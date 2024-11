प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को नाइजीरिया (Nigeria) का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर (GCON)’ से नवाजा गया है. वह इस सम्मान पाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं. इससे पहले यह पुरस्कार 1969 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को मिला था. यह पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को अब तक मिलने वाला 17वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है.

यह सम्मान प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'यह सम्मान मुझे बहुत गर्व का अनुभव कराता है. मैं इसे भारत की 140 करोड़ जनता और भारत-नाइजीरिया के मजबूत रिश्तों को समर्पित करता हूं. उन्होंने नाइजीरिया के राष्ट्रपति और उसकी जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सम्मान दोनों देशों के संबंधों का सम्मान है.

मुलाकात के दौरान हुई सार्थक चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अपने सोशल मीडिया साइट एक्स x पर लिखा, 'हमने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा की. हम रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में संबंधों को आगे बढ़ाने की अपार संभावनाओं के बारे में बात की. प्रधानमंत्री मोदी की नाइजीरिया यात्रा 17 वर्षों में पहली बार हो रही है और यह यात्रा भारत और नाइजीरिया के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है.आपको बात दें कि, पीएम मोदी, नाइजीरिया से ब्राजील और गुयाना भी जाएंगे.

दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान नाइजीरिया में भारतीय समुदाय की सुरक्षा को लेकर भी आभार व्यक्त किया और कहा कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद, अलगाववाद जैसी समस्याओं पर मिलकर काम करने की आवश्यकता है.पीएम मोदी की यह यात्रा न केवल द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की वैश्विक कूटनीति में भी एक नई उम्मीद लेकर आई है.

