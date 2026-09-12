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दुश्मन की मिसाइल लॉन्च होते ही पेंटागन को मिल जाएगी खबर; जानिए क्या है यह नया AI ट्रैकिंग सिस्टम

अमेरिकी रक्षा विभाग एक ऐसा AI सिस्टम तैयार कर रहा है जो मिसाइल और अंतरिक्ष खतरों की पहचान महज 2 सेकंड में कर लेगा. जानिए कैसे काम करेगा यह नया तकनीक इंजन.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 12, 2026, 10:43 PM IST

दुश्मन की मिसाइल लॉन्च होते ही पेंटागन को मिल जाएगी खबर; जानिए क्या है यह नया AI ट्रैकिंग सिस्टम

पेंटागन का नया AI मास्टरप्लान, AI Photo

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  • पेंटागन एक ऐसा AI सिस्टम चाहता है जो मिसाइल और अंतरिक्ष खतरों का आकलन महज 2 सेकंड में कर सके.
  • DIU ने इस नए AI प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं.
  • यह AI हमलों के दौरान 5 GB/मिनट तक के डेटा को संभालने में सक्षम होगा.
     

Pentagon AI Missile Threat Detection: अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) ने मिसाइल और अंतरिक्ष खतरों से निपटने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. इस योजना के तहत अमेरिका की 'डिफेंस इनोवेशन यूनिट' ने एक स्पेस थ्रेट इंटेलिजेंस सिंथेसिस इंजन के निर्माण के लिए प्रस्ताव मांगे हैं. यह नया AI सिस्टम बिखरे हुए सेंसर डेटा को एक जगह जोड़कर महज कुछ सेकंड में सैन्य खुफिया जानकारी तैयार करने में सक्षम होगा.

इस नए एआई टेक्नोलॉजी का मेन गोल मिसाइल और ड्रोन हमलों की बढ़ती संख्या और उनके कॉम्प्लेक्स पैटर्न के बीच किसी भी आने वाले खतरे का एकदम सटीक और क्विक असेसमेंट करना है. असल में, आजकल के जो पुराने मिलिट्री सिस्टम्स हैं, वे हवा में एक-दूसरे के पास उड़ रहे ऑब्जेक्ट्स को अलग-अलग पहचानने, नए थ्रेट्स को ट्रैक करने और थ्रेट मॉडल्स को तुरंत अपडेट रखने में काफी स्ट्रगल करते हैं, जिससे रिस्पॉन्स टाइम धीमा हो जाता है.

पलक झपकते ही जवाबी कार्रवाई?

पेंटागन इस समय एक ऐसे सुपर-स्मार्ट AI इंजन की तलाश में है जो लाइव वीडियो, सैटेलाइट इमेजेस, रडार, सेंसर फीड्स, जियोस्पेशियल डेटा और क्लासिफाइड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को आपस में एकदम परफेक्टली कम्बाइन कर सके, ताकि इन सभी सोर्सेज से मिलने वाली रैंडम जानकारियों को मिलाकर यह सिस्टम रियल-टाइम में एक यूनिफाइड और लगातार अपडेट होने वाली थ्रेट पिक्चर तैयार कर सके.

डिफेंस इनोवेशन यूनिट (DIU) द्वारा जारी की गई डिमांड के मुताबिक, इस नेक्स्ट-लेवल सिस्टम से यह उम्मीद की जा रही है कि यह पूरे डेटा को प्रोसेस करके महज 5 सेकंड से भी कम समय में रिजल्ट्स स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दे, हालांकि डेवलपर्स के लिए सबसे पसंदीदा टारगेट सिर्फ 2 सेकंड की लेटेंसी का रखा गया है, और यह एआई सिस्टम आने वाली हर छोटी-बड़ी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इंसानी विश्लेषकों और ऑपरेटरों के लिए तुरंत ‘ऐक्शन-योग्य और कॉन्फिडेंस-स्कोर्ड अलर्ट्स’ जनरेट करेगा जिससे पलक झपकते ही जवाबी कार्रवाई की जा सके.

यह कैसे काम करेगा?

मिसाइल रक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण चरण शामिल होते हैं, जिनमें खतरे का पता लगाना, पहचान करना, ट्रैकिंग, खतरे का आकलन, निर्णय लेना और इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करना शामिल है. किसी भी खतरे का मुकाबला करने से पहले अलग-अलग सेंसर से मिलने वाली जानकारी को प्रोसेस करना और उनका आपस में मिलान करना जरूरी होता है.

यह प्रस्तावित AI इंजन सामान्य परिचालन के दौरान 20 से 30 मेगाबाइट प्रति मिनट के डेटा स्ट्रीम को प्रोसेस करेगा. वहीं, आपातकालीन स्थिति या मिसाइल हमलों के दौरान यह सिस्टम प्रति मिनट 5 गीगाबाइट तक के भारी डेटा बर्स्ट को संभालने में सक्षम होगा. AI सॉफ्टवेयर रडार, सैटेलाइट और वीडियो से मिलने वाले कई फीड्स को एक साथ प्रोसेस करके विश्लेषकों का समय बचाएगा.

2 सेकंड का समय क्यों है महत्वपूर्ण?

आधुनिक युद्धक्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों की गति और जटिलता बहुत बढ़ चुकी है. इंसानी ऑपरेटरों के लिए रडार, उपग्रहों और खुफिया स्रोतों से आने वाले विशाल डेटा का तुरंत विश्लेषण करना बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

यदि AI सिस्टम 2 सेकंड के भीतर खतरों की पहचान कर अलर्ट जारी कर देता है, तो इससे सैन्य कमांडरों और रक्षा प्रणालियों को फैसले लेने के लिए बहुमूल्य अतिरिक्त समय मिल जाएगा. इससे मैन्युअल रूप से जानकारी जुटाने में लगने वाला समय बचेगा और रक्षा प्रणालियों को तुरंत सक्रिय किया जा सकेगा.

क्या इंसानी नियंत्रण खत्म हो जाएगा?

पेंटागन की इस योजना में AI तकनीक का उपयोग इंसानी ऑपरेटरों को हटाने के लिए नहीं किया जा रहा है. इस प्रणाली में मानवीय निगरानी एक केंद्रीय और महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी. DIU के अनुसार, यह तकनीक ऑपरेटरों को एनालिस्ट-इन-द-लूप, ह्यूमन-ऑन-द-लूप या ऑटोमेटेड वर्कफ़्लो के रूप में सहायता प्रदान करेगी. 

AI जटिल डेटा प्रोसेसिंग का काम संभालेगा और ऑपरेटरों को आसानी से समझ आने वाले विज़ुअलाइज़ेशन और कॉन्फिडेंस-स्कोर्ड अलर्ट उपलब्ध कराएगा. इस प्रकार, महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में अंतिम निर्णय और निगरानी का अधिकार इंसान के पास ही बना रहेगा.
 

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