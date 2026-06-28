'हम अजनबी नहीं, पुराने दोस्त...' PM मोदी ने सेशेल्स में जीत लिया सबका दिल! संसद में कही ऐसी बात, खूब बजी तालियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स की संसद को संबोधित करते हुए एक नया इतिहास रच दिया है. वह इस द्वीप राष्ट्र की संसद के सामने भाषण देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं.

पीएम मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर पहला दौरा साल 2015 में सेशेल्स का ही था

साल 2026 में वे सेशेल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के ऐतिहासिक जश्न का हिस्सा बने

पीएम मोदी सेशेल्स की संसद को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री

उन्होंने कहा कि भारत और सेशेल्स का जुड़ाव 250 साल से भी ज्यादा पुराना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (28 जून 2026) को सेशेल्स की संसद को संबोधित करते हुए दोनों देशों के सदियों पुराने और गहरे सांस्कृतिक रिश्तों को एक नए अंदाज में दुनिया के सामने रखा. पीएम मोदी सेशेल्स की संसद (नेशनल असेंबली) को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं. अपने इस ऐतिहासिक भाषण के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच केवल सरकारी स्तर पर ही नहीं, बल्कि आम लोगों के जुड़ाव को याद करते हुए "समोसा, दीपावली की खुशियां और नवरात्रि के गरबा डांस" का जिक्र किया, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी सांसद मुस्कुरा उठे.

भारतीयों की तरफ से दी बधाई

पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि सेशेल्स की संसद के सामने खड़े होना उनके लिए एक बेहद गौरव की बात है. वे वहां भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से प्यार और शुभकामनाएं लेकर पहुंचे हैं. उन्होंने याद दिलाया कि साल 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में उनका पहला दौरा सेशेल्स का ही था.

पीएम मोदी ने और क्या कहा?

पीएम मोदी ने कहा, "मैं 2015 में यहां इसलिए आया था क्योंकि मेरा मानना था कि हिंद महासागर को लेकर भारत के विजन में सेशेल्स का एक बहुत खास स्थान है. आज एक दशक बाद जब मैं दोबारा यहां लौटा हूं, तो मेरा यह भरोसा और ज्यादा मजबूत हो गया है. मुझे बेहद खुशी है कि मैं सेशेल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के इस ऐतिहासिक जश्न का हिस्सा बन रहा हूं."

'सरकार ने नहीं, आम लोगों ने बनाया है ये रिश्ता'

दोनों देशों के साझा इतिहास पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सेशेल्स की दोस्ती महज 50 साल पुरानी नहीं है, जब दोनों देशों के बीच आधिकारिक तौर पर राजनयिक संबंध शुरू हुए थे. असल में यह जुड़ाव 250 साल से भी ज्यादा पुराना है. उन्होंने संसद में साफ किया कि हिंद महासागर भारत और सेशेल्स को एक-दूसरे से जुदा नहीं करता, बल्कि आपस में जोड़ता है. यही वजह है कि दोनों देशों के लोग जब भी मिलते हैं, अजनबियों की तरह नहीं बल्कि पुराने दोस्तों की तरह मिलते हैं.

Speaking at the National Assembly of Seychelles.@SeychellesNA

https://t.co/8GcumuqG94 — Narendra Modi (@narendramodi) June 28, 2026

1770 का किस्सा सुनाया

उन्होंने इतिहास का एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए बताया कि अगस्त 1770 में थेलेमाक नाम के जहाज से जो लोग पहली बार सेंट ऐन द्वीप पर पहुंचे थे, उनमें पांच भारतीय भी शामिल थे. उसी पहली यात्रा ने आगे का रास्ता दिखाया और वक्त के साथ वे भारतीय यहीं रच-बस गए. आज उनकी कहानियां आधुनिक सेशेल्स की कहानी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं. पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि यह रिश्ता सरकारों ने नहीं बनाया, बल्कि इसे यहां रहने वाले परिवारों ने अपनी पीढ़ियों से सींचा है.

'भारत हमेशा बना रहेगा सच्चा और भरोसेमंद साथी'

आखिर में प्रधानमंत्री ने सेशेल्स को भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारत हमेशा उनका एक सच्चा और भरोसेमंद साथी बना रहेगा. भारत सेशेल्स की हर कामयाबी का जश्न मनाएगा, उसकी उम्मीदों को पूरा करने में मदद करेगा और एक सच्चे दोस्त की तरह हमेशा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा.

पीएम मोदी का 20वां विदेशी संसद संबोधन

यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी विदेशी संसद में 20वां भाषण था. 2014 में सत्ता संभालने के तुरंत बाद, उन्होंने भूटान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और फिजी की संसदों को संबोधित करके इस सिलसिले की शुरुआत की थी. अगले ही साल, उन्होंने मॉरीशस की नेशनल असेंबली और श्रीलंका, मंगोलिया, ब्रिटेन और अफगानिस्तान की संसदों में अपना भाषण दिया.

यह सफर आगे भी जारी रहा, पीएम मोदी ने 2016 में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया और फिर 2023 में दोबारा वहां भाषण दिया. ऐसा करने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने दो बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया. इन ऐतिहासिक दौरों के बीच, उन्होंने 2018 में युगांडा, 2019 में मालदीव और 2024 में गुयाना की संसदों को भी संबोधित किया.

यह सिलसिला 2025 में और तेजी से आगे बढ़ा, जब पीएम मोदी ने जुलाई के दौरों में घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, और नामीबिया की संसदों में भाषण दिया. इसके बाद दिसंबर में इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, जो अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के साथ भारत के मजबूत होते रिश्तों को दिखाता है. अभी हाल ही में, इस साल 25 फरवरी को पीएम मोदी ने अपनी यरुशलम यात्रा के दौरान इजरायल की संसद 'नेसेट' को संबोधित कर एक नया इतिहास रचा. वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने.