'परमाणु युद्ध करेंगे, हाथ काट देंगे', पानी रोकने पर धमकी देने वाली शहबाज सरकार को पाकिस्तानियों ने लताड़ा, बोले- 6,000 मर गए और तुम...

सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तानी आवाम ने अपनी सरकार से अपील की है कि इसे लेकर वह भारत से सीधे बात करे. उन्होंने इस बात पर भी गुस्सा दिखाया कि अगर पानी रोके जाने की वजह से 6,000 लोगों की जान चली गई को सरकार क्या कर रही है.

सिंधु जल संधि को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. हर मंच पर जाकर वो इस मुद्दे को उठाता है और भारत को गीदड़भभकी देता है. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के चीफ बिलावल भुट्टो जरदारी से लेकर, डिप्टी पीएम इसहाक डार, पाक पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के क्लामेट चेंज मिनिस्टर मुसादिक मलिक ने अपनी बौखलाहट निकाली है और भारत को धमकियां दी हैं. मुसादिक मलिक ने कहा कि अगर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो हम उन हाथों को काट देंगे. उनसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी थी.

पाकिस्तान की सरकार भले ही जंग की बातें कर रही हो, लेकिन कई पाकिस्तानियों का ये मानना है कि उनकी सरकार को भारत से सीधे बात करके मसले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए. कई ने तो यहां तक कहा है कि धमकियां देने के बजाय सरकार कुछ करके दिखाए. उन्होंने कहा कि मुसादिक मलिक ने एक प्रेस कान्फ्रेंस करके बताया कि भारत की तरफ से पानी रोके जाने के कारण अब तक 6 हजार पाकिस्तानियों की जान जा चुकी है. एक पाकिस्तानी ने इस पर कहा कि अगर ऐसा हुआ तो सरकार क्या कर रही है, सिर्फ धमकियां दे रही है, पानी को खुलवाने के लिए कुछ काम क्यों नहीं कर रही है.



पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर एक और पाकिस्तानी ने कहा कि सरकार आवाम को चूना लगा रही है. इंडिया अपने लिए डैम बना रहा है, ऐसा पाकिस्तान को भी करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इंडियंस भविष्य को लेकर अपनी आवाम के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार आवाम को चूना लगा रही है. उन्होंने कहा, 'मुझे बताएं कि अगर हमारे पास इतना स्टॉक हो और अगर वे सिंधु जल संधि समझौता रद्द भी कर देते हैं को क्यों हमें कोई दिक्कत होगी. पाकिस्तान की सरकार अपनी गरीब आवाम पर रहम करे.'

अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाने के लिए दुनियाभर में अपने नाम का डंका पीटने पर भी शहबाज शरीफ सरकार को पाकिस्तानी आवाम ने जमकर फटकार लगाई है. उन्होंने कहा कि आप अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, आवाम परेशान है और आप दुनिया में जाकर जंग रुकवाने के लिए काम कर रहे हो तो उसका क्या फायदा है. वहीं, कुछ पाकिस्तानियों ने अपनी सरकार से भारत के साथ जंग की भी अपील की है.

उन्होंने कहा कि भारत को ऐसा तो नहीं करना चाहिए. इसके बदले में अगर इंडिया ये चाहता है कि ये लोग प्यासे से मरें, तो अटैक होना चाहिए, जंग होनी चाहिए. पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं. प्यास से मरने से तो बेहतर है जंग में मर जाएं. एक और पाकस्तानी शख्स ने कहा कि पानी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता है. अगर इंडिया डैम बना रहा है तो हम उसका डैम उड़ा देंगे. जब पानी रोकेंगे तो जंग तो होगी.