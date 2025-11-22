जब G-20 समिट में मिले पीएम मोदी और मेलोनी, तस्वीरों में एक बार फिर दिखा उनका पुराना अंदाज, देखें VIDEO

दक्षिण अफ्रीका में हुए G-20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात एक बार फिर सुर्खियों में रही. दोनों नेताओं की हंसी-मजाक और दोस्ताना अंदाज़ ने सबका ध्यान खींचा.

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G-20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात एक बार फिर चर्चा का कारण बनी. जैसे ही दोनों नेता आमने-सामने आए, कैमरों ने उनके पुराने, दोस्ताना अंदाज को फिर से कैद कर लिया. मुस्कुराते हुए अभिवादन, हल्की हंसी और सहज बातचीत इन पलों ने माहौल को बेहद गर्मजोशी भरा बना दिया. वहां मौजूद अन्य नेता और अधिकारी भी दोनों की केमेस्ट्री देखकर मुस्कुराने लगे.

भारत और इटली के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हुए

गौरतलब है कि, बीते कुछ वर्षों में भारत और इटली के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं. दोनों नेता कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिल चुके हैं और हर मुलाकात ने नई ऊंचाइयों की ओर इशारा किया है. जून 2025 में कनाडा के कनानास्किस में हुए G7 समिट में भी पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात खूब सुर्खियों में रही थी. उस दौरान दोनों ने रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और वैश्विक चुनौतियों पर साथ काम करने का संकल्प दोहराया था.

आत्मकथा की प्रशंसा

पीएम मोदी ने हाल ही में मेलोनी की आत्मकथा 'I Am Giorgia' की प्रशंसा भी की थी. उन्होंने किताब की प्रस्तावना में भारत-इटली के सांस्कृतिक रिश्तों, साझे मूल्यों और महिलाओं की शक्ति पर आधारित सोच को महत्वपूर्ण बताया था. वहीं मेलोनी ने भी कहा था कि भारत और इटली के बीच भरोसा और सहयोग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है.

सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें हमेशा वायरल हो जाते हैं

#WATCH | Johannesburg, South Africa | Prime Minister Narendra Modi interacts with Italian Prime Minister Giorgia Meloni during the G-20 Summit



(Source: DD News) pic.twitter.com/a4DvBgOLmD November 22, 2025

दिलचस्प बात यह है कि हर बार जब मोदी और मेलोनी मिलते हैं, उनकी सहजता और हंसी-मजाक लोगों का ध्यान खींच लेती है. सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें और वीडियो हमेशा वायरल हो जाते हैं. इस बार भी G-20 समिट की मुलाकात ने माहौल को हल्का और खुशनुमा बना दिया, जिसे लोग पुराना अंदाज कहकर याद कर रहे हैं. बहरहाल भारत और इटली दोनों ही देशों की साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

