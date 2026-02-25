FacebookTwitterYoutubeInstagram
इजरायल की यात्रा पर PM मोदी, 2017 से क्यों अलग माना जा रहा ये दौरा, क्या हैं अहम मुद्दे?

Ramadan 2026: आज कितने बजे खुलेगा रोजा, जानें नई दिल्ली से लेकर इन प्रमुख शहरों में इफ्तारी का समय

'उन्हें दोबारा सोचना होगा...' जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले पूर्व भारतीय कोच ने टीम इंडिया को चेताया, पढ़िए क्या कहा

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

T20 वर्ल्ड कप में रनों का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

Auspicious Dreams: सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत

इजरायल की यात्रा पर PM मोदी, 2017 से क्यों अलग माना जा रहा ये दौरा, क्या हैं अहम मुद्दे?

PM Modi Israel Visit: पीएम मोदी की 2017 की यात्रा के दौरान भारत-इजरायल के बीच सात एमओयू पर दस्ताखत हुए थे. इस बार रक्षा-सुरक्षा, कृषि, व्यापार समेत कई मुद्दों पर समझौत हो सकते है.

रईश खान

Updated : Feb 25, 2026, 05:30 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिवसीय यात्रा पर इजरायल पहुंच गए. यह 9 साल बाद उनका दूसरा दौरा है. इससे पहले 2017 में पीएम मोदी इजरायल गए थे. यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहली इजरायली यात्रा थी. लेकिन अब पीएम मोदी ऐसे समय इजरायल की यात्रा पर गए हैं, जब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है इस्लामिक देशों ने इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है.

पीएम मोदी आज येरूशलम में इजरायल की संसद नेसेट (Knesset) को संबोधित करेंगे. इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइवेट डिनर में शामिल होंगे. इजरायली मीडिया मोदी की इस यात्रा को प्रमुखता से कवर कर रही है. उन्होंने इसे 'स्ट्रैटेजिक रीसेट' और 'लैंडमार्क मोमेंट' करार दिया है. 

इजरायल के प्रमुख अखबार 'The Jerusalem Post' ने पीएम मोदी की तस्वीर के साथ हिंदी और हिब्रू में नमस्ते लिखा है और कहा कि यह दो प्राचीन देशों के नए अध्याय की शुरुआत है.

किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
भारत-इजरायल वर्षों से विश्वसनीय साझेदार रहे हैं. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच विज्ञान-प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा, जल प्रबंधन, कृषि, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की संभावना है. साल 2017 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत-इजरायल के बीच 7 एमओयू पर दस्ताखत किए गए थे. इनमें साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, फार्मा, तेल-गैस और हवाई यात्रा भी शामिल थे.

सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी की इस यात्रा में सबसे ज्यादा सौदे मिसाइल और ड्रोन से जुड़े हो सकते हैं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच 48 घंटे चला संघर्ष एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खत्म हुआ था. इस दौरान भारत को महसूस हुआ कि नई तकनीक पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है.


पिछले सप्ताह तेल अवीव में इजरायल ने अपने डिफेंस और टेक का प्रदर्शन किया था. जिसमें भारत से भी बड़ी संख्या में प्रतिनिध पहुंचे थे. कयास लगाए जा रहे हैं कि इजरायल से ड्रोन, मिसाइल और रक्षा प्रणालियों पर समझौता हो सकता है.

भारत-इजरायल के बीच कब से व्यापारिक संबंध?
भारत-इजरायल के बीच 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे. उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी बढ़ने लगा. 1992 में दोनों देशों के बीच 20 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था. जो 2022-23 में बढ़कर 1077 अरब डॉलर तक पहुंच गया था. लेकिन वित्त वर्ष 2023-34 में यह घटकर मात्र 3.75 अरब डॉलर ही रह गया था. इसकी वजह यह रही कि भारत अमेरिका, रूस, यूक्रेन समेत अन्य देशों से यह खरीदने लगा.

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप में रनों का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
Auspicious Dreams: सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत
आपके घर में भी छिपकलियों ने बसा लिया है डेरा? 1 या 2 नहीं, ये रहे Lizards को बिना मारे भगाने के 5 जादुई तरीके
कम उम्र में शादी के बाद आई तीन बच्चों की जिम्मेदारी, बाधाओं से पार पाकर 40 की उम्र में दीपा भाटी यूं बनीं PCS अधिकारी
