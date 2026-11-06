भारत से 5 और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदेगा फिलीपींस, 800 मिलियन डॉलर की हो सकती है डील, चीन के लिए अलर्ट!

फिलीपींस और भारत के बीच साल 2022 में 375 मिलियन डॉलर की डील हुई थी. इसके तहत भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस की तीन बैटरियां और मिसाइल लॉन्चर सिस्टम दिए थे.

फिलीपींस ने भारत के साथ 2022 में की थी 375 मिलियन डॉलर की डील

भारत ने फिलीपींस भेजी थीं ब्रह्मोस की 3 बैटरी

भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 62% बढ़ा

चीन को काउंटर करने के लिए फिलीपींस, भारत से कुछ और ब्रह्मोस सिस्टम खरीदना चाहता है. नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत फाइनल स्टेज में है, इस डील की कीमत करीब 700 से 800 मिलियन डॉलर के बीच होने का अनुमान है.

फिलीपींस के प्रस्तावित एग्रीमेंट के तहत, मनीला करीब 5 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम और चाहता है, जिसमें कुल मिलाकर करीब 60 मिसाइलें होंगी. फिलीपींस की ओर से ये प्रस्ताव 2022 में साइन हुई 375 मिलियन डॉलर की डील के बाद आया है, जिसकी डिलीवरी हाल ही में पूरी हुई है.

मनीला भारत को एक बहुत भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है और भारतीय हथियारों का जखीरा बढ़ाने के लिए उत्सुक है. रक्षा से जुड़ी खबरों की वेबसाइट डिफेंस डॉट इन के मुताबिक, फिलीपींस के अधिकारियों ने नए डील को लेकर बातचीत की पुष्टि की है. नेशनल डिफेंस डिपार्टमेंट के प्रवक्ता आर्सेनियो एंडोलोंग ने कहा कि प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की और ब्रह्मोस यूनिट खरीदने की बहुत इच्छा है.

भारत को सौंपी विश लिस्ट: फिलीपींस डिफेंस सेक्रेटरी

फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी गिल्बर्टो टियोडोरो ने हाल ही में दिल्ली डिफेंस डायलॉग में ब्रह्मोस सिस्टम की खरीद को कंफर्म किया था. उन्होंने कहा कि फिलीपींस ने मिसाइल सिस्टम को उनकी सटीक ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 'विश लिस्ट' सौंप दी है.

फिलीपींस और भारत के बीच साल 2022 में 375 मिलियन डॉलर की डील हुई थी. इसके तहत भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस की तीन बैटरियां, मिसाइल लॉन्चर और दूसरी चीजें दी थीं. भारत की ओर से इसकी डिलीवरी पूरी कर दी गई है.

हमें लंबे समय से ब्रह्मोस जैसे हथियार की तलाश: फिलीपींस राजदूत

ANI से बातचीत में फिलीपींस के राजदूत जोसेल एफ. इग्नासियो ने ब्रह्मोस की डिलीवरी पूरी होने पर कहा, 'यह हमारे लिए बहुत खुशी, गर्व और सम्मान की बात है कि कि भारत ने सबसे पहले फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की. फिलीपींस कई दशकों से अपनी रक्षा क्षमता और दुश्मनों को रोकने की ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.'

उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल हमारे लिए एक बहुत बड़ी खरीद है. इससे हमें वह सैन्य ताकत और सुरक्षा मिलेगी, जिसकी हम लंबे समय से तलाश कर रहे थे. हमें भरोसा है कि यह एक मॉडर्न और हाई टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल है और काफी प्रभावी साबित होगी.

