FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दो बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर ठोकेगी दावेदारी, जानें टीम की ताकत और कमजोरी

दो बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर ठोकेगी दावेदारी, जानें टीम की ताकत और कमजोरी

अमेरिकी टैरिफ में कटौती के बाद PM मोदी की पहली प्रतिक्रिया, ट्रंप को 1.4 अरब लोगों की ओर से कुछ यूं कहा थैंक्यू

अमेरिकी टैरिफ में कटौती के बाद PM मोदी की पहली प्रतिक्रिया, ट्रंप को 1.4 अरब लोगों की ओर से कुछ यूं कहा थैंक्यू

PM मोदी से बातचीत के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान, भारत पर अब सिर्फ 18 फीसदी लगेगा टैरिफ, ट्रेड डील पर भी आया अपडेट  

PM मोदी से बातचीत के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान, भारत पर अब सिर्फ 18 फीसदी लगेगा टैरिफ, ट्रेड डील पर भी आया अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पहले बिजनेस में हुआ 6 करोड़ का नुकसान, रिस्क लेकर दोबारा शुरू किया कारोबार; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

पहले बिजनेस में हुआ 6 करोड़ का नुकसान, रिस्क लेकर दोबारा शुरू किया कारोबार; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान

कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान

IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा

IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा

Homeदुनिया

दुनिया

अमेरिकी टैरिफ में कटौती के बाद PM मोदी की पहली प्रतिक्रिया, ट्रंप को 1.4 अरब लोगों की ओर से कुछ यूं कहा थैंक्यू

India US Trade Deal: ट्रंप ने ट्रेड डील के तहत भारत पर टैरिफ में 18 फीसदी की कटौती की घोषणा की है. इस फैसले पर पीएम मोदी ने पहली प्रतिक्रिया दी है.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 02, 2026, 11:51 PM IST

अमेरिकी टैरिफ में कटौती के बाद PM मोदी की पहली प्रतिक्रिया, ट्रंप को 1.4 अरब लोगों की ओर से कुछ यूं कहा थैंक्यू

अमेरिकी टैरिफ में कटौती के बाद PM मोदी ने क्या कहा 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

India US Trade Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील के तहत भारत पर टैरिफ में 18 फीसदी की कटौती की घोषणा की है. इस फैसले पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी है. आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा. यह जानकर बेहद खुशी हुई कि अब 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा. इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 1.4 अरब जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद. जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं.

साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर

पीएम मोदी ने आगे कहा कि, "वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है. भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है. मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हूं."

ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत

दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर एक अहम बातचीत हुई. दोनों नेताओं के बीच यह चर्चा कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हुई, जिनमें द्विपक्षीय व्यापार और वैश्विक घटनाक्रम शामिल रहे. इस बातचीत की जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने साझा किया था. इसके थोड़ी देर बाद ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर प्रधानमंत्री मोदी से हुई बातचीत को लेकर एक विस्तृत बयान जारी किया. 

पीएम मोदी को बताया अपना करीबी मित्र

ट्रंप ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करना उनके लिए सम्मान की बात रही. उन्होंने पीएम मोदी को अपना करीबी मित्र बताते हुए भारत का एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता करार दिया. डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों और रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने जैसे अहम विषयों पर चर्चा की. ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका के साथ-साथ संभावित रूप से वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हुए हैं. 

यह भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई फोन पर अहम बातचीत, अमेरिकी राष्ट्रपति ने शेयर की भारत से जुड़ी दो खास तस्वीरें

 

एक व्यापार समझौते पर सहमति

ट्रंप ने कहा कि इससे यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने की दिशा में मदद मिल सकती है, जहां हर सप्ताह हजारों लोगों की जान जा रही है. इसके अलावा ट्रंप ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध और दोनों देशों के बीच आपसी मित्रता के आधार पर भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बनी है. इस समझौते के तहत अमेरिका भारत पर लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पहले बिजनेस में हुआ 6 करोड़ का नुकसान, रिस्क लेकर दोबारा शुरू किया कारोबार; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
पहले बिजनेस में हुआ 6 करोड़ का नुकसान, रिस्क लेकर दोबारा शुरू किया कारोबार; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान
IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा
IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा
कितने पढ़े-लिखे हैं जनरल MM नरवणे जिनका संसद में गूंजा नाम? फौजी करियर के साथ है मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड
कितने पढ़े-लिखे हैं जनरल MM नरवणे जिनका संसद में गूंजा नाम? फौजी करियर के साथ है मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड
IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी  
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं प्लानिंग की होती हैं मास्टमाइंड, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी
Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
MORE
Advertisement