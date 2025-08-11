PM मोदी और जेलेंस्की के बीच लंबी बातचीत, भारत आने का भी मिला न्योता, जानें किन इन मामलों पर हुई चर्चा

पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लंबी बातचीत में द्विपक्षीय सहयोग, कूटनीतिक स्थिति और युद्ध खत्म करने की संभावनाओं पर चर्चा की. जेलेंस्की ने भारत के समर्थन की सराहना की और रूस पर हमले जारी रखने का आरोप लगाया.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लंबी और विस्तारपूर्ण बातचीत की, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग, मौजूदा कूटनीतिक हालात और रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने हालिया घटनाक्रम और शांति प्रयासों पर अपने विचार साझा किए. इस दौरान जेलेंस्की ने रूसी हमलों से प्रभावित यूक्रेनी शहरों और गांवों की स्थिति पर चिंता जताई और भारत के समर्थन के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया.

द्विपक्षीय सहयोग और कूटनीति पर चर्चा

जेलेंस्की ने कहा कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत लंबी और गहन रही, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और वैश्विक कूटनीतिक स्थिति को लेकर विचार-विमर्श हुआ. उन्होंने पीएम मोदी की सहानुभूति और समर्थन की सराहना करते हुए कहा कि भारत की भूमिका शांति प्रयासों में अहम है. जेलेंस्की के अनुसार, उन्होंने पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया है. मोदी ने भी उन्हें भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया. इस पर दोनों नेताओं की सहमति बनी.

जेलेंस्की से बात करके खुशी हुई

Glad to speak with President Zelenskyy and hear his perspectives on recent developments. I conveyed India’s consistent position on the need for an early and peaceful resolution of the conflict. India remains committed to making every possible contribution in this regard, as well… — Narendra Modi (@narendramodi) August 11, 2025

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि उन्हें राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करके खुशी हुई और भारत ने हमेशा संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया है. उन्होंने दोहराया कि भारत यूक्रेन के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के साथ हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है.

यह भी पढ़ें: परमाणु हमले की धमकी के बाद आसिम मुनीर को भारत की दो-टूक, अमेरिका पर भी साधा निशाना

रूसी हमलों और युद्ध की स्थिति

I had a long conversation with the Prime Minister of India @narendramodi. We discussed in detail all important issues – both of our bilateral cooperation and the overall diplomatic situation. I am grateful to the Prime Minister for his warm words of support for our people.



I… pic.twitter.com/Lx9b3sMAbb — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2025

जेलेंस्की ने बातचीत के दौरान पीएम मोदी को यूक्रेनी शहरों और गांवों पर रूसी हमलों से हुए नुकसान के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने खासतौर पर जापोरिज्जिया के बस अड्डे पर हुए हालिया हमले का जिक्र किया, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए. उनका कहना था कि यह हमला जानबूझकर शहरी सुविधाओं को निशाना बनाकर किया गया है. जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि युद्धविराम की दिशा में कदम बढ़ाने के बजाय रूस कब्जा और हिंसा जारी रखने की मंशा दिखा रहा है. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक अवसर मौजूद हैं, लेकिन रूस की कार्रवाइयां इस राह में बाधा बन रही हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.