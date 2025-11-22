G-20 Summit 2025: दक्षिण अफ्रीका में जी-20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी की गूंज, ग्लोबल साउथ के लिए रखा सशक्त एजेंडा

G-20 Summit 2025: जी-20 में प्रधानमंत्री मोदी ने समावेशी विकास, जलवायु न्याय और एआई सुधार पर जोर देते हुए ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत की. पीएम मोदी ने ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की भावना पर भी जोर दिया.

G-20 Summit 2025: दक्षिण अफ्रीका पहली बार जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. इसी ऐतिहासिक आयोजन के दौरान शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन खास आकर्षण बन गया. ‘सॉलिडैरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी’ थीम वाले सत्र में उन्होंने भारत की सोच और वैश्विक नेतृत्व की दिशा को स्पष्ट रूप से रखा. पीएम मोदी ने ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की भावना को आज की दुनिया के संदर्भ में समझाते हुए कहा कि हर चुनौती का हल तब ही मिलेगा जब पूरी दुनिया एक परिवार की तरह मिलकर काम करेगी.

दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक महत्व को याद किया

पीएम मोदी ने अपने भाषण में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक महत्व को याद किया. उन्होंने कहा कि यह वही भूमि है जिसने गांधी को सत्याग्रह की राह दिखाई और दुनिया को सामाजिक समानता का रास्ता सिखाया. उन्होंने अफ्रीकी संघ की जी-20 में स्थायी सदस्यता को भारत की अध्यक्षता की बड़ी उपलब्धि बताया और इसे ग्लोबल साउथ की जीत से जोड़ा.

समावेशी विकास, एआई पर जोर

समावेशी विकास, जिसमें उन्होंने जोर दिया कि विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए. उन्होंने भारत के डिजिटल मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि विकासशील देशों को आगे बढ़ाने के लिए किफायती पूंजी और तकनीक साझा करना जरूरी है.

जलवायु न्याय, जहां उन्होंने कहा कि यह मुद्दा किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी मानवता का है. भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने लॉस एंड डैमेज फंड को मजबूत बनाने की वकालत की.

एआई और बहुपक्षीय सुधार, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव हितों से जोड़ना आवश्यक है ताकि तकनीक असमानता न बढ़ाए. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संस्थानों में सुधार की जरूरत दोहराई ताकि प्रतिनिधित्व अधिक न्यायपूर्ण हो सके.

ग्लोबल साउथ के लिए रखा सशक्त एजेंडा

Spoke at the first session of the G20 Summit in Johannesburg, South Africa, which focussed on inclusive and sustainable growth. With Africa hosting the G20 Summit for the first time, NOW is the right moment for us to revisit our development parameters and focus on growth that is… pic.twitter.com/AxHki7WegR — Narendra Modi (@narendramodi) November 22, 2025

अपने संबोधन के अंत में पीएम मोदी ने आतंकवाद, महामारी जैसे वैश्विक संकटों से निपटने के लिए सामूहिक एकजुटता के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और अन्य नेताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह मंच दुनिया को नई दिशा दे सकता है. विदेश मामलों के जानकार बताते हैं कि यह संबोधन भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और ग्लोबल साउथ में उसकी अहम भूमिका को और मजबूत करता है.

