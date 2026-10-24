फिलीपींस में SF-260 क्रैश, रूस और फ्रांस में भी हुए विमान हादसे... 4 पायलटों की मौत, पुराने हादसों से भी नहीं लिया सबक?

फिलीपींस के फर्नांडो एयर बेस पर दो SF-260 विमान टकराने से चार पायलटों की मौत हो गई. इसी दौरान रूस और फ्रांस में भी सैन्य ट्रेनिंग विमान क्रैश होने की घटनाएं दर्ज हुई हैं.

फिलीपींस के फर्नांडो एयर बेस पर दो SF-260 ट्रेनिंग प्लेन क्रैश हो गए.

इस हादसे में 4 चार पायलटों की मौत हो गई.

एयर फोर्स ने सभी SF-260 प्लेन को उड़ाने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है.



फिलीपींस की राजधानी मनीला के दक्षिण में बातांगास प्रांत के लिपा शहर में 23 अक्टूबर 2026 को एक बड़ा हादसा हो गया. दोपहर करीब 3:51 बजे फर्नांडो एयर बेस पर ट्रेनिंग के लिए उड़ान भर रहे फिलीपीन एयर फोर्स के 2 SF-260 विमान हवा में ही आपस में टकरा गए. दोनों विमान उस समय उड़ने की ट्रेनिंग ले रहे थे.

हादसे के तुरंत बाद दोनों विमान अनियंत्रित होकर नीचे गिर गए. राहत की बात यह रही कि दोनों विमान फर्नांडो एयर बेस की बाउंड्री के अंदर ही क्रैश हुए, जिससे एयर बेस के बाहर किसी आम नागरिक या संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. हालांकि, इस भीषण हादसे में विमानों को उड़ा रहे चार फिलीपीनी पायलटों की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के बाद क्या कदम उठाए गए?

हादसा होते ही फर्नांडो एयर बेस पर हड़कंप मच गया और तुरंत इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीमों को मौके पर रवाना किया गया. फिलीपींस एयर फोर्स के प्रवक्ता कर्नल अल्विन जे कैपिंगुइयन ने बयान जारी करके इस हादसे की आधिकारिक पुष्टि की और गहरा दुख जताया. उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद सभी जरूरी राहत और सुरक्षा उपाय शुरू कर दिए गए.

एयर फोर्स प्रशासन ने बताया कि जान गंवाने वाले उन चारों पायलटों के परिवारों की मदद करना और उनका ख्याल रखना इस वक्त सबसे पहला काम है. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाए. पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी गई है. जांच टीम यह पता लगाने में जुटी है कि यह टक्कर किस वजह से हुई.

Two Philippine Air Force trainer aircraft crashed during a training flight at an air base south of the capital Manila, killing four pilots, Reuters reports, quoting the military October 24, 2026

SF-260 विमानों के उड़ने पर रोक लगाई गई

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयर फोर्स ने एसएफ-260 विमानों की उड़ानों पर रोक लगाया है. हादसों को रोकने और वजह समझने के लिए जांच टीम काम कर रही है. अफसर यह पता लगाने में जुटे हैं कि हवा में दो विमानों की यह टक्कर किस वजह से हुई.

जांच में कई पहलुओं को देखा जा रहा है. क्या यह पायलट से हुई कोई भूल थी या फिर खराब मौसम के कारण ऐसा हुआ? क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी या फिर रेडियो संपर्क कट गया था? इन सभी सवालों के जवाब मिलने के बाद ही इस बेड़े को दोबारा उड़ने की मंजूरी दी जाएगी.

फिलीपींस सेना में इस विमान का इस्तेमाल कब से हो रहा है?

SF-260 एक हल्का ट्रेनर और लाइट अटैक विमान है. इसे इटली के इंजीनियर स्टेलियो फ्राटी ने 1960 के दशक में तैयार किया था. इस विमान ने 15 जुलाई 1964 को पहली बार उड़ान भरी थी. पहले इसे एवियामिलानो कंपनी ने बनाया, फिर एसआईएआई-मारचेटी ने इसके अधिकार लिए.

बाद में एयरोमाची और अब लियोनार्डो कंपनी इस विमान को बनाती है. इसमें दो सीटें होती हैं और यह पिस्टन इंजन से चलता है. हवा में गोल-गोल घूमने और करतब दिखाने में यह विमान काफी माहिर माना जाता है. दुनिया के कई देशों की वायुसेना नए पायलटों को बेसिक फ्लाइंग सिखाने और छोटे हमलों के लिए इसका इस्तेमाल करती है.

SF-260 किस तरह का विमान है और इसकी बनावट कैसी है?

फिलीपींस एयर फोर्स काफी लंबे समय से SF-260 विमान का इस्तेमाल कर रही है. नए पायलटों को ट्रेनिंग देने में यह विमान काम आता है. इसकी अधिकतम गति 333 किमी/घंटा है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 1,650 किमी है. साल 2017 में जब मरावी शहर में सेना का बड़ा ऑपरेशन चला था, तब भी इन विमानों को काम में लाया गया था.

यह विमान हल्का, तेज और कम खर्च में चलने वाला है इसीलिए कई देशों की वायुसेना इसे पसंद करती है. लेकिन फिलीपींस में इस विमान के साथ हादसों का लंबा इतिहास भी जुड़ा हुआ है. एक के बाद एक हादसों से अब इसके इस्तेमाल पर सवाल उठने लगे हैं.

SF-260 विमानों से जुड़े हादसे

यह पहला मौका नहीं है जब SF- 260 विमान क्रैश हुआ है. पिछले कुछ सालों में फिलीपींस में सैन्य विमानों के कई खतरनाक हादसे हो चुके हैं. इसी साल मई 2026 में उत्तरी फिलीपींस के बेंग्यूएट प्रांत में एक एसएफ-260 ट्रेनर विमान गिर गया था, जिसमें दो पायलटों की मौत हो गई थी.

READ | The Philippine Air Force (PAF) mourns the loss of four pilots in an aviation accident involving two SF-260 aircraft during a training flight at Fernando Air Base on October 23, 2026, at 3:51 PM. Read more: https://t.co/C39gmTooLg https://t.co/g91Xn2br8Q — Philippine Air Force (@PhilAirForce) October 24, 2026

इसके अलावा साल 2023 में भी एक ट्रेनिंग उड़ान के समय ऐसा ही विमान दुर्घटना का शिकार हुआ था और दो पायलटों की जान गई थी. एक ही मॉडल के विमान से बार-बार हादसा बेहद चिंता की बात है. इससे सेना के ट्रेनिंग के तरीकों और विमानों की देखभाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

ट्रेनिंग उड़ान के समय रूस का विमान क्रैश

फिलीपींस के हादसे के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी ट्रेनिंग उड़ानों के दौरान लड़ाकू विमानों के क्रैश होने की खबरें सामने आई हैं. अनादोलु न्यूज एजेंसी के हवाले से रूसी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि बुधवार को रूस के कलीनिनग्राद इलाके में एक Su-30SM फाइटर जेट तय ट्रेनिंग उड़ान के दौरान क्रैश हो गया.

यह हादसा चेरन्याखोवस्की जिले में तिमोफीवका और जेल्योनी बोर बस्तियों के बीच हुआ. प्लेन गिरते ही दोनों पायलट वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकल आए. जमीन पर मौजूद खोज और बचाव टीम ने दोनों पायलटों को वहां से बाहर निकाला और इलाज के लिए मिलिट्री अस्पताल ले गई. दोनों पायलटों को चोटें आई हैं, लेकिन उनकी जान को कोई खतरा नहीं है. रूस ने अभी तक इस हादसे की आधिकारिक वजह का ऐलान नहीं किया है.

फ्रांस में मिराज 2000D लड़ाकू विमान के साथ हादसा

उधर फ्रांस में भी ट्रेनिंग उड़ान के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ. BFMTV ब्रॉडकास्टर की खबर के मुताबिक उत्तर-पूर्वी फ्रांस में फ्रांसीसी वायु सेना का मिराज 2000D फाइटर जेट क्रैश हो गया. यह प्लेन नैंसी-ओचे एयर बेस से उड़ा था और मंगलवार 20 अक्टूबर को देर रात मूरथ-ए-मोसेल जिले में नैंसी के पास रोजेविले, डोमेवरे-एन-हाय और त्रेमब्लेकोर्ट गांवों के बीच क्रैश हो गया.

मेट्ज प्रोसीक्यूटर दफ़्तर ने इस बात की पुष्टि की कि हादसे वाली जगह से मिले सबूतों से दो लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि पहचान की पूरी पुष्टि के लिए डीएनए जांच का काम किया जा रहा है. पोंट-ए-मुसों के मेयर हेनरी लेमोइन ने बताया कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की बड़ी टीमों को काम पर लगाया गया था और एक ड्रोन की मदद से प्लेन का मलबा ढूंढा गया. रोजेविले में एक कंट्रोल सेंटर बनाया गया है और इस हादसे की पड़ताल शुरू कर दी गई है.

