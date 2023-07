लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान, यात्रियों में मच गई चीख पुकार, देखें खौफनाक Video

डीएनए हिंदी: ब्राजील के फ्लोरिअनोपोलिस-हरसिलियो लूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया. यहां लैंडिंग के दौरान LATAM एयरलाइंस का विमान रनवे से फिसल गया और मुड़कर पार्क में घुस गया. हादसे के बाद विमान में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की चोट नहीं आई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक यह घटना 12 जुलाई सुबह 9 बजकर 20 मिनट की है. LATAM एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर LA 3300 साओ पाउलो-गुआरुलहोस एयरपोर्ट से टैक ऑफ करने के बाद फ्लोरिअनोपोलिस-हरसिलियो लूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची थी. एयरपोर्ट पर बारिश हो रही थी और रनवे पूरी तरह गीला था.

यात्री ने बनाया हादसे का वीडियो

प्लेन ने सही तरह की से रनवे पर लैंड किया और धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि प्लेन रफ्तार कम हो रही है, तभी अचानक उसका टायर रनवे से फिसल गया जाता है और बायीं ओर घास में घुस जाता है. विमान के फिसलते ही यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया. प्लेन में बैठे सारे यात्री चिल्लाने लगते हैं. इस घटना का वीडियो एक यात्री के मोबाइल में कैद हो गया.

Passenger films moment LATAM Flight LA3300 slid off the runway yesterday at Florianópolis Airport. pic.twitter.com/epzr1mucBg