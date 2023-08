PM Modi In Greece: चंद्रयान की सफलता पर ग्रीस में बोले पीएम मोदी, 'चांद ने धरती बहन का रख लिया मान'

डीएनए हिंदी: ग्रीस की राजधानी एथेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया है. इस दौरान उन्होंने चंद्रयान-3 की सफलता का भी जश्न मनाया. उन्होंने कहा कि चांद पर तिरंगा लहरा रहा है और अब पूरी दुनिया भारत की क्षमता का लोहा मान रही है. उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे भारतीयों को इसरो और देश की उपलब्धियों पर गर्व है. इस दौरान पीएम ने अपने भाषण को भावनात्मक पुट भी दिया और कहा कि चांद ने धरती बहन की लाज रख ली. भारत में चांद को मामा कहा जाता है और इस वजह से पीएम ने यह उपमा दी. ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के बाद पीएम अब ग्रीस के दौरे पर हैं.

धरती और चंदा मामा के रिश्तों का पीएम मोदी ने किया जिक्र

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच आ गया हूं. पीएम ने कहा कि हमारे हमारे यहां तो वैसे भी चन्द्रमा को मामा कहा जाता है. हमारी धरती माता ने रक्षा बंधन के तौर पर धरती से चन्द्रमा की और चंद्रयान भेजा था. चांद ने भी राखी से पहले अपनी बहन की लाज रख लिया है. चंद्रयान-3 की सफलता का जश्न पूरी दुनिया में है और ऐसे मौके पर हर कोई अपने परिवार के बीच रहना चाहता है. मैं तो अपने परिवार के बीच पहुंच गया हूं.

