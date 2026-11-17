आसियान समिट में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों में हमने अपनी साझेदारी को नई गति दी है. अब हमें मिलकर अपने क्षेत्र के भविष्य को नई दिशा देनी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान समिट 2026 में कहा कि बीते कुछ सालों में दुनिया अनेक संकटों से गुजरी है. ऐसे में दुनिया को शांति और स्थिरता की जरूरत है. उन्होंने कहा कि भारत और आसियान की आबादी दुनिया की एक चौथाई है. हमें सहयोग के जरिए भविष्य तय करना चाहिए.

पीएम मोदी ने ASEAN शिखर सम्मेलन में कहा, 'आज इस फॉर्मेट में आशियान लीडर के साथ मेरा 13वां संवाद है. पिछले वर्षों में हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने भारत आसियान संबंधों को नई गति और नई गहराई दी है. हमारी साझेदारी अब साझा संस्कृति और विरासत से आगे बढ़कर डिजिटल, डिफेंस और स्पेस जैसे क्षेत्रों में नए आयाम प्राप्त कर रही है.'

भारत की 9 देशों के साथ डायरेक्ट फ्लाइट, हमारी निकटता का प्रमाण: PM

उन्होंने कहा, '2014 से अब तक हमने पीपुल टू पीपुल टाई मजबूत करने के लिए 100 से ज्यादा इनिशिएटिव लिए हैं. करीब 2050 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और 10 हजार स्किल बिल्डिंग स्कॉलरशिप दी हैं. आज भारत और 9 देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट और पर्यटन भी हमारी निकटता का प्रमाण है.'

VIDEO | Manila, Philippines: PM Modi speaks during 23rd India - ASEAN Summit, says, "India and ASEAN together represent nearly one-fourth of the world's population. Therefore, it is essential to ensure that our future is shaped not by competition, but by cooperation. We have both the capability and the resolve. Together, we can make this region a symbol of peace and stability. This is my third visit to an ASEAN country. It reflects the special importance ASEAN holds for India. We believe that India's development and ASEAN's prosperity are deeply interconnected. In the coming years, the ASEAN Community Vision 2045 and Viksit Bharat 2047 can play an important role in realising our shared aspirations." #ASEANPhilippines2026 #ASEAN2026 #PMModi (Source: PM Modi YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026

दुनिया बीते कुछ सालों में कई संकटों से गुजरी: पीएम मोदी

रूस-यूक्रेन और अमेरिका-ईरान संघर्ष का जिक्र किए बिना पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में दुनिया एक के बाद एक अनेक संकटों से गुजरी है. दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है शांति और स्थिरता की. इस साल की हमारी थीम- नेविगेटिंग अवर फ्यूचर टुगेदर, विशेष महत्व रखती है.

भारत-आसियान की आबादी दुनिया की एक चौथाई: PM मोदी

प्रधानमंत्री ने कहास, 'भारत और आसियान मिलकर विश्व की एक चौथाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं. ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि हमारा कंप्टीशन से नहीं, सहयोग से तय हो. हमारे पास सामर्थ्य भी है और संकल्प भी है. हम मिलकर इस क्षेत्र को शांति और स्थिरता का प्रतीक बना सकते हैं.'

आसियान देशों और भारत के रिश्तों पर पीएम मोदी ने कहा कि आसियान देशों की ये मेरी तीसरी यात्रा है, ये भारत के लिए आसियान के विशेष देशों को दर्शाता है. हमारा विश्वास है कि भारत का विकास और आसियान की समृद्धि एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं.

बीते 12 सालों में साझेदारी को नई गति मिली: पीएम

पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले सालों में आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 हमारी साझा आकांक्षाओं को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. पिछले 12 सालों में हमने अपनी साझेदारी को नई गति दी है. अब हमें मिलकर अपने क्षेत्र के भविष्य को नई दिशा देनी है. इस साझेदारी में आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता अटल है और अटल ही रहेगी.

पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि आज की बैठक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाई देगी. सुरक्षित समावेशी, समृद्ध, इंडो-पेसिफिक के निर्माण में योगदान देगी.

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