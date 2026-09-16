मक्का पैक्ट और सऊदी को सैन्य मदद नहीं देने के लिए घिरा पाकिस्तान तो PAK एक्सपर्ट बोले- हूतियों से लड़ने के लिए अमेरिका...

कमर चीमा ने यह भी कहा कि ईरान सऊदी अरब को लेकर अलग-अलग प्रोपेगेंडा फैला रहा है, वो कह रहा है कि सऊदी ने यूरोप को तेल भेजना बंद कर दिया, वो कमजोर पड़ गया है. ऐसा करके ईरान मार्केट में प्रेशर बनाना चाहता है ताकि सब उससे तेल खरीदें.

मक्का पैक्ट के तहत सैन्य मदद नहीं देने के लिए