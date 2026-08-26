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नर्सरी का AC फटा और पानी की तरह फैल गई आग... पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल Pims में कैसे हुई 14 नवजात की दर्दनाक मौत?

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं. पाकिस्तान पीएमओ के अनुसार शहबाज शरीफ ने घटना पर दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है.

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Neelam

Updated : Aug 26, 2026, 12:18 PM IST

नर्सरी का AC फटा और पानी की तरह फैल गई आग... पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल Pims में कैसे हुई 14 नवजात की दर्दनाक मौत?

पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल Pims में लगी आग में कई नवजात बुरी तरह झुलसे (Image Source: X)

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इस्लामाबाद में मौजूद देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (Pims) के तीसरे फ्लोर पर लगी आग में बुधवार (26 अगस्त, 2026) को 14 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. कुछ घंटे या कुछ दिन पहले ये बच्चे इस दुनिया में आए थे. तीसरे फ्लोर पर ही गाइनी वार्ड था, जहां पर डिलीवरी के बाद नवजात बच्चों को रखा जाता है, जिसमें 15 बच्चे थे. पीड़ित परिवारों का कहना है कि आग लगने के बाद हॉस्पिटल प्रशासन ने मरीजों से अस्पताल खाली करने के लिए कहा. जिन महिलाओं की थोड़ी देर पहले ही डिलीवरी हुई थी, उन्हें पूरी तरह होश भी नहीं आया था, वे दर्द में ही दूसरे फ्लोर से नीचे जाने के लिए दौड़ लगा रही थीं.

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार डिलीवरी के बाद गाइनी वार्ड में रखे गए 15 नवजात को शिफ्ट किया गया, लेकिन सिर्फ एक की ही जान बचाई जा सकी. कई बच्चे आग में बुरी तरह झुलस गए थे. पीआईएमएस के स्पोक्सपर्सन डॉ. अनीजा जलील ने बताया कि जैसे ही आग लगी तो बच्चों को वार्ड से शिफ्ट करना शुरू किया गया, लेकिन सिर्फ एक ही बच्चे की जान बचाई सकी.

Pims में कैसे लगी आग?

नर्सरी में एसी का कंप्रेसर फटने से सुबह 6.45 बजे यह हादसा हुआ. जैसे ही कंप्रेसर फटा तो तेज धमाका हुआ और इसके बाद नर्सरी में तेजी से आग फैलने लगी और जहरीला धुआं भर गया. मलिक इसरा की भतीजी भी वार्ड में थी, उन्होंने बताया कि दुर्भाग्य की बात है कि नर्सरी ऐसी बिल्डिंग में थी, जिसमें रिपेयर और रेनोवेशन का काम चल रहा था. आग पर काबू पाने और मरीजों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम और फायर ब्रिगेड की टीम भी यहां पहुंची, लेकिन बच्चों को नहीं बचाया जा सका. जहरीले धुएं की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया. जिला प्रशासन ने बताया कि छह फायर ब्रिगेड और चार एंबुलेंस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. उन्होंने बताया कि कई बच्चे बुरी तरह आग में झुलस गए थे.

सरकार ने बनाई जांच समिति?

पीड़ित परिवारों ने घटना में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने बताया कि जब आग लगी तो कोई हॉस्पिटल स्टाफ घटनास्थल पर मौजूद नहीं था. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं. पाकिस्तान पीएमओ के अनुसार शहबाज शरीफ ने घटना पर दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'बच्चों से जुड़ी ऐसी स्थिति असहनीय है.' उन्होंने कहा कि हादसे की जांच होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि किसकी लापरवाही से ऐसा हुआ. एडिश्नल डिप्टी कमीश्नर जनरल की अध्यक्षता में एक इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई है, जिला प्रशासन ने बताया कि किसकी लापरवाही से और कैसे आग लगी, इसकी जांच के साथ कमेटी मौतों से जुड़े हालातों की भी जांच करेगी और जिम्मेदारी तय करेगी.

 

यह भी पढ़ें- ईरान से तेल डील करने पर अमेरिका ने कौन सी 4 भारतीय कंपनियों पर लगाया बैन? 3 नागरिकों पर भी एक्शन

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