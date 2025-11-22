FacebookTwitterYoutubeInstagram
जब G-20 समिट में मिले पीएम मोदी और मेलोनी, तस्वीरों में एक बार फिर दिखा उनका पुराना अंदाज, देखें VIDEO

Rashifal 23 November 2025: आज किन राशियों के लिए धन-नौकरी के लिए रहेगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

2 सेकंड की सेल्फी और 10 करोड़ व्यूज! इंटरनेट पर ‘बंदना गर्ल इफेक्ट’ ने मचाई तहलका, जानें क्या है मामला

कैसे करें पर्सनल लोन का सही इस्तेमाल? जानें 5 फाइनेंशियल स्मार्ट टिप्स

PM नरेंद्र मोदी तक पहुंचानी है अपनी कोई भी बात, तो यहां जानें आसान तरीके

ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद

जब G-20 समिट में मिले पीएम मोदी और मेलोनी, तस्वीरों में एक बार फिर दिखा उनका पुराना अंदाज, देखें VIDEO

दक्षिण अफ्रीका में हुए G-20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात एक बार फिर सुर्खियों में रही. दोनों नेताओं की हंसी-मजाक और दोस्ताना अंदाज़ ने सबका ध्यान खींचा.

राजा राम

Updated : Nov 22, 2025, 11:55 PM IST

जब G-20 समिट में मिले पीएम मोदी और मेलोनी, तस्वीरों में एक बार फिर दिखा उनका पुराना अंदाज, देखें VIDEO

नरेंद्र मोदी, जॉर्जिया मेलोनी

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G-20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात एक बार फिर चर्चा का कारण बनी. जैसे ही दोनों नेता आमने-सामने आए, कैमरों ने उनके पुराने, दोस्ताना अंदाज को फिर से कैद कर लिया. मुस्कुराते हुए अभिवादन, हल्की हंसी और सहज बातचीत इन पलों ने माहौल को बेहद गर्मजोशी भरा बना दिया. वहां मौजूद अन्य नेता और अधिकारी भी दोनों की केमेस्ट्री देखकर मुस्कुराने लगे. 

भारत और इटली के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हुए

गौरतलब है कि, बीते कुछ वर्षों में भारत और इटली के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं. दोनों नेता कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिल चुके हैं और हर मुलाकात ने नई ऊंचाइयों की ओर इशारा किया है. जून 2025 में कनाडा के कनानास्किस में हुए G7 समिट में भी पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात खूब सुर्खियों में रही थी. उस दौरान दोनों ने रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और वैश्विक चुनौतियों पर साथ काम करने का संकल्प दोहराया था. 

आत्मकथा की प्रशंसा

पीएम मोदी ने हाल ही में मेलोनी की आत्मकथा 'I Am Giorgia' की प्रशंसा भी की थी. उन्होंने किताब की प्रस्तावना में भारत-इटली के सांस्कृतिक रिश्तों, साझे मूल्यों और महिलाओं की शक्ति पर आधारित सोच को महत्वपूर्ण बताया था. वहीं मेलोनी ने भी कहा था कि भारत और इटली के बीच भरोसा और सहयोग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है. 

यह भी पढ़ें: G-20 Summit 2025: दक्षिण अफ्रीका में जी-20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी की गूंज, ग्लोबल साउथ के लिए रखा सशक्त एजेंडा

सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें हमेशा वायरल हो जाते हैं

दिलचस्प बात यह है कि हर बार जब मोदी और मेलोनी मिलते हैं, उनकी सहजता और हंसी-मजाक लोगों का ध्यान खींच लेती है. सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें और वीडियो हमेशा वायरल हो जाते हैं. इस बार भी G-20 समिट की मुलाकात ने माहौल को हल्का और खुशनुमा बना दिया, जिसे लोग पुराना अंदाज कहकर याद कर रहे हैं.  बहरहाल भारत और इटली दोनों ही देशों की साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.  

जब G-20 समिट में मिले पीएम मोदी और मेलोनी, तस्वीरों में एक बार फिर दिखा उनका पुराना अंदाज, देखें VIDEO
Rashifal 23 November 2025: आज किन राशियों के लिए धन-नौकरी के लिए रहेगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
2 सेकंड की सेल्फी और 10 करोड़ व्यूज! इंटरनेट पर ‘बंदना गर्ल इफेक्ट’ ने मचाई तहलका, जानें क्या है मामला
Boiled or Tadka Lentils: तड़के वाली या फिर उबालकर खानी चाहिए दाल? जानिए सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद
Aus vs Eng: क्या अब टेस्ट में भी ओपनिंग करेंगे ट्रेविस हेड? स्टीव स्मिथ ने दिया तगड़ा जवाब
कैसे करें पर्सनल लोन का सही इस्तेमाल? जानें 5 फाइनेंशियल स्मार्ट टिप्स
PM नरेंद्र मोदी तक पहुंचानी है अपनी कोई भी बात, तो यहां जानें आसान तरीके
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
17 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 100 करोड़ की कंपनी; आप भी इस करोड़पति से ले सकते हैं सीख
10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
