Gaza Crisis: एक समय जहां गाजा पट्टी में बच्चे हंसते-खेलते थे, आज वहां चारो ओर भूख, तबाही और मौत का मंजर पसरा हुआ है. इज़रायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध ने गाजा को पूरी तरह बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है. पिछले कुछ महीनों से जारी हिंसा के कारण गाजा में न सिर्फ लोगों की जान पर बन आई है, बल्कि खाने-पीने की चीजों की भारी किल्लत भी हो गई है. हालात इतने खराब हैं कि जो बिस्किट भारत में मात्र पांच रुपए में मिल जाता है, वही गाजा में ₹2,300 से ज्यादा में बिक रहा है.

गाजा से आई एक वायरल पोस्ट ने सबको चौंका दिया है. एनडीटीवी की खबर के मुताबिक एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसे आखिरकार अपने बेटे के लिए पारले-जी बिस्किट मिला, जिसकी कीमत 24 यूरो (करीब ₹2,342) चुकानी पड़ी. यही बिस्किट भारत में मात्र ₹5 में मिलता है. पोस्ट में लिखा गया कि पहले इसकी कीमत 1.5 यूरो थी जो अब कई गुना बढ़ गई है. यह उस बात का जीता जागता उदाहरण है कि वहां की आम जनता को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

After a long wait, I finally got Ravif her favorite biscuits today. Even though the price jumped from €1.5 to over €24, I just couldn’t deny Rafif her favorite treat. pic.twitter.com/O1dbfWHVTF