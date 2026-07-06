FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
क्वार्टर फाइनल से पहले इंग्लैंड को लगा तगड़ा झटका, जीत का जश्न मनाने के दौरान चोटिल हुआ दिग्गज खिलाड़ी

क्वार्टर फाइनल से पहले इंग्लैंड को लगा तगड़ा झटका, जीत का जश्न मनाने के दौरान चोटिल हुआ दिग्गज खिलाड़ी

कल का मौसम, 7 जुलाई: दिल्ली में मंगलवार को गरज के साथ बारिश की संभावना, जानिए नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम का हाल

कल का मौसम, 7 जुलाई: दिल्ली में मंगलवार को गरज के साथ बारिश की संभावना, जानिए नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम का हाल

ये मेरा आखिरी वर्ल्डकप होगा, लेकिन... स्पेन के खिलाफ मैच से पहले रोनाल्डो ने तोड़ा फैंस का दिल, रिटायरमेंट को लेकर की बात

ये मेरा आखिरी वर्ल्डकप होगा, लेकिन... स्पेन के खिलाफ मैच से पहले रोनाल्डो ने तोड़ा फैंस का दिल, रिटायरमेंट को लेकर की बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका

राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

'परमाणु युद्ध करेंगे, हाथ काट देंगे', पानी रोकने पर धमकी देने वाली शहबाज सरकार को पाकिस्तानियों ने लताड़ा, बोले- 6,000 मर गए और तुम...

सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तानी आवाम ने अपनी सरकार से अपील की है कि इसे लेकर वह भारत से सीधे बात करे. उन्होंने इस बात पर भी गुस्सा दिखाया कि अगर पानी रोके जाने की वजह से 6,000 लोगों की जान चली गई को सरकार क्या कर रही है.

Latest News

Neelam

Updated : Jul 06, 2026, 04:42 PM IST

'परमाणु युद्ध करेंगे, हाथ काट देंगे', पानी रोकने पर धमकी देने वाली शहबाज सरकार को पाकिस्तानियों ने लताड़ा, बोले- 6,000 मर गए और तुम...

पाकिस्तान के मंत्री ने कहा- पानी की कमी से 6,000 लोगों की मौत (Image Source: ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सिंधु जल संधि को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. हर मंच पर जाकर वो इस मुद्दे को उठाता है और भारत को गीदड़भभकी देता है. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के चीफ बिलावल भुट्टो जरदारी से लेकर, डिप्टी पीएम इसहाक डार, पाक पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के क्लामेट चेंज मिनिस्टर मुसादिक मलिक ने अपनी बौखलाहट निकाली है और भारत को धमकियां दी हैं. मुसादिक मलिक ने कहा कि अगर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो हम उन हाथों को काट देंगे. उनसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी थी. 

पाकिस्तान की सरकार भले ही जंग की बातें कर रही हो, लेकिन कई पाकिस्तानियों का ये मानना है कि उनकी सरकार को भारत से सीधे बात करके मसले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए. कई ने तो यहां तक कहा है कि धमकियां देने के बजाय सरकार कुछ करके दिखाए. उन्होंने कहा कि मुसादिक मलिक ने एक प्रेस कान्फ्रेंस करके बताया कि भारत की तरफ से पानी रोके जाने के कारण अब तक 6 हजार पाकिस्तानियों की जान जा चुकी है. एक पाकिस्तानी ने इस पर कहा कि अगर ऐसा हुआ तो सरकार क्या कर रही है, सिर्फ धमकियां दे रही है, पानी को खुलवाने के लिए कुछ काम क्यों नहीं कर रही है. 
 
पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर एक और पाकिस्तानी ने कहा कि सरकार आवाम को चूना लगा रही है. इंडिया अपने लिए डैम बना रहा है, ऐसा पाकिस्तान को भी करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इंडियंस भविष्य को लेकर अपनी आवाम के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार आवाम को चूना लगा रही है. उन्होंने कहा, 'मुझे बताएं कि अगर हमारे पास इतना स्टॉक हो और अगर वे सिंधु जल संधि समझौता रद्द भी कर देते हैं को क्यों हमें कोई दिक्कत होगी. पाकिस्तान की सरकार अपनी गरीब आवाम पर रहम करे.'

अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाने के लिए दुनियाभर में अपने नाम का डंका पीटने पर भी शहबाज शरीफ सरकार को पाकिस्तानी आवाम ने जमकर फटकार लगाई है. उन्होंने कहा कि आप अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, आवाम परेशान है और आप दुनिया में जाकर जंग रुकवाने के लिए काम कर रहे हो तो उसका क्या फायदा है. वहीं, कुछ पाकिस्तानियों ने अपनी सरकार से भारत के साथ जंग की भी अपील की है.

उन्होंने कहा कि भारत को ऐसा तो नहीं करना चाहिए. इसके बदले में अगर इंडिया ये चाहता है कि ये लोग प्यासे से मरें, तो अटैक होना चाहिए, जंग होनी चाहिए. पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं. प्यास से मरने से तो बेहतर है जंग में मर जाएं. एक और पाकस्तानी शख्स ने कहा कि पानी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता है. अगर इंडिया डैम बना रहा है तो हम उसका डैम उड़ा देंगे. जब पानी रोकेंगे तो जंग तो होगी. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही
कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement