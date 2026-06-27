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दुनिया

धरती के 'बुजुर्ग' से सेशेल्स दौरे पर PM मोदी करेंगे खास मुलाकात, 194 साल से जिंदा है यह जीव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सेशेल्स दौरे पर दुनिया के सबसे उम्रदराज कछुए से मिलगें, जानें उनके इस दौरे में और कौन-कौन सी खास बातें होंगी...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jun 27, 2026, 01:49 PM IST

धरती के 'बुजुर्ग' से सेशेल्स दौरे पर PM मोदी करेंगे खास मुलाकात, 194 साल से जिंदा है यह जीव

Seychelles के तीन दिवसीय दौरे पर हैं पीएम मोदी. (Image: Social Media/Wikimedia Commons)

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  • 3-दिनों के सेशल्स दौरे पर हैं पीएम मोदी
  • यहां दुनिया के सबसे बुजुर्ग कछुए जोनाथन से होगी पीएम की मुलाकात
  • साल 1832 में हुआ था इस कछुए का जन्म
  • पर्यावरण संरक्षण भी होगा इस दौरे का बड़ा मुद्दा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3-दिनों के सेशल्स के दौरे पर हैं. यहां वह दुनिया के सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव जोनाथन से मुलाकात करेंगे. इस विशालकाल कछुए का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है. यह मुलाकात सेशेल्स के नेशनल बोटेनिकल गार्डन में होगी. पीएम मोदी यहां वृक्षारोपण भी करेंगे. यह यात्रा भारत और सेशेल्स के बीच रिश्तों को नई मजबूती देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों की प्रतिबद्धता भी दिखाएगा.

प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे. यह मौका इसलिए भी खास है क्योंकि भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे हो रहे हैं. अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशेल्स के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, राष्ट्रीय विधानसभा को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे.

जोनाथन कौन है?

जोनाथन दुनिया का सबसे विशालकाय कछुआ है. इसका जन्म 1832 के आसपास माना जाता है. इस कछुए की उम्र 194 साल है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम दुनिया के सबसे पुराने जीवित स्थलीय जानवर के रूप में दर्ज है. लगभग दो सदियों के अपने जीवन में जोनाथन ने औद्योगिक क्रांति के बाद का दौर, कई युद्ध, वैज्ञानिक उपलब्धियां और दुनिया के बड़े राजनीतिक बदलाव देखे हैं. आज वह सेशेल्स की पहचान बन चुका है और हर साल हजारों पर्यटक उसे देखने पहुंचते हैं.

इतनी अधिक उम्र होने के बावजूद जोनाथन का स्वास्थ्य काफी अच्छा है. उम्र बढ़ने के कारण उसकी आंखों में मोतियाबिंद है और सूंघने की क्षमता भी पहले जैसी नहीं रही. लेकिन वह नियमित खाना खाता है, आराम से चलता-फिरता है और डॉक्टरों की निगरानी में स्वस्थ जीवन जी रहा है. 

प्रधानमंत्री मोदी के सेशेल्स दौरे में क्या है खास?

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में पर्यावरण संरक्षण एक अहम मुद्दा रहेगा. नेशनल बॉटेनिकल गार्डन में वृक्षारोपण कार्यक्रम के जरिए जलवायु परिवर्तन से निपटने और हरित विकास का संदेश दिया जाएगा. भारत और सेशेल्स लंबे समय से समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग करते रहे हैं. इस यात्रा के दौरान इन क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.

हिंद महासागर क्षेत्र में सेशेल्स भारत का एक बड़ा समुद्री साझेदार है. भारत की 'विजन महासागर' (MAHASAGAR) पहल के तहत दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों की 50 साल की पुरानी दोस्ती का जश्न होगी, बल्कि भविष्य में व्यापार, सुरक्षा, विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में सहयोग को नई दिशा देने का भी अवसर भी बनेगी.
 

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