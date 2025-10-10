7.6 तीव्रता के भूकंप से कांपा ये देश, सुनामी का भी मंडराया खतरा

Add DNA as a Preferred Source
फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में शुक्रवार को 7.6 तीव्रता का भूकंप आया. झटकों के बाद सुनामी अलर्ट जारी किया गया, लेकिन विशेषज्ञों ने बड़े खतरे की आशंका से इनकार किया.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 10, 2025, 08:41 AM IST

दक्षिणी फिलीपींस में शुक्रवार सुबह जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.6 दर्ज की गई. झटकों के बाद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल आए. प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने बताया कि भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक समुद्री लहरें उठ सकती हैं. हालांकि, फिलहाल बड़े पैमाने पर सुनामी का खतरा नहीं बताया गया है. 

आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह सतर्क

इस भूकंप की गहराई 62 किलोमीटर (38.53 मील) दर्ज की गई है. स्थानीय प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने की अपील की है. इसके अलावा, आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह सतर्क हैं और नागरिकों को सरकारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है. 

सुनामी का खतरा

फिलीपींस की ज्वालामुखी और भूकंप अनुसंधान संस्था (Phivolcs) ने बताया कि पहली सुनामी लहरें 10 अक्टूबर 2025 को सुबह 09:43:54 से 11:43:54 (PST) के बीच आ सकती हैं और ये कई घंटों तक सक्रिय रह सकती हैं. उनके अनुसार, इन लहरों की ऊंचाई सामान्य ज्वारीय स्तर से एक मीटर या उससे अधिक हो सकती है. बंद खाड़ी या संकीर्ण जल मार्गों में ये लहरें और भी अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं. 

भूकंप का केंद्र Davao Oriental के Manay टाउन के पास समुद्री इलाके में था. Phivolcs ने संभावित आफ्टरशॉक्स और नुकसान के लिए चेतावनी जारी की है. फिलहाल कोई गंभीर नुकसान या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. यह घटना पिछले हफ्ते के सेबू प्रांत में आए 6.9 तीव्रता वाले भूकंप से जुड़ी त्रासदी को याद दिलाती है, जिसमें कम से कम 74 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए थे. 

