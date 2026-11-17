मनीला का ऐतिहासिक खालसा दीवान गुरुद्वारा साल 1901 में स्थापित किया गया था. इस संस्थान को 1924 में खालसा दीवान के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में ऐतिहासिक खालसा दीवान गुरुद्वारे में अरदास पढ़ी. इस दौरान उन्होंने 100 साल से ज्यादा पुराने इस गुरुद्वारे के पुनर्विकास कार्यों की नींव भी रखी.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (17 नवंबर) मनीला के खालसा दीवान गुरुद्वारे का दौरा किया. इस दौरान 'पानी प्यारे' की मौजूदगी में गुरुद्वारे के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखने का कार्यक्रम का नेतृत्व किया. इस मौके पर सीनेटर फ्रांसिस जोसेफ एस्कुडेरो और मनीला के मेयर फ्रांसिस्को इस्को मोरेनो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे.

1924 में खालसा दीवान के रूप में रजिस्टर्ड हुआ था गुरुद्वारा

मनीला का ऐतिहासिक खालसा दीवान गुरुद्वारा साल 1901 में स्थापित किया गया था. इस संस्थान को 1924 में खालसा दीवान के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस गुरुद्वारे को फिलीपींस का सबसे पुराना गुरुद्वारा होने का विशेष गौरव मिला हुआ है. यह मनीला में सिख और अन्य समुदाओं के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और परोपकारी गतिविधियों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है.

MEA के मुताबिक, खालसा दीवान गुरुद्वारा भारतीय-सिख समुदाय और फिलीपींस समाज के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कायम है.

PM मोदी बोले- बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मनीला के गुरुद्वारा खालसा दीवान में आकर बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं.

Feeling very blessed to be at the Gurudwara Khalsa Diwan in Manila. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਮਨੀਲਾ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। https://t.co/JNuNFMq6Ja — Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2026

टीओआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि खालसा दीवान गुरुद्वारा और भी भव्य होगा. गुरुद्वारे को पांच मंजिला कॉम्प्लेक्स में बनाया जाएगा, जिसमें कम्युनिटी के लिए काफी जगह और सुविधाएं होंगी.

पीएम मोदी ASEAN-भारत और क्वाड सम्मेलन में होंगे शामिल

पीएम मोदी आज 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. इसके अलावा करीब दो साल बाद क्वाड देशों की करीब दो साल बाद हो रही बैठक में भी शामिल होंगे, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं. इस बैठक में शामिल होने के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और विदेश सचिव मार्को रुबियो भी मनीला पहुंच रहे हैं.



प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है.क्वाड नेताओं की पिछली शिखर बैठक सितंबर 2024 में अमेरिका के डेलावेयर में हुई थी. फिलीपींस, 2026 के लिए आसियान अध्यक्ष के तौर पर इन सम्मेलनों की मेजबानी कर रहा है.

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