Viral Video: पाकिस्तान के स्कूल में गूंजा ‘जय श्रीराम’, संस्कृत में श्लोक सुनाने वाले बच्चे की भारत में हो रही वाहवाही

भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है. इसकी वजह पाकिस्तानी की नापाक हरकतें और सोशल मीडिया पर भारत विरोधी बातों का सामना आना है, लेकिन अब पाकिस्तान की एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, जिसे भारतीय देखकर खूब वाहवाही कर रहे हैं. यह वीडियो एक पाकिस्तानी बच्चे की है, जो न सिर्फ स्कूल में जय श्रीराम का नारा लगा रहा है. इतना ही नहीं बच्चा रफ्तार से संस्कृत के श्लोक सुना रहा है. कट्टरपंथी पाकिस्तान से आया ये वीडियो देखकर हर कोई हैरान है. वहीं लोग इस बच्चे और स्कूल की खूब तारीफ कर रहे हैं.

पाकिस्तानी में हिंदू बच्चा सुना रहा श्लोक

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा यह वीडियो पाकिस्तान का बताया जा रहा है. इसमें बच्चा जय श्री राम बोलने के बाद संस्कृत के श्लोक बोलता दिखाई पड़ रहा है. बताया जा रहा है कि यह पाकिस्तानी स्कूल में हिंदू बच्चा है, जिससे टीचर श्लोक सुन रहा है. बच्चा एक ही सांस में बिना रुके संस्कृत के कई श्लोक सुना देता है. वहीं उसके श्लोक पूरे होने के बाद टीचर और उसके पास बैठा एक शख्स खूब तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो की भारतीय लोग कर रहे तारीफ

वीडियो में दिख रहे पाकिस्तानी बच्चे की भारत में खूब वाहवाही हो रही है. एक बाद एक यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि इतना ज्यादा हिंदू तो हिंदुस्थान में भी नहीं हैं. वहीं, एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि जय सनातन धर्म संस्कृति. किसी ने कहा कि पाकिस्तान के इस स्कूल की जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है. भारत में भी सभी स्कूलों को ऐसा करना चाहिए.

पाकिस्तानी हिंदू ने पोस्ट किया वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर एक पाकिस्तानी हिंदू द्वारा डाला गया है. इसका नाम Harichand Parmar Official के पेज है, जिसमें बताया गया है कि यह वीडियो पाकिस्तान के स्कूल का है. हरिचंद परमार खुद को एक पाकिस्तानी हिंदू बताते हैं. वह इस पर व्लॉग के साथ ही पाकिस्तान की परंमरा से जुड़े ज्यादातर पोस्ट डालते रहते हैं.

