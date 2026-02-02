अमेरिकी टैरिफ में कटौती के बाद PM मोदी की पहली प्रतिक्रिया, ट्रंप को 1.4 अरब लोगों की ओर से कुछ यूं कहा थैंक्यू

India US Trade Deal: ट्रंप ने ट्रेड डील के तहत भारत पर टैरिफ में 18 फीसदी की कटौती की घोषणा की है. इस फैसले पर पीएम मोदी ने पहली प्रतिक्रिया दी है.

India US Trade Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील के तहत भारत पर टैरिफ में 18 फीसदी की कटौती की घोषणा की है. इस फैसले पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी है. आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा. यह जानकर बेहद खुशी हुई कि अब 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा. इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 1.4 अरब जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद. जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं.

साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर

पीएम मोदी ने आगे कहा कि, "वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है. भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है. मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हूं."

Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement.



When two large economies and the… — Narendra Modi (@narendramodi) February 2, 2026

ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत

दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर एक अहम बातचीत हुई. दोनों नेताओं के बीच यह चर्चा कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हुई, जिनमें द्विपक्षीय व्यापार और वैश्विक घटनाक्रम शामिल रहे. इस बातचीत की जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने साझा किया था. इसके थोड़ी देर बाद ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर प्रधानमंत्री मोदी से हुई बातचीत को लेकर एक विस्तृत बयान जारी किया.

पीएम मोदी को बताया अपना करीबी मित्र

ट्रंप ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करना उनके लिए सम्मान की बात रही. उन्होंने पीएम मोदी को अपना करीबी मित्र बताते हुए भारत का एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता करार दिया. डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों और रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने जैसे अहम विषयों पर चर्चा की. ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका के साथ-साथ संभावित रूप से वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हुए हैं.

यह भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई फोन पर अहम बातचीत, अमेरिकी राष्ट्रपति ने शेयर की भारत से जुड़ी दो खास तस्वीरें

एक व्यापार समझौते पर सहमति

ट्रंप ने कहा कि इससे यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने की दिशा में मदद मिल सकती है, जहां हर सप्ताह हजारों लोगों की जान जा रही है. इसके अलावा ट्रंप ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध और दोनों देशों के बीच आपसी मित्रता के आधार पर भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बनी है. इस समझौते के तहत अमेरिका भारत पर लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से