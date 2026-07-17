IMF लोन, शहबाज-मुनीर के साथ लंच... अमेरिका ने दी तवज्जो फिर भी पाकिस्तानी नहीं मानते ट्रंप को भरोसेमंद लीडर? रिपोर्ट में खुलासा

रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान चीन के सबसे बड़े समर्थक के तौर पर सामने आया है. ज्यादातर देशों के लोग जिनिपिंग और ट्रंप दोनों को ही अपना पसंदीदा नेता नहीं मानते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने जिनपिंग के पक्ष में वोट दिया है.

पाकिस्तानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा बेहतर नेता चीनी प्रेजीडेंट शी जिनपिंग को मानते हैं. अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने अमेरिका और चीन को लेकर सर्वे किया है, जिसमें 36 देशों के 46 प्रतिशत लोग चीन को अमेरिका से ज्यादा बेहतर मानते हैं. पाकिस्तान इस मामले में कट्टर चीन समर्थक के तौर पर सामने आया है.

अमेरिका पर कितना निर्भर है पाकिस्तान?

चीन और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है. हथियार से लेकर आर्थिर तौर पर वह पूरी तरह से चीन पर निर्भर है. पाकिस्तान पर चीन का करीब 26 अरब डॉलर का कर्ज है. हालांकि, आईएमएफ से जो लोन पाकिस्तान को मिलता है, उसका अमेरिका भी सदस्य है. सदस्य देशों की मंजूरी के बाद ही आईएमएफ किसी देश को कर्ज देता है.

अमेरिका पर चीन को तरजीह देते हैं पाकिस्तानी

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंध बेहतर हुए हैं. वह खुद भी इस बात का ढिंढोरा पीटता रहता है, लेकिन पाकिस्तानियों ने खुद साबित कर दिया कि वे अमेरिका पर चीन को तरजीह देते हैं. रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान चीन के सबसे बड़े समर्थक के तौर पर सामने आया है. हालांकि, ज्यादातर देशों के लोग जिनिपिंग और ट्रंप को भरोसेमंद नेता नहीं मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान यहां भी जिनपिंग का कट्टर समर्थन करता नजर आया.

पाकिस्तानियों के लिए भरोसेमंद लीडर जिनपिंग

रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी शी जिनपिंग को ज्यादा भरोसेमंद नेता मानते हैं और मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में भी लोगों ने उन्हें अपनी पसंद बताया है. हालांकि, जापान में शी जिनपिंग से ज्यादा ट्रंप को महत्व दिया गया. चीन और जापान के रिश्ते पिछले कुछ सालों में काफी तनावपूर्ण हो गए हैं. ट्रंप को फिलीपींस के लोगों से भी काफी प्यार मिला है. सर्वे में शामिल 68 प्रतिशत फिलीपींस के लोगों ने ट्रंप को अच्छा नेता बताया है.

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में कितने बदले अमेरिका-पाकिस्तान के रिश्ते?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ रिश्तों को काफी तवज्जो दी है. पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे होने के दावे करता रहता है. पिछले साल 7 मई को जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो पाकिस्तान ने भी हमले किए थे, जिसके बाद 3-4 दिन का संघर्ष चला था. हालांकि, 10 मई को दोनों देशों की सहमति से सीजफायर लागू कर दिया गया था.

ट्रंप ने कब-कब दिया पाकिस्तान का साथ?

उस समय पाकिस्तान आर्थिक रूप से बहुत बुरे हालातों से गुजर रहा था और देश की नीतियों की वजह से अंतरराष्ट्रीय मुद्दा कोष (IMF) से उसे मिलने वाले नए लोन पर संकट के बादल छाए हुए थे. तब आईएमएफ के सदस्य देशों के अप्रूवल के बाद उसे लोन मिल गया, जिनमें अमेरिका भी शामिल है. इसके अलावा शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर 2-3 बार अमेरिका का दौरा भी कर चुके हैं, ट्रंप उनकी तारीफें कर चुके हैं और व्हाउट हाउस में यूएस प्रेजीडेंट के साथ उनके लंच की खबरें भी सामने आ चुकी हैं.

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