FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
क्या ईरान में जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका? होर्मुज पर कब्जा है मकसद! इस कार्रवाई से मिले संकेत

क्या ईरान में जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका? होर्मुज पर कब्जा है मकसद! इस कार्रवाई से मिले संकेत

कल का मौसम, 18 जुलाई: दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं का दौर फिर शुरू होगा, जानिए नोएडा-गुरुग्राम पर IMD का अपडेट

कल का मौसम, 18 जुलाई: दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं का दौर फिर शुरू होगा, जानिए नोएडा-गुरुग्राम पर IMD का अपडेट

US Tariff News: खुद रूस से यूरेनियम खरीदता है अमेरिका और भारत पर टैरिफ अटैक की तैयारी, 60 सांसदों की मंजूरी से पेश हुआ बिल

US Tariff News: खुद रूस से यूरेनियम खरीदता है अमेरिका और भारत पर टैरिफ अटैक की तैयारी, 60 सांसदों की मंजूरी से पेश हुआ बिल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड

कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड

क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan

क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan

OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?

OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

IMF लोन, शहबाज-मुनीर के साथ लंच... अमेरिका ने दी तवज्जो फिर भी पाकिस्तानी नहीं मानते ट्रंप को भरोसेमंद लीडर? रिपोर्ट में खुलासा

रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान चीन के सबसे बड़े समर्थक के तौर पर सामने आया है. ज्यादातर देशों के लोग जिनिपिंग और ट्रंप दोनों को ही अपना पसंदीदा नेता नहीं मानते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने जिनपिंग के पक्ष में वोट दिया है.

Latest News

Neelam

Updated : Jul 17, 2026, 04:43 PM IST

IMF लोन, शहबाज-मुनीर के साथ लंच... अमेरिका ने दी तवज्जो फिर भी पाकिस्तानी नहीं मानते ट्रंप को भरोसेमंद लीडर? रिपोर्ट में खुलासा

पाकिस्तानियों के पसंदीदा लीडर शी जिनपिंग हैं (Image Source: X)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पाकिस्तानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा बेहतर नेता चीनी प्रेजीडेंट शी जिनपिंग को मानते हैं. अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने अमेरिका और चीन को लेकर सर्वे किया है, जिसमें 36 देशों के 46 प्रतिशत लोग चीन को अमेरिका से ज्यादा बेहतर मानते हैं. पाकिस्तान इस मामले में कट्टर चीन समर्थक के तौर पर सामने आया है.

अमेरिका पर कितना निर्भर है पाकिस्तान?
चीन और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है. हथियार से लेकर आर्थिर तौर पर वह पूरी तरह से चीन पर निर्भर है. पाकिस्तान पर चीन का करीब 26 अरब डॉलर का कर्ज है. हालांकि, आईएमएफ से जो लोन पाकिस्तान को मिलता है, उसका अमेरिका भी सदस्य है. सदस्य देशों की मंजूरी के बाद ही आईएमएफ किसी देश को कर्ज देता है.

अमेरिका पर चीन को तरजीह देते हैं पाकिस्तानी
डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंध बेहतर हुए हैं. वह खुद भी इस बात का ढिंढोरा पीटता रहता है, लेकिन पाकिस्तानियों ने खुद साबित कर दिया कि वे अमेरिका पर चीन को तरजीह देते हैं. रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान चीन के सबसे बड़े समर्थक के तौर पर सामने आया है. हालांकि, ज्यादातर देशों के लोग जिनिपिंग और ट्रंप को भरोसेमंद नेता नहीं मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान यहां भी जिनपिंग का कट्टर समर्थन करता नजर आया.

पाकिस्तानियों के लिए भरोसेमंद लीडर जिनपिंग
रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी शी जिनपिंग को ज्यादा भरोसेमंद नेता मानते हैं और मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में भी लोगों ने उन्हें अपनी पसंद बताया है. हालांकि, जापान में शी जिनपिंग से ज्यादा ट्रंप को महत्व दिया गया. चीन और जापान के रिश्ते पिछले कुछ सालों में काफी तनावपूर्ण हो गए हैं. ट्रंप को फिलीपींस के लोगों से भी काफी प्यार मिला है. सर्वे में शामिल 68 प्रतिशत फिलीपींस के लोगों ने ट्रंप को अच्छा नेता बताया है.

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में कितने बदले अमेरिका-पाकिस्तान के रिश्ते?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ रिश्तों को काफी तवज्जो दी है. पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे होने के दावे करता रहता है. पिछले साल 7 मई को जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो पाकिस्तान ने भी हमले किए थे, जिसके बाद 3-4 दिन का संघर्ष चला था. हालांकि, 10 मई को दोनों देशों की सहमति से सीजफायर लागू कर दिया गया था.

ट्रंप ने कब-कब दिया पाकिस्तान का साथ?
उस समय पाकिस्तान आर्थिक रूप से बहुत बुरे हालातों से गुजर रहा था और देश की नीतियों की वजह से अंतरराष्ट्रीय मुद्दा कोष (IMF) से उसे मिलने वाले नए लोन पर संकट के बादल छाए हुए थे. तब आईएमएफ के सदस्य देशों के अप्रूवल के बाद उसे लोन मिल गया, जिनमें अमेरिका भी शामिल है. इसके अलावा शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर 2-3 बार अमेरिका का दौरा भी कर चुके हैं, ट्रंप उनकी तारीफें कर चुके हैं और व्हाउट हाउस में यूएस प्रेजीडेंट के साथ उनके लंच की खबरें भी सामने आ चुकी हैं. 

 

यह भी पढ़ें:- डोनाल्ड ट्रंप ने US Elections में चीन की साजिश का किया भंडाफोड़- 'मुझे हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी'

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड
क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan
क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan
OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?
OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?
Sonam Wangchuk की वो खोज, जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर; जानें उन्हें क्यों मिला था 'रैमन मैग्सेसे' अवॉर्ड?
Sonam Wangchuk की वो खोज, जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर; जानें उन्हें क्यों मिला था 'रैमन मैग्सेसे' अवॉर्ड?
अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa
अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement