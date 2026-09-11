तिरुक्कुरल क्या है? 2500 साल पुराना वो तमिल ग्रंथ, जिसे PM मोदी ने पुतिन को किया गिफ्ट

तिरुक्कुरल ग्रंथ 133 अध्यायों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक अध्याय में 10 दोहे हैं. केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के डिजिटल संग्रह में भी इसकी संपूर्ण संरचना 133 अध्यायों और 1,330 कुरलों के रूप में दर्ज है.

पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट से पहले पुतिन को तिरुक्कुरल ग्रंथ गिफ्ट में दिया.

इस तमिल ग्रंथ को करीब 2500 साल पहले तिरुवल्लुवर ने लिखा था.

तिरुक्कुरल में 1330 दोहे हैं, जोकि 133 अध्यायों में विभाजित हैं.

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक पुस्तक गिफ्ट की. इसका नाम है- तिरुक्कुरल. यह तमिल साहित्य की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है. इस किताब में 1330 दोहों का संकलन है, जिसे करीब 2000 से 2500 साल पुरानी रचना मानी जाती है. पीएम मोदी ने पुतिन को जो किताब गिफ्ट की है, वो रूसी भाषा में ट्रांसलेट की गई है.

'तिरुक्कुरल' किसी एक विषय पर आधारित ग्रंथ नहीं है. इसमें 1330 दोहे नैतिकता, व्यक्तिगत आचरण, पारिवारिक जीवन, राजनीति, नेतृत्व, धन, न्याय, मित्रता और प्रेम जैसे विषयों पर आधारित हैं. यह ग्रंथ तीन भागों में बंटा हुआ है, जिनमें सद्गुण, सांसारिक मामले और प्रेम शामिल हैं. केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान इसे मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने वाला ग्रंथ बताता है, जो लिखे जाने के सदियों बाद भी प्रासंगिक बना हुआ है.

तिरुक्कुरल, जिसे कुरल के नाम से भी जाना जाता है, एक शास्त्रीय तमिल ग्रंथ है जिसे परंपरागत रूप से तिरुवल्लुवर की रचना माना जाता है. यह प्राचीन तमिल भाषा में लिखा गया है और इसमें 1,330 दोहे हैं, जिन्हें कुरल कहा जाता है. प्रत्येक दोहा एक विचार या किसी व्यवहार, राजनीति या प्रेम पर शिक्षा देता है.

Delighted to meet President Putin in Delhi, less than two weeks after our meeting in Bishkek.



During today’s meeting we talked about:



Closer trade ties, including implementation of the Programme for Economic Cooperation 2030.



Cooperation in areas like infrastructure, energy,… pic.twitter.com/nLaMDxnDEc — Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2026

133 अध्यायों में बंटी हुई है किताब

यह ग्रंथ 133 अध्यायों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक अध्याय में 10 दोहे हैं. केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के डिजिटल संग्रह में भी इसकी संपूर्ण संरचना 133 अध्यायों और 1,330 कुरलों के रूप में दर्ज है. केवल धार्मिक शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय 'तिरुक्कुरल' लोगों के जीवन और व्यवहार से जुड़े रोजाना के सवालों की पड़ताल करता है. इसके विषयों में सत्यनिष्ठा, आत्म-संयम, दयालुता, कृतज्ञता, आतिथ्य सत्कार, शिक्षा और दान शामिल हैं.

यह किताब व्यक्तिगत व्यवहार से परे जाकर भी चर्चा करती है. इसमें शासकों, मंत्रियों, न्याय, टैक्स सिस्टम, किलों, सेनाओं, कृषि, मित्रता और समाज एवं सरकार से जुड़े अन्य विषयों पर विचार किया गया है. इसका अंतिम भाग प्रेम और रिश्तों से जुड़ा हुआ है. 'तिरुक्कुरल' को 2000 से 2500 सालष पुराना ग्रंथ बताया जाता है. इस किताब की तारीख 300 ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईस्वी तक बताई गई है. केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान इसे 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना बताता है और बदलते समाजों में इसकी निरंतर प्रासंगिकता पर प्रकाश डालता है.

तिरुक्कुरल के तीन भाग कौन-कौन से हैं?

इस किताब के 133 अध्यायों को तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है.

-पहला भाग है आराम यानी सद्गुण. इसमें नैतिक आचरण और उन गुणों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो एक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने में सहायक होते हैं.

-दूसरा भाग है पोरुल , जो सांसारिक मामलों से संबंधित है. यह सबसे बड़ा भाग है और इसमें नेतृत्व, शासन, न्याय, धन, मित्रता, कृषि और सामाजिक जीवन जैसे विषय शामिल हैं.

-तीसरा भाग है इनबाम , जो प्रेम और मानवीय संबंधों से संबंधित है.

PM मोदी ने पुतिन को क्यों गिफ्ट की ये पुस्तक?

भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से पुतिन को गिफ्ट की गई ये प्राचीन पुस्तक आधुनिक रूसी पाठकों को जोड़ती है. इस पुस्तक में मूल पाठक, उसको बोलने का तरीका और श्लोकों का रूसी अनुवाद भी शामिल है. तिरुक्कुरल के विषय अत्यंत व्यापक हैं. इसमें बताया गया है कि लोग एक-दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, नेताओं को शासन कैसे करना चाहिए, न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और व्यक्तियों को रिश्तों और इच्छाओं को कैसे संभालना चाहिए.

केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान का कहना है कि यह किताब समय, भाषा, जाति, धर्म और नस्ल की सीमाओं से परे जाकर ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत करती है जो पीढ़ियों तक प्रासंगिक बने रह सकते हैं. यही व्यापकता तमिल साहित्य में तिरुक्कुरल के महत्व का केंद्र है. सदियों पहले रचित यह कृति आज भी सामान्य मानवीय व्यवहार, सार्वजनिक जीवन और रिश्तों के बारे में विचारों के संग्रह के रूप में पढ़ी जा सकती है.

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