Homeदुनिया

दुनिया

लंदन के Heathrow Airport पर पेपर स्प्रे से हमला, यात्रियों में मची भगदड़, कई लोग घायल

​​​​​​​लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर हमलावरों ने कई यात्रियों की आंखों में पेपर स्प्रे छिड़का और मौके से फरार हो गए. घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

रईश खान

Updated : Dec 07, 2025, 06:18 PM IST

लंदन के Heathrow Airport पर पेपर स्प्रे से हमला, यात्रियों में मची भगदड़, कई लोग घायल

Pepper spray attack at london heathrow airport

लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट (Heathrow Airport) पर रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कुछ लोगों ने यात्रियों पर पेपर स्प्रे से हमला कर दिया. सूचना मिलते ही मेट्रोपॉलिटन पुलिस मौके पर पहुंची. तब तक हमलावर फरार हो गए. हालांकि, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने कहा कि यह कोई आतंकवादी हमला नहीं था. मामले की जांच की जा रही है.

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि रविवार सुबह 8.11 बजे हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 की मल्टीस्टोरी पार्किंग में कुछ अज्ञात लोगों के यात्रियों पर काली मिर्च के स्प्रे से हमला करने की सूचना मिली थी. हमलावरों ने कई यात्रियों की आंखों में पेपर स्प्रे छिड़का और मौके से फरार हो गए. घायल अवस्था में यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस ने कहा कि हथियारबंद रिस्पॉन्स अधिकारियों ने स्थिति को शांत किया और हमले के शक में एक शख्स को गिरफ्तार किया है. अन्य संदिग्धों का पता लगाया जा रहा है. लंदन एम्बुलेंस पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया. किसी को भी जानलेवा चोटें नहीं आईं हैं.

मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कमांडर पीटर स्टीवंस ने कहा, 'इस समय हमें लगता है कि घटना में कुछ लोग शामिल थे, जो एक-दूसरे को जानते थे. जिनके बीच बहस बढ़ गई और कई लोग घायल हो गए.”

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