#WATCH | Delhi: On BrahMos missile acquisition and defence cooperation with India, Ambassador of the Philippines to India, Josel F. Ignacio, says, "The Philippines is very happy, delighted and proud to have been the first country to import BrahMos technology from India. We believe it is high-technology and will be effective. Of course, no one wants to see it put to use, as we are a peace-loving country. This is all about establishing credible deterrence. India has joined the ranks of countries that are credible sources of defence technology for us. I am sure our Defence Ministry and military will increasingly look towards India for other possible procurements and purchases." He further said, "We have had an agreement on defence equipment cooperation for some time now and have been purchasing smaller items from India, including helmets, protective vests and military trucks. What BrahMos has done is open the doors for the purchase of more high-technology items and for us to consider such procurements. Of course, we have a broader set of partners from whom we source our equipment, but India is now in our sights when it comes to these kinds of procurements. I believe BrahMos will not be the end of our defence cooperation." — ANI (@ANI) November 3, 2026

हम नहीं चाहते ब्रह्मोस का युद्ध में इस्तेमाल हो: राजदूत

राजदूत ने कहा कि हम नहीं चाहते कि कभी इसका इस्तेमाल युद्ध में करना पड़े क्योंकि फिलीपींस एक शांतिपूर्ण देश है. हमारा उद्देश्य युद्ध करना नहीं, बल्कि अपनी रक्षा को इतना मजबूत बनाना है ताकि कोई भी देश हम पर हमला करने से पहले सोचे. इसे ही विश्वसनीय सैन्य प्रतिरोध क्षमता कहते हैं.

डिफेंस एक्सपर्ट का क्या कहना है?

डिफेंस एक्सपर्ट गौरव आर्या का कहना है, 'चीन अकसर कहता है कि फिलीपींस उसके खिलाफ उकसाने वाली कार्रवाई करता है. हाल ही में उनके नेवल शिप्स का फेस ऑफ देखा गया है. फिलीपींस ने अमेरिकी टाइफून मिसाइल सिस्टम भी तैनात किए हैं. भारत की ओर से क्लीयर कर दिया गया है कि वो फिलीपींस के साथ खड़ा है और अब ब्रह्मोस मिसाइल भी दे दी गई है.'

फिलीपींस को क्यों चाहिए ब्रह्मोस?

साउथ चीन सी में फिलीपींस का चीन के साथ समुद्री इलाकों और द्वीपों को लेकर विवाद है. साउथ चाइना सी के बड़े हिस्सों पर चीन दावा करता है, जबकि फिलीपींस समुद्री अधिकारों और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ पर दावा करता है. फिलीपींस ने कई बार आरोप लगाया है कि चीन ने उसके जहाजों को रोका और पानी की बौझार की. समुद्री इलाकों में दबाव बनाया गया, लेकिन दिक्कत ये थी चीनी नौसेना के मुकाबले फिलीपींस की सैन्य ताकत सीमित थी.

फिलीपींस को इसीलिए ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो दुश्मन के युद्धपोत को दूर से निशाना बना सके. इसके लिए फिलीपींस ने भारत की ब्रह्रमोस मिसाइल को चुना. ब्रह्मोस की खरीद का मकसद सिर्फ हथियार खरीदना नहीं है, बल्कि चीन को ये भी बताना है कि अगर वो समुद्री इलाके में दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब देने की ताकत उसके पास है.

ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की ताकत

भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को डेवलेप किया है. ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसे जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है. ब्रह्मोस मिसाइल युद्ध में आजमाया हुआ हथियार बन गया है, जिसने मई, 2025 में पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम HQ-9 और अर्ली वॉर्निंग सिस्टम AWACS को तबाह कर दिया था. इस जंग के बाद दुनिया के कई देशों की दिलचस्पी ब्रह्मोस में बढ़ी है.

भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 38,400 करोड़ के पार

फिलीपींस और वियतनाम के अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE), थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राजील समेत कई दूसरे देश इसे खरीदना चाहते हैं. ब्रह्मोस में इन देशों की दिलचस्पी ने भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2025-26 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. भारत सरकार के डेटा के मुताबिक, इस वित्त वर्ष में कुल 38,424 करोड़ रुपये के हथियार एक्सपोर्ट किए. जोकि पिछले साल के मुकाबले 62 फीसदी से ज्यादा की ग्रोथ है. इसने भारत की पहचान ग्लोबल डिफेंस सप्लायर के तौर पर दिलाई.

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