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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

पीएम मोदी और एंथनी अल्बनीज ने चीन के मिसाइल परीक्षण पर चर्चा की, कितनी ताकतवर है सबमरीन से लॉन्च होने वाली JL-2?

चीन ने हाल ही में प्रशांत महासागर में परमाणु पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागकर सबको चौंका दिया. ऑस्ट्रेलिया, जापान और ताइवान जैसे देशों ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है. ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने इस मामले की चर्चा पीएम मोदी से भी की है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 09, 2026, 08:55 PM IST

पीएम मोदी और एंथनी अल्बनीज ने चीन के मिसाइल परीक्षण पर चर्चा की, कितनी ताकतवर है सबमरीन से लॉन्च होने वाली JL-2?

चीन ने JL-2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया. (AI इमेज)

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  • चीन के मिसाइल परीक्षण पर पीएम मोदी और एंथनी अल्बनीज ने चर्चा की.
  • चीन ने एक परमाणु-संचालित पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी.
  • चीन की JL-2 मिसाइल की रेंज 10000 किमी मानी जा रही है. 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने चीन द्वारा हाल ही में प्रशांत महासागर में किए गए  पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण पर चर्चा की. मेलबर्न में पीएम मोदी के साथ एक हाई-प्रोफाइल द्विपक्षीय बैठक के दौरान अल्बनीज ने सीधे तौर पर यह मुद्दा उठाया था. इस दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत इंडो-पैसिफिक को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखता है जिसे शांति, सुरक्षा और स्थिरता के साथ रहना चाहिए. भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा उठाया था और इस घटनाक्रम को लेकर कुछ चिंता भी जताई गई थी. विक्रम मिसरी ने आगे कहा कि इस मामले में ऑस्ट्रेलिया और भारत के हित और लक्ष्य एक जैसे हैं. आइये जानते हैं कि चीन की वो मिसाइल कौन सी है जिसके परीक्षण की चर्चा ऑस्ट्रेलिया में हुई.

चीन ने किस मिसाइल का परीक्षण किया?

6 जुलाई को चीन ने एक परमाणु-संचालित पनडुब्बी से परमाणु हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया. खास बात ये है कि 1982 के बाद से यह चीन का पहला ज्ञात सबमरीन-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण था. इस परीक्षण की जानकारी बहुत कम समय पहले क्षेत्र के देशों को दी गई.  प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय खुले समुद्र में किए गए इस परीक्षण के दौरान मिसाइल पर एक निष्क्रिय डमी वॉरहेड लगा था. चीन ने मिसाइल के बारे में बहुत कम तकनीकी जानकारी दी है, लेकिन ताइवान के रक्षा अधिकारियों ने इस हथियार की पहचान JL-2 के तौर पर की है.

कितना ताकतवर है JL-2 मिसाइल?

JL-2 एक  पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) है. ताइवान के रक्षा अधिकारियों ने इस परीक्षण के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि इस मिसाइल को एक रणनीतिक परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया गया और इसने लगभग 7,300 किलोमीटर का सिम्युलेटेड रास्ता तय किया. बताया जा रहा है कि इसका डमी पेलोड दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में सोलोमन द्वीप के पास समुद्र में गिरा. इस हथियार को एक अनोखे तरीके से लॉन्च किया गया.  इसे पानी के नीचे से लॉन्च करने के बजाय पनडुब्बी के समुद्र की सतह पर आने के बाद लॉन्च किया गया. 

चीन के पास सबमरीन से परमाणु हमले में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता पहले से ही थी. लेकिन इसका सार्वजनिक प्रदर्शन पहली बार किया गया है. चीन का कहना है कि उसने ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूज़ीलैंड सहित कई देशों को पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी. चीन ने ये नहीं बताया कि कौन सी मिसाइल दागी गई. चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV पर चीनी सैन्य विश्लेषकों ने बताया कि मिसाइल संभवतः JL-2 हो सकती है. इसकी 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है. 

चीन के मिसाइल परीक्षण पर क्या रही अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया?

चीन के इस कदम की न केवल ऑस्ट्रेलिया बल्कि पैसिफिक क्षेत्र के कई अन्य देशों ने भी कड़ी निंदा की है. ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने इसे एक "उकसावे वाला और अस्थिर करने वाला कदम" करार दिया. उन्होंने कहा कि इससे परमाणु हथियारों के प्रसार का खतरा बढ़ सकता है. ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भी इसे क्षेत्रीय स्थिरता के खिलाफ बताया है.

न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा है कि उनका देश इस परमाणु-सक्षम मिसाइल परीक्षण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है. ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय ने चीन पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को डराने-धमकाने का आरोप लगाया और चीन से संयम बरतने का आग्रह किया. सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मैथ्यू वेले ने भी सख्त विरोध दर्ज कराते हुए कहा है कि चीन हमारा अच्छा दोस्त है, लेकिन कोई दोस्त ऐसा काम नहीं करता. 

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