PoK के एक प्रमुख नेता ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तानी सेना पर  कश्मीरी युवाओं का इस्तेमाल करने और बाद में उन्हें धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया है. प्रदर्शन में शामिल एक नेता ने हजारों लोगों की भीड़ के सामने कहा कि  एक समय पर पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसियों ने कश्मीरियों को भारत के खिलाफ लड़ने के नाम पर उकसाया और उनके हाथों में हथियार व बंदूकें थमाईं. उन्होंने आगे कहा कि अब यही पाकिस्तानी सेना हमें आतंकवादी कह रही है. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

लगातार जारी है प्रदर्शन

बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को शुरू हुए 20 से ज्यादा दिन हो गए हैं.  रावलकोट के ईदगाह मैदान में 80,000 से भी ज्यादा लोग जुटे हैं. इसी दौरान ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के नेता सरदार अमान खान ने पाकिस्तान के सरकारी संरक्षण वाले आतंकी ढांचे की पोल खोल दी. सरदार अमान खान ने कहा कि जब तक कश्मीरी युवा उनके एजेंडे के तहत काम कर रहे थे, तब तक उनका इस्तेमाल किया गया. लेकिन, आज जब हम अपने बुनियादी अधिकारों, बिजली, आटे और राशन के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, तो वही पाकिस्तानी सेना और प्रशासन 'आतंकवादी' और 'गद्दार' कह रहे हैं. 

 

क्यों PoK के लोग पाकिस्तान के खिलाफ हुए?

पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं. वहां के नागरिकों में पाकिस्तान सरकार के प्रति गहरी नाराजगी है. मुख्य मुद्दा बिजली की भारी किल्लत है. लोगों को जो बिजली मिल भी रही है उसपर भारी टैक्स वसूला जा रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की ज्यादातर बड़ी बिजली परियोजनाएं उनके इलाके में हैं लेकिन, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है. इसके अलावा आटा, दाल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं. जब लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया तब पाकिस्तानी सेना ने आवाज दबाने के लिए एक बड़े इलाके की सप्लाई लाइन बंद कर दी. यहां तक कि विरोध की अगुवाई करने वाली ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया. इससे लोग और भी ज्यादा भड़क गए हैं. 

कुछ दिनों पहले सरदार अमान खान ने ये भी कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है. उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं, पाकिस्तान को हमारी जरूरत है. सरदार अमान खान ने ये धमकी भी दी थी कि अगर उनके इलाके में आने वाले राशन की सप्लाई रोकी गई तो वो भारत से लगती सीमा जबरदस्ती खोल देंगे.

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