PM मोदी और जेलेंस्की के बीच लंबी बातचीत, भारत आने का भी मिला न्योता, जानें किन इन मामलों पर हुई चर्चा

बुमराह, सिराज...चोटिल होते गेंदबाज और छोटा हो रहा टीम इंडिया का फास्ट बॉलिंग पूल

ICICI में 50,000 रुपये, तो HDFC, SBI, PNB से Kotak बैंक के सेविंग अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस है जरूरी?

Krishna Janmashtami Bank Holiday: अगस्त में इस हफ्ते कई दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी लिस्ट

'MI के मालिक मुकेश अंबानी को मैं मना लेता...' Jasprit Bumrah के वर्कलोड को लेकर इस दिग्गज ने BCCI पर कसा तंज

मेट्रो स्टेशन से लेकर सड़क किनारे तक.. क्रेडिट कार्ड बेचने वाले एजेंट को कितना कमीशन मिलता है? जानिए पूरा हिसाब

Krishna Janmashtami 2025: देवकी की आठवीं संंतान ही क्यों बने भगवान श्रीकृष्ण, जानें 8 नंबर के साथ जुड़ा है गहरा रहस्य

पहलगाम अटैक में पति को खोने वाली हिमांशी नरवाल की Bigg Boss 19 में एंट्री? घर के ड्रामे से लेकर बदल जाएंगे खेल के नियम

'अगर सचिन-गावस्कर सर ने सोचा होता...' Sarfaraz Khan ने अपने बयान से खींचा चीफ सिलेक्टर का ध्यान, जानें क्या कहा

परमाणु हमले की धमकी के बाद आसिम मुनीर को भारत की दो-टूक, अमेरिका पर भी साधा निशाना

PM मोदी और जेलेंस्की के बीच लंबी बातचीत, भारत आने का भी मिला न्योता, जानें किन इन मामलों पर हुई चर्चा

PM मोदी और जेलेंस्की के बीच लंबी बातचीत, भारत आने का भी मिला न्योता, जानें किन इन मामलों पर हुई चर्चा

बुमराह, सिराज...चोटिल होते गेंदबाज और छोटा हो रहा टीम इंडिया का फास्ट बॉलिंग पूल

बुमराह, सिराज...चोटिल होते गेंदबाज और छोटा हो रहा टीम इंडिया का फास्ट बॉलिंग पूल

Krishna Janmashtami Bank Holiday: अगस्त में इस हफ्ते कई दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी लिस्ट

: अगस्त में इस हफ्ते कई दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी लिस्ट

ICICI में 50,000 रुपये, तो HDFC, SBI, PNB से Kotak बैंक के सेविंग अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस है जरूरी?

ICICI में 50,000 रुपये, तो HDFC, SBI, PNB से Kotak बैंक के सेविंग अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस है जरूरी?

मेट्रो स्टेशन से लेकर सड़क किनारे तक.. क्रेडिट कार्ड बेचने वाले एजेंट को कितना कमीशन मिलता है? जानिए पूरा हिसाब

मेट्रो स्टेशन से लेकर सड़क किनारे तक.. क्रेडिट कार्ड बेचने वाले एजेंट को कितना कमीशन मिलता है? जानिए पूरा हिसाब

जब एक एस्ट्रोनॉट ने ISS को बना लिया था Marriage Hall, जानें Space Wedding की रोमांटिक कहानी

जब एक एस्ट्रोनॉट ने ISS को बना लिया था Marriage Hall, जानें Space Wedding की रोमांटिक कहानी

अंतर्राष्ट्रीय खबरें

PM मोदी और जेलेंस्की के बीच लंबी बातचीत, भारत आने का भी मिला न्योता, जानें किन इन मामलों पर हुई चर्चा

पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लंबी बातचीत में द्विपक्षीय सहयोग, कूटनीतिक स्थिति और युद्ध खत्म करने की संभावनाओं पर चर्चा की. जेलेंस्की ने भारत के समर्थन की सराहना की और रूस पर हमले जारी रखने का आरोप लगाया.

राजा राम

Updated : Aug 11, 2025, 08:01 PM IST

PM मोदी और जेलेंस्की के बीच लंबी बातचीत, भारत आने का भी मिला न्योता, जानें किन इन मामलों पर हुई चर्चा

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लंबी और विस्तारपूर्ण बातचीत की, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग, मौजूदा कूटनीतिक हालात और रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने हालिया घटनाक्रम और शांति प्रयासों पर अपने विचार साझा किए. इस दौरान जेलेंस्की ने रूसी हमलों से प्रभावित यूक्रेनी शहरों और गांवों की स्थिति पर चिंता जताई और भारत के समर्थन के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया.

द्विपक्षीय सहयोग और कूटनीति पर चर्चा

जेलेंस्की ने कहा कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत लंबी और गहन रही, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और वैश्विक कूटनीतिक स्थिति को लेकर विचार-विमर्श हुआ. उन्होंने पीएम मोदी की सहानुभूति और समर्थन की सराहना करते हुए कहा कि भारत की भूमिका शांति प्रयासों में अहम है. जेलेंस्की के अनुसार, उन्होंने पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया है. मोदी ने भी उन्हें भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया. इस पर दोनों नेताओं की सहमति बनी.

जेलेंस्की से बात करके खुशी हुई

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि उन्हें राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करके खुशी हुई और भारत ने हमेशा संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया है. उन्होंने दोहराया कि भारत यूक्रेन के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के साथ हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है.

यह भी पढ़ें: परमाणु हमले की धमकी के बाद आसिम मुनीर को भारत की दो-टूक, अमेरिका पर भी साधा निशाना

रूसी हमलों और युद्ध की स्थिति

जेलेंस्की ने बातचीत के दौरान पीएम मोदी को यूक्रेनी शहरों और गांवों पर रूसी हमलों से हुए नुकसान के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने खासतौर पर जापोरिज्जिया के बस अड्डे पर हुए हालिया हमले का जिक्र किया, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए. उनका कहना था कि यह हमला जानबूझकर शहरी सुविधाओं को निशाना बनाकर किया गया है. जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि युद्धविराम की दिशा में कदम बढ़ाने के बजाय रूस कब्जा और हिंसा जारी रखने की मंशा दिखा रहा है. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक अवसर मौजूद हैं, लेकिन रूस की कार्रवाइयां इस राह में बाधा बन रही हैं.

