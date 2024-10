Pakistani News: पाकिस्तानी के धर्मगुरु मुफ्ती तारिक मसूद (Mufti Tariq Masood) ने हाल ही में अपने अजीबोगरीब बयानों की वजह से चर्चा में बने हुए हैं. एक तरफ जहां कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वो पैगंबर मोहम्मद को अनपढ़ बता रहे थे, जिसके बाद लोगों का गुस्सा उन पर फूट काफी बढ़ गया. वहीं एक और क्लिप उनका वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने रेप को लेकर ऐसी बात कही है, जो वाकई में काफी शर्मनाक और विवादित है. उन्होंने एक वीडियो में कहा कि लड़कियों के रेप होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह को-एजुकेशन सिस्टम है.

रेप का कारण को-एजुकेशन

मुफ्ती तारिक मसूद ने अपने बयान में कहा कि देश में रेप के कई सारे मामले देखने को मिल रहे हैं. हमें जानना चाहिए इसके रोकथाम के लिए क्या करना जरूरी है. पहले तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को सजा देनी चाहिए. हालांकि, ऐसे भी रेप के मामलों में कमी नहीं आ पाएगी. इसके लिए हमें दूसरा उपाय इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो है एजुकेशन सिस्टम पर लगाम खासकर हमें को-एजुकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है.

"...R@pes happen due to co-education..."



- Pak Mulla Tariq Masood



Everything gets blamed except the Holy book that justifies r@pe for females not wearing Islamic dress or interacting with non-mehrams. pic.twitter.com/BqdCwoL5Zv