समंदर में धधकी टूरिस्ट फेरी, 5 की मौत और 87 लापता... फिलीपींस में क्यों नहीं थम रहे समुद्री हादसे

फिलीपींस में देर रात समुंद्र के बीच धधकी टूरिस्ट फेरी में जलने से 5 लोगों की मोत हो गई. वहीं 87 से ज्यादा लोग अभी तक लापता हैं. बचाव कार्य लगातार जारी है.

फिलीपींस से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां खुशियों भरा सफर पलभर में चीख-पुकार में बदल गया. यहां मनीला से पलावना प्रांत के कोरोन इलाके की तरफ बढ़ रहे एक फेरी में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते यह आग का गोला बन गया. मौके पर चिखपुकार मच गई. आनन फानन में लोगों को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई. वहीं अब तक करीब 87 लोग लापता हैं.

मनीला से कोरोन जा रही फेरी में अचानक तांडव

एपी के अनुसार, मनीला से पलावान प्रांत के कोरोन इलाके की ओर बढ़ रही एमवी जून एस्टर नाम की इस पैसेंजर फेरी में करीब 134 लोग सवार थे. यह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी. इसी दौरान बुधवार रात अचानक बीच समंदर में फेरी के भीतर आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा जहाज लपटों से घिर गया. तटरक्षक बलों (Coast Guard) के अनुसार, फेरी में सवार कुल 134 लोगों से 117 यात्री और 17 क्रू मेंबर शामिल थे. अंधेरी रात में समंदर के बीच सुलगती फेरी की तस्वीरें किसी डरावने सपने जैसी थीं.

रेस्क्यू ऑपरेशन और जिंदगी की जंग

हादसे की खबर मिलते ही तटरक्षक बलों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया. अब तक की रिपोर्ट के अनुसार, 42 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन 5 लोगों की दर्दनाक मौत की पुष्टि हो चुकी है. सबसे डरावनी बात यह है कि 87 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में समंदर और आसमान दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं. रात के वक्त पानी के बीच रेस्क्यू करना कितना मुश्किल होता है, यह इस ऑपरेशन की चाल और वहां मौजूद आपदा की स्थिति साफ बयां करती है.

पहले भी हो चुके हैं इस तरह के हादसे

यह पहली बार नहीं है, जब फिलीपींस में फेरी में इस तरह का हादसा हुआ है. इससे पहले जून 2023 में बोलह प्रांत के टैग्बिथारन शहर के पास समुद्र में यात्रा के दौरान एम/वी एस्पेरान्ज़ा स्टार नामक जहाज में अचानक आग भड़क उठी थी, हालांकि गनीमत यह रही कि सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया था. वहीं दूसरा हादसा मार्च 2023 में हुआ, जहां बासिलान प्रांत के पास दक्षिणी फिलीपींस में लगभग 250 यात्रियों को ले जा रही एक फेरी में रात के समय भयानक आग लगी गई थी, जिसमें 31 लोगों की जलकर मौत हो गई थी.

क्यों बार-बार सुलग उठते हैं फिलीपींस के समंदर

अगर आप फिलीपींस के भूगोल को देखें, तो यह देश 7,000 से ज्यादा छोटे-बड़े द्वीपों से मिलकर बना है. यहां के करोड़ों लोगों और पर्यटकों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे मुख्य जरिया जलमार्ग यानी नावें और फेरियां ही हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इन जलमार्गों पर सुरक्षा के पुराने तौर-तरीके और अनदेखी यात्रियों की जान पर भारी पड़ रही है. ओवरलोडिंग, जर्जर जहाज और सुरक्षा मानकों की कमी जैसी समस्याएं इस क्षेत्र में आम हैं. इसकी वजह से ये बड़े हादसे सामने आते हैं.