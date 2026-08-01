भारत की वजह से बची अमेरिका की इज्जत! दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रहा चीन, डोनाल्ड ट्रंप के लिए चेतावनी है ये सर्वे

प्यू रिसर्च के सर्वे में सामने आया है कि कनाडा, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के लोग भी मेरिका के मुकाबले चीन के बारे में ज्यादा सकारात्मक राय रखते हैं. लोगों को शी जिनपिंग पर ट्रंप से ज्यादा भरोसा है.

प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में चीन को बताया गया ज्यादा लोकप्रिय

36 देशों के 42,000 लोगों ने लिया सर्वे में हिस्सा

केवल 6 देश ऐसे हैं जहां अमेरिका को सकारात्मक रेटिंग मिली

डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में दुनिया भर में अमेरिका की साख कम हो रही है. अब लोग अमेरिका की तुलना में चीन को ज्यादा सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं. ये बातें प्यू रिसर्च सेंटर के हालिया सर्वे से सामने आई हैं. प्यू रिसर्च के सर्वे में ये भी बताया गया है कि भारत के कारण अमेरिका ने किसी तरह चीन के सामने खुद को लोकप्रियता की दौड़ में बराबरी पर रखा है. आइये जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.

अमेरिका के लिए खतरे की घंटी!

प्यू रिसर्च सेंटर ने 36 देशों के 42,000 से अधिक लोगों को अपने सर्वे में शामिल किया. इसमें से ज्यादातर लोगों ने चीन को अमेरिका की तुलना में अधिक रेटिंग दी. विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से 46 प्रतिशत लोगों ने चीन के प्रति सकारात्मक रुख जताया, जबकि अमेरिका के लिए यह आंकड़ा केवल 36 प्रतिशत रहा. वैश्विक रणनीतिक हलकों में इसे अमेरिका के लिए एक बड़ी चेतावनी की घंटी माना जा रहा है. ये एक ऐतिहासिक उलटफेर है क्योंकि साल 2023 में अमेरिका की लोकप्रियता का स्तर 58 प्रतिशत और चीन की लोकप्रियता का स्तर केवल 32 प्रतिशत था.

भारत ने कैसे बचा ली अमेरिका की इज्जत

प्यू रिसर्च के सर्वे के विश्लेषण से पता चलता है कि चीन और अमेरिका का समर्थन करने वाली वैश्विक आबादी का कुल आंकड़ा लगभग बराबर है. यानी कि अमेरिका और चीन के बीच लोकप्रिय देश होने के मामले में कांटे का मुकाबला है. खास बात ये है कि अमेरिका इस मुकाबले में भारत के कारण बना हुआ है. दरअसल के लोगों का रुख चीन के प्रति नकारात्मक बना हुआ है. भारत की जनता का ये रुख 30 से अधिक देशों में चीन के प्रति बने सकारात्मक रुख के प्रभाव को पूरी तरह संतुलित कर देता है.

प्यू रिसर्च सेंटर के हालिया सर्वे से ये भी सामने आया है कि केवल 6 देश ऐसे हैं जहां अमेरिका को चीन से अधिक सकारात्मक रेटिंग मिली है. ये देश हैं, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, इजरायल और पोलैंड. चीन के एक और विरोधी फिलीपींस के 81 प्रतिशत लोग अमेरिका को विश्वसनीय साथी मानते हैं.

शी जिनपिंग बनाम डोनाल्ड ट्रंप

प्यू रिसर्च के सर्वे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रति विश्वास का स्तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में 10 अंक अधिक पाया गया. सर्वे में शामिल कुल लोगों में से केवल 21 प्रतिशत ने ट्रंप पर भरोसा जताया. 31 प्रतिशत लोगों ने शी जिनपिंग को भरोसेमंद माना. सर्वे में शामिल किए गए 36 में से 22 देशों में शी जिनपिंग के प्रति अधिक भरोसा देखा गया.

क्यों बढ़ रही है चीन की साख?

विशेषज्ञ चीन की बढ़ती लोकप्रियता के मुख्य कारण ट्रंप प्रशासन की गलत नीतियों को मानते हैं. ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ ने अमेरिका को कई देशों में अलोकप्रिय बनाया. ईरान युद्ध के कारण भी अमेरिका की सॉफ्ट-पावर को भारी नुकसान पहुंचा है. इन सबके बीच चीन ने दुनिया भर के नेताओं के साथ दर्जनों उच्चस्तरीय बैठकें की हैं और खुद को एक भरोसेमंद शक्ति के रूप में पेश किया है. दुनिया के कई सारे देश अपने घरेलू उद्योगों के लिए चीन से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर हैं. इससे भी चीन की साख बढ़ी है.