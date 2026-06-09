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कार के जरिए जासूसी कर रहा ड्रैगन? US ने चीन की इन बड़ी-बड़ी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट, अरबों का बिजनेस स्वाहा!

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने बड़ा एक्शन लेते हुए चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी, दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी को अपनी मिलिट्री ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 09, 2026, 06:02 PM IST

कार के जरिए जासूसी कर रहा ड्रैगन? US ने चीन की इन बड़ी-बड़ी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट, अरबों का बिजनेस स्वाहा!

यूएस ने चीन की कई कंपनियों पर लगाया बैन (Image Source- Magnific)

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  • पेंटागन ने चीन की दिग्गज कंपनियों को मिलिट्री ब्लैकलिस्ट में शामिल किया
  • अब ये कंपनियां अमेरिका में कोई भी सरकारी या डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाएंगी
  • पेंटागन का दावा, चीन इनसे अमेरिका की जासूसी करवा रहा
  • ब्लैकलिस्ट हुई चीनी कंपनियों की संख्या पिछले साल के 130 से बढ़कर अब 188 हो गई

अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर और जासूसी के विवाद ने अब एक बेहद गंभीर मोड़ ले लिया है. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD, टेक कंपनी अलीबाबा और चीन के सबसे बड़े सर्च इंजन Baidu को अपनी मिलिट्री ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है. अमेरिका के इस कड़े एक्शन का सीधा मतलब यह है कि अब इन चीनी कंपनियों को अमेरिका में कोई भी सरकारी या डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकेगा.

इस एक फैसले से चीनी बिजनेस जगत को अरबों रुपये का भारी नुकसान होना तय माना जा रहा है. 9 जून 2026 को जारी सरकारी आदेश के मुताबिक, अमेरिका को डर है कि ये कंपनियां कहने को तो प्राइवेट हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये चीनी सेना की ताकत बढ़ाने और अमेरिका की जासूसी करने में मदद कर रही हैं.

क्यों लगा प्रतिबंध?

पेंटागन का दावा है कि BYD, अलीबाबा और बाइडू जैसी कंपनियां चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MIIT) के साथ मिलकर काम करती हैं. अमेरिका की नजर में चीन की यह नीति मिलिट्री-सिविल फ्यूजन का हिस्सा है. इसका मतलब यह है कि चीन अपनी कमर्शियल कंपनियों की हाई-टेक टेक्नोलॉजी, रिसर्च और डेटा का इस्तेमाल अपनी सेना को आधुनिक और ताकतवर बनाने के लिए कर रहा है.

विशेषज्ञों का मानना है कि BYD जैसी स्मार्ट इलेक्ट्रिक कारों में लगे सेंसर्स, कैमरे और सॉफ्टवेयर के जरिए अमेरिकी नागरिकों और ठिकानों की जासूसी का खतरा था. वहीं, अलीबाबा का क्लाउड डेटा और बाइडू का सर्च इंजन डेटा चीन की खुफिया एजेंसियों के काम आ सकता था. इसी जासूसी के जाल और सुरक्षा खतरों को भांपते हुए पेंटागन ने इन दिग्गजों पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है. इस लिस्ट में हाल ही में इंसानों जैसे रोबोट बनाने वाली मशहूर चीनी रोबोटिक्स कंपनी 'यूनिट्री' को भी शामिल किया गया है.

क्या है ये पेंटागन मिलिट्री लिस्ट? 

इस ब्लैकलिस्ट की शुरुआत अमेरिकी संसद के आदेश पर साल 2021 में हुई थी. इसका मुख्य मकसद उन चीनी कंपनियों की पहचान करना है जो सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से चीन की सेना को मजबूत कर रही हैं. इस साल अमेरिका ने इस लिस्ट का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है.

पिछले साल जहां इस लिस्ट में करीब 130 चीनी कंपनियां शामिल थीं, वहीं इस साल यह संख्या बढ़कर 188 पर पहुंच गई है. पेंटागन ने साफ कहा है कि पूरी जांच-पड़ताल करने के बाद ही इन कंपनियों को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए ब्लैकलिस्ट किया गया है.

चीन को लगा अरबों का झटका

अमेरिका का यह फैसला चीन के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक चपत है. BYD इस समय दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी बनने की रेस में है, वहीं अलीबाबा को चीन का अमेजन कहा जाता है. अमेरिका जैसे बड़े बाजार से बाहर होने और रक्षा सौदों पर बैन लगने से इन कंपनियों के ग्लोबल बिजनेस को करोड़ों डॉलर का झटका लगा है.

इस फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी कंपनियों के शेयर गिरने की आशंका भी बढ़ गई है. कुल मिलाकर, अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा की कीमत पर चीन को अपनी धरती पर बिजनेस बढ़ाने की इजाजत बिल्कुल नहीं देगा.

 

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