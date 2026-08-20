POK में लोग जानवर की तरह रहते हैं, जम्मू-कश्मीर से कोई तुलना नहीं...कश्मीरी एक्टिविस्ट ने खोली पाकिस्तान की पोल

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं. इस बीच मानवाधिकार एक्टिविस्ट प्रोफेसर सज्जाद राजा ने कहा है कि पीओके में पाकिस्तान ने लोगों को जानवरों की तरह रखा है.

PoK Protest: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात इन दिनों बद से बदतर होते जा रहे हैं. अपने अधिकारों की मांग कर रहे लोगों तक राशन पानी की पहुंच भी पाकिस्तान की सेना ने बंद कर रखी है. पाकिस्तान की सेना ने बीते दो महीनों में 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मार भी डाला है. अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार एक्टिविस्ट प्रोफेसर सज्जाद राजा ने कहा है कि भारत के हिस्से वाले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की तुलना में पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान में लोगों की जिंदगी जानवरों की तरह है.

जम्मू-कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान और लद्दाख के लिए नेशनल इक्वालिटी पार्टी (NEP-JKGBL) के चेयरमैन प्रोफेसर सज्जाद राजा ने समाचार एजेंसी एएनआई के साथ एक बातचीत में कहा कि दोनों इलाकों के बीच विकास, सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून-व्यवस्था में भारी अंतर है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हमले जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं.

पाकिस्तानी दावों की पोल खोलते हुए प्रोफेसर सज्जाद राजा ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान में एक भी अस्पताल नहीं है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से पूरे इलाके में विकास हुआ है. निवेश बढ़ा है और बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिली हैं. पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों की तुलना मेनलैंड जम्मू-कश्मीर से नहीं की जा सकती.

पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से त्रस्त होकर स्विटजरलैंड में रह रहे प्रोफेसर सज्जाद राजा ने आगे कहा, "पीओजेके के लोगों को बेसिक इलाज के लिए भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद जाना पड़ता है. यहां साधारण ब्लड टेस्ट के लिए भी लैब नहीं हैं. आर्टिकल 370 के हटने के बाद लोगों को वो सारे अधिकार मिले हैं जो पहले नहीं थे."

पीओके में अब कैसे हैं हालात?

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं. अपने अधिकारों की मांग कर रही 'ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी' अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने जा रही है. JAAC नेता सरदार अमान खान ने लोगों से टैक्स और बिजली के बिल न भरने की अपील की है. सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत सरकारी दफ्तरों और स्कूलों का बहिष्कार भी किया जाएगा. सरदार अमान खान ने एक सभा के दौरान कहा कि अब हमें गोली का राज मंजूर नहीं है. JAAC नेता ने पाकिस्तान फौज को ये चेतावनी भी दी है कि अगर शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई गईं तो अवाम भी उसी भाषा में जवाब देगी.

Sardar Aman Kashmiri’s Key Address in Pallandri 🔥



We do not accept the rule of bullets. For more than 70 days, we have stood firm and shown that we are not afraid of bullets.



We are the children of hardworking people who earned a halal livelihood.



If you want to rule through… pic.twitter.com/6gFftg66Gu — برهان الدین ‏| Burhan uddin (@burhan_uddin_0) August 20, 2026

बता दें कि लगभग 45 लाख लोगों की आबादी वाले पीओके में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन दो महीने से भी ज्यादा समय से जारी हैं. पाकिस्तानी सेना ने लोगों पर गोलियां भी चलाई हैं और 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला है. JAAC के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये प्रदर्शन उनके अधिकारों के लिए हैं. JAAC की मांग है कि पाकिस्तान सरकार ने अपने वादे नहीं निभाए हैं. JAAC का कहना है कि ये प्रदर्शन महंगाई, बिजली कटौती, आटे की कमी और दशकों से चले आ रहे सैन्य दमन, उत्पीड़न, भेदभाव और अत्याचार का नतीजा हैं. पाकिस्तान 'ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी' से इतना डर गया है कि इसे जून 2026 में आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया था.