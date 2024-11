प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 सालों पहली बार गुआना का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं. प्रधानमंत्री मोदी के गुआना के जॉर्जटाउन पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ. हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और एक दर्जन से अधिक कैबिनेट मंत्री मौजूद रहें.

द्विपक्षीय बैठक करेंगे पीएम मोदी

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ इस दौरे के दौरान द्विपक्षीय बैठक करेंगे. इसके साथ ही दक्षिण अमेरिकी देश की संसद की विशेष बैठक को भी संबोधित करेंगे. गुयाना में भारत के दूत अमित एस तेलंग ने पीएम मोदी की इस यात्रा के महत्व को लेकर चर्चा की है.

दोनों देशों के बीच मधुर संबंध

उन्होंने कहा है कि 'यह यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे और मधुर संबंधों को दर्शाती है, जिसे मैं ऐतिहासिक रूप से मजबूत कहूंगा. लगभग पांच दशकों के बाद - सटीक रूप से 56 साल - यह यात्रा वर्षों से हमारे बीच विकसित हुई स्थायी मित्रता, आपसी विश्वास और सहयोग का प्रतीक है.'

ये भी पढ़ें- UP News: 'मेरी जरूरत को तुम पूरा कर सकती हो', महिला बैडमिंटन कोच के घर जाकर बॉक्सिंग कोच ने की अजीब फरमाइश, फिर हुआ बड़ा बवाल

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi receives a warm welcome from members of the Indian diaspora in Guyana as he arrives at a hotel in Georgetown.



PM Modi is on a 2-day visit to Guyana. During his visit, he will hold a bilateral with President Mohamed Irfaan Ali and will… pic.twitter.com/ltZIuLlypf