FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली ब्लास्ट: NIA ने 2 और टेरर ऑपरेटिव्स को पकड़ा, अबतक 11 लोगों की गिरफ्तारी

दिल्ली ब्लास्ट: NIA ने 2 और टेरर ऑपरेटिव्स को पकड़ा, अबतक 11 लोगों की गिरफ्तारी

₹590 करोड़ की हेराफेरी... कौन है हरियाणा में IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले का मास्टरमाइंड?

₹590 करोड़ की हेराफेरी... कौन है हरियाणा में IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले का मास्टरमाइंड?

नरसंहार, हमास, गाजा पीस प्लान... इजरायल की संसद में क्या-क्या बोले PM मोदी, 5 पॉइंट्स में पढ़ें

नरसंहार, हमास, गाजा पीस प्लान... इजरायल की संसद में क्या-क्या बोले PM मोदी, 5 पॉइंट्स में पढ़ें

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

कितनी रशियन महिलाओं संग था Bill Gates का अफेयर? एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद खुद खोला राज

कितनी रशियन महिलाओं संग था Bill Gates का अफेयर? एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद खुद खोला राज

कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई

कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई

Homeदुनिया

दुनिया

नरसंहार, हमास, गाजा पीस प्लान... इजरायल की संसद में क्या-क्या बोले PM मोदी, 5 पॉइंट्स में पढ़ें

PM Modi Address Israeli Parliament: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय इजरायल दौरे पर हैं. पहले दिन बुधवार को उन्होंने इजरायल की संसद Knesset को संबोधित किया.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 25, 2026, 11:22 PM IST

नरसंहार, हमास, गाजा पीस प्लान... इजरायल की संसद में क्या-क्या बोले PM मोदी, 5 पॉइंट्स में पढ़ें

israeli parliament Knesset

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दो दिवसीय यात्रा के पहले दिन आज इजरायल की संसद Knesset को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमले को नरंसहार बताया और मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने कहा कि आप अपने को अकेला न समझें, भारत हर क्षण और पूरे दृढ़ता के साथ इजरायल के साथ खड़ा है.

आतंकवाद पर प्रहार
पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है. भारत लंबे समय से इस आतंकवाद के दर्द को सहता आया है. हमारी आंतवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है. जिसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है.

26/11 मुंबई हमले का किया जिक्र
प्रधानमंत्री मोदी ने 26/11 के मुंबई का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें भारतीयों की जान नहीं गई थी, बल्कि इजरायल के नागरिक भी शामिल थे. पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि आतंकवाद को खिलाफ पुरी दुनिया को साथ आना चाहिए.

खास संजोग का जिक्र
पीएम मोदी ने एक खास रोचक तथ्य का चिक्र करते हुए कहा, 'मेरा जन्म उस दिन हुआ हुआ जिस दिन भारत ने इजरायल को औपचारिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी. मोदी का यह बयान सुनकर इजरायली संसद तालियों से गूंज उठी.

स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित
इजरायल की संसद ने पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया. यह Knesset का सबसे बड़ा सम्मान होता है. उन्होंने इजरायल के साथ भारत के रिश्ते को सम्मान और साझेदारी पर आधारित बताया. उन्होंने कहा कि दोनों देश नेचुरल पार्टनर हैं. हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और दुनिया भर में इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं.


गाजा पीस प्लान का समर्थन
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत गाजा पीस इनिशिएटिव का समर्थन करता है. इसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने मंजूरी दी है.जो शांति के लिए एक अच्छी पहल है. हमारी कोशिश इंशानिय के लिए होती है. भारत इस बातचीत, शांति और स्थिरता के लिए दुनिया के साथ है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
कितनी रशियन महिलाओं संग था Bill Gates का अफेयर? एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद खुद खोला राज
कितनी रशियन महिलाओं संग था Bill Gates का अफेयर? एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद खुद खोला राज
कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई
कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप में रनों का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
T20 वर्ल्ड कप में रनों का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Holika Dahan Upay: होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय
होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय
Horoscope 25 February: कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम 
चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम
Numerology: मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
ये 5 सुगंधें ईश्वर की आराधना में इत्र की तरह काम करती हैं, जानिए क्यों हैं ये पूजा में जरूरी
ये 5 सुगंधें ईश्वर की आराधना में इत्र की तरह काम करती हैं, जानिए क्यों हैं ये पूजा में जरूरी
MORE
Advertisement