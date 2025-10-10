Karwa Chauth Mata Ki Aarti: करवा चौथ व्रत में कथा के बाद जरूर करें ये आरती, तभी पूर्ण होगा निर्जला व्रत
India vs West Indies 2nd Test Playing 11: भारत ने टॉस जीतकर लिया पहले बल्लेबाजी का फैसला, यहां देखें प्लेइंग 11
7.6 तीव्रता के भूकंप से कांपा ये देश, सुनामी का भी मंडराया खतरा
Rekha Inspirational Quotes: रेखा के वो 10 पावरफुल कोट्स, जो हर महिला को दिलाएंगे आत्मविश्वास
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहले चरण में कई प्रमुख विधानसभा क्षेत्र भी शामिल
Happy Karwa Chauth 2025: पार्टनर को ऐसे कहें 'हैप्पी करवा चौथ', दिल छू लेने वाली शायरी के साथ भेजें शुभकामनाएं
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा एक्शन, DGP समेत कई बड़े अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज
40 करोड़ की फिल्म, कमाई कर ली 300 करोड़, इस लड़की ने किया वो कारनामा, जिसमें आलिया से सारा तक सब हुई फेल
कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर
IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम
दुनिया
फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में शुक्रवार को 7.6 तीव्रता का भूकंप आया. झटकों के बाद सुनामी अलर्ट जारी किया गया, लेकिन विशेषज्ञों ने बड़े खतरे की आशंका से इनकार किया.
दक्षिणी फिलीपींस में शुक्रवार सुबह जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.6 दर्ज की गई. झटकों के बाद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल आए. प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने बताया कि भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक समुद्री लहरें उठ सकती हैं. हालांकि, फिलहाल बड़े पैमाने पर सुनामी का खतरा नहीं बताया गया है.
इस भूकंप की गहराई 62 किलोमीटर (38.53 मील) दर्ज की गई है. स्थानीय प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने की अपील की है. इसके अलावा, आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह सतर्क हैं और नागरिकों को सरकारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.
TSUNAMI WARNING 🚨— The Philippine Star (@PhilippineStar) October 10, 2025
Phivolcs released a tsunami warning following the magnitude 7.6 earthquake in Davao Oriental at 9:43 AM on Friday.
“Based on the local tsunami scenario database, it is expected to experience wave heights of more than one meter above the normal tides and may… pic.twitter.com/gspovDAKbm
फिलीपींस की ज्वालामुखी और भूकंप अनुसंधान संस्था (Phivolcs) ने बताया कि पहली सुनामी लहरें 10 अक्टूबर 2025 को सुबह 09:43:54 से 11:43:54 (PST) के बीच आ सकती हैं और ये कई घंटों तक सक्रिय रह सकती हैं. उनके अनुसार, इन लहरों की ऊंचाई सामान्य ज्वारीय स्तर से एक मीटर या उससे अधिक हो सकती है. बंद खाड़ी या संकीर्ण जल मार्गों में ये लहरें और भी अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं.
भूकंप का केंद्र Davao Oriental के Manay टाउन के पास समुद्री इलाके में था. Phivolcs ने संभावित आफ्टरशॉक्स और नुकसान के लिए चेतावनी जारी की है. फिलहाल कोई गंभीर नुकसान या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. यह घटना पिछले हफ्ते के सेबू प्रांत में आए 6.9 तीव्रता वाले भूकंप से जुड़ी त्रासदी को याद दिलाती है, जिसमें कम से कम 74 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए थे.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.