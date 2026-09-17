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दुनिया

हर हाथ में फोटो लेकिन समर्थकों से दूरी... कौन है हूती लीडर अब्दुल मलिक?

सउदी अरब और यमन के हूतियों के बीच संघर्ष चल रहा है. यमन में हूती अब्दुल मलिक को अपनी लीडर मानते हैं. अब्दुल मलिक बहुत ही कम अपने समर्थकों से मिलते हैं. आइए जानते हैं हूती लीडर के बारे में.

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Manoj Mishra

Updated : Sep 17, 2026, 03:36 PM IST

हर हाथ में फोटो लेकिन समर्थकों से दूरी... कौन है हूती लीडर अब्दुल मलिक?

हूती लीडर अब्दुल मलिक (इमेज क्रेडिट - AI)
 

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  • अब्दुल मलिक को हूती का बड़ा लीडर माना जाता है 
  • हूतियों और सउदी अरब के बीच संघर्ष भी चल रहा है
  • हूती लीडर अपने समर्थकों से बहुत ही कम मिलते हैं 
  • आइए जानते हैं हूती लीडर के बारे में 

यमन की राजधानी सना में अब्दुल मलिक अल-हूती की मौजूदगी हर जगह दिखाई देती है, लेकिन खुद अल-हूती को देख पाना बहुत मुश्किल है. यहां तक की उनके समर्थक भी उनसे नहीं मिल पाते. शहर में जगह-जगह उनके पोस्टर और तस्वीरें लगी हैं. कहीं वह कमर में पारंपरिक यमन के खंजर लगाए नजर आते हैं, तो कहीं बड़ी स्क्रीन पर उनके भाषण प्रसारित किए जाते हैं. उनके समर्थक हाथों में उनकी तस्वीर वाले बैनर लेकर चलते हैं. आइए जानते हैं हूती लीडर अब्दुल मलिक के बारे में. 
 
अब्दुल मलिक सार्वजनिक रूप से अपने समर्थकों के बीच बहुत ही कम दिखाई देता है. चेहरा हर जगह, लेकिन व्यक्ति खुद पर्दे के पीछे. यही कारण है, जो उसको एक अलग पहचान देता है. 

कौन हैं अब्दुल मलिक अल-हूती? 

अब्दुल मलिक अल-हूती यमन के उत्तर-पश्चिमी हिस्से के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाले हूती आंदोलन का नेता है. पिछले एक दशक से अधिक समय में उनका संगठन स्थानीय विद्रोही समूह से बदलकर एक ऐसे सशस्त्र गुट में तब्दील हुआ है, जिसके पास ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी-शिप मिसाइल जैसे हथियार हैं. लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाने की हूती कार्रवाई ने संगठन को स्थानीय राजनीति से निकालकर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापार के केंद्र में ला दिया है.

क्यों लोगों के बीच नहीं आते अल-हूती?

अब्दुल मलिक अल-हूती सार्वजनिक कार्यक्रमों में नियमित रूप से नजर नहीं आते. उनकी बैठकों और भाषणों का प्रसारण अक्सर वीडियो के जरिए किया जाता है. सुरक्षा कारणों से उनके ठिकाने को लेकर भी काफी गोपनीयता रखी गई है. इसका सबसे बड़ा कारण हूती नेता की सुरक्षा को बताया जाता है. 

who is the Houthi leader

क्या है हूती आंदोलन की कहानी?

अब्दुल मलिक अल-हूती खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताते हैं और यमन के जैदी शिया समुदाय से जुड़े हैं. उनका परिवार धार्मिक पृष्ठभूमि वाला रहा है. अल-हूती के बड़े भाई हुसैन बदर अल-दीन अल-हूती ने 1990 के दशक में एक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन को संगठित करना शुरू किया था. इसी दौर में संगठन ने अमेरिका और इजराइल विरोधी नारे को अपनी पहचान का हिस्सा बनाया.

बाद में यमन की तत्कालीन सरकार के साथ हूतियों का टकराव बढ़ा. हुसैन अल-हूती की 2004 में हत्या के बाद अब्दुल मलिक ने आंदोलन की कमान संभाली. उस समय उनकी उम्र काफी कम थी, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने संगठन के भीतर अपनी पकड़ मजबूत की और हूती से सबसे बड़े नेता बन गए. 

abdul malik

2014 में बदली तस्वीर

अब्दुल मलिक के नेतृत्व में हूती आंदोलन ने अपनी सैन्य और राजनीतिक ताकत बढ़ाई. सितंबर 2014 में हूती लड़ाकों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया. इसके बाद देश का राजनीतिक संकट गृहयुद्ध में बदल गया.

हूती आंदोलन और सऊदी अरब समर्थित यमनी सरकार के बीच संघर्ष ने यमन को लंबे समय तक अस्थिर रखा. सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूतियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया, जबकि हूतियों ने सऊदी क्षेत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की क्षमता विकसित की. इसी दौरान अब्दुल मलिक की भूमिका एक धार्मिक आंदोलन के नेता से बढ़कर सैन्य और राजनीतिक कमांडर की हो गई.

सऊदी अरब के साथ टकराव अभी भी अहम

हूती आंदोलन और सऊदी अरब के बीच संघर्ष यमन के गृहयुद्ध के शुरुआती दौर से ही क्षेत्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा रहा है. हूतियों ने सऊदी क्षेत्र को कई बार मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया. दोनों के बीच चल रहे संघर्ष का कारण भी यही है. सउदी अरब यमन को हमेशा सपोर्ट करता रहा है, जिस कारण उसके और हूतियों के बीच संघर्ष बढ़ गया है.

abdul malik

किसके पास है संगठन का नेटवर्क?  

अब्दुल मलिक अल-हूती के प्रभाव का एक पहलू उनके परिवार और संगठन के भीतर बने नेटवर्क का भी है.  उसके भतीजे अली अल-हूती को संगठन के गुप्त पुलिस की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं भतीजी फातिमा जैनबियात महिला ब्रिगेड का नेतृत्व करती है. 

अब्दुल मलिक अल-हूती की सबसे खास बात यही है कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत मौजूदगी को सीमित रखते हुए अपने चेहरे और संदेश को लगातार सार्वजनिक रखा है. सना की सड़कों पर उनके पोस्टर दिखाई देते हैं, बड़े पर्दों पर भाषण चलते हैं और समर्थक उनकी तस्वीर वाले बैनर लेकर निकलते हैं.

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