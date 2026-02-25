नरसंहार, हमास, गाजा पीस प्लान... इजरायल की संसद में क्या-क्या बोले PM मोदी, 5 पॉइंट्स में पढ़ें

PM Modi Address Israeli Parliament: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय इजरायल दौरे पर हैं. पहले दिन बुधवार को उन्होंने इजरायल की संसद Knesset को संबोधित किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दो दिवसीय यात्रा के पहले दिन आज इजरायल की संसद Knesset को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमले को नरंसहार बताया और मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने कहा कि आप अपने को अकेला न समझें, भारत हर क्षण और पूरे दृढ़ता के साथ इजरायल के साथ खड़ा है.

आतंकवाद पर प्रहार

पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है. भारत लंबे समय से इस आतंकवाद के दर्द को सहता आया है. हमारी आंतवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है. जिसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है.

26/11 मुंबई हमले का किया जिक्र

प्रधानमंत्री मोदी ने 26/11 के मुंबई का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें भारतीयों की जान नहीं गई थी, बल्कि इजरायल के नागरिक भी शामिल थे. पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि आतंकवाद को खिलाफ पुरी दुनिया को साथ आना चाहिए.

खास संजोग का जिक्र

पीएम मोदी ने एक खास रोचक तथ्य का चिक्र करते हुए कहा, 'मेरा जन्म उस दिन हुआ हुआ जिस दिन भारत ने इजरायल को औपचारिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी. मोदी का यह बयान सुनकर इजरायली संसद तालियों से गूंज उठी.

स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित

इजरायल की संसद ने पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया. यह Knesset का सबसे बड़ा सम्मान होता है. उन्होंने इजरायल के साथ भारत के रिश्ते को सम्मान और साझेदारी पर आधारित बताया. उन्होंने कहा कि दोनों देश नेचुरल पार्टनर हैं. हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और दुनिया भर में इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं.



गाजा पीस प्लान का समर्थन

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत गाजा पीस इनिशिएटिव का समर्थन करता है. इसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने मंजूरी दी है.जो शांति के लिए एक अच्छी पहल है. हमारी कोशिश इंशानिय के लिए होती है. भारत इस बातचीत, शांति और स्थिरता के लिए दुनिया के साथ है.

