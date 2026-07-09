X, इंस्टाग्राम, फेसबुक... क्या भारत में चल रही सोशल मीडिया बैन की तैयारी, ऑस्ट्रेलिया में PM मोदी ने दिया हिंट?

पीएम मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से जुड़े कानूनों को लेकर जो बदलाव लाई है, उससे पूरी दुनिया को सीखने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार समाज को बचाने के लिए जो कदम उठा रही है, वो पूरी दुनिया को प्रेरित करने वाले हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (9 जुलाई, 2026) को ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन के सरकार के फैसले की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा उदाहरण और पूरी दुनिया को इससे सीखना चाहिए. उनके इस बयान के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या भारत भी ऐसा कदम उठाने वाला है.

सोशल मीडिया बैन का पीएम मोदी ने दिया हिंट?

मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया-इंडिया एनुअल लीडर्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही है. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से जुड़े कानूनों को लेकर जो बदलाव लाई है, उससे पूरी दुनिया को सीखने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार समाज को बचाने के लिए जो कदम उठा रही है, वो पूरी दुनिया को प्रेरित करने वाले हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री अल्बनीज भी मौजूद थे.

क्या भारत सरकार भी कर रही तैयारी?

भारत के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने फरवरी में हुए एआई इंपेक्ट समिट में बच्चों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था कि यह समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हमें अपने बच्चों और सोसाइटी को इसके दुष्प्रभावों से बचाने की जरूरत है. उन्होंने बताया था कि सरकार इसे लेकर कई सोशल मीडिया कंपनियों से बात कर रही है कि इस तरह के कदम उठाने के लिए सही तरीका क्या है.

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने भी लगाया बैन

अप्रैल में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने भी सोशल मीडिया पर बैन की घोषणा की थी. कर्नाटक में 16 साल से कम उम्र जबकि आंध्र प्रदेश में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का ऐलान किया गया था. हालांकि, दोनों में से किसी भी राज्य ने अपनी विधानसभाओं में इसे लेकर कोई कानूनी मसौदा पेश नहीं किया है. कर्नाटक के तत्कालीन प्रधानमंत्री सिद्धरमैया ने अप्रैल में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की थी.

सोशल मीडिया बैन के लिए क्या है ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी?

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने दिसंबर, 2025 को 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर टिकटॉक, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नेपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. ऐसा करने वाला वह पहला देश है. सरकार ने बच्चों को इन प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने से रोकने के लिए कई पॉलिसी बनाई हैं, जिसके तहत एज वेरिफाई करने के अलग-अलग तरीके मौजूद हैं. ऑस्ट्रेलियाई यूजर्स के लिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन पॉलिसी का पालन करना होता है. ऑस्ट्रेलिया का ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम एज) एक्ट 2024 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सभी अकाउंट्स की जांच करनी है. अगर यूजर 16 साल से कम उम्र का है तो वह अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है.

और किन-किन देशों में बैन है सोशल मीडिया?

ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्रिटेन ने भी सोशल मीडिया बैन की तैयारी शुरू कर दी है. वहां कि केयरटेकर पीएम कीर स्टार्मर ने हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की घोषणा की है. इसके अलावा, कनाडा, ब्राजील और इंडोनेशिया ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं, जबकि फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, थाईलैंड और साउथ कोरिया ऐसी पॉलिसी लाने की तैयारी कर रहे हैं.