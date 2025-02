Philadelphia Plane Crash: अमेरिका (America) के फिलाडेल्फिया (Philadelphia) शहर में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है. मिली जानकारी के अनुसार, एक विमान शॉपिंग मॉल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान में दो लोग सवार थे. प्लेन क्रैश होने के वजह से अब तक 6 लोगों कि मौत की खबर आ रही है. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि कई लोग और घायल हो सकते हैं.

व्यस्त इलाके में हुआ हादसा

यह हादसा फिलाडेल्फिया के उत्तर-पूर्व इलाके में रूजवेल्ट मॉल के पास हुआ. विमान के गिरने से पास की सड़कों को बंद कर दिया गया है और लोगों से उस इलाके से दूर रहने की अपील की गई है. फिलाडेल्फिया के आपातकालीन प्रबंधन कार्यालय ने इस घटना को बड़ी घटना बताया, लेकिन अब तक इस हादसे के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई है.

आपातकालीन सेवाओं की ओर से कोई जानकारी नहीं

WATCH: Dashcam video of the plane crash in Philadelphia, at least 6 people killed. pic.twitter.com/dBmFXvVnhA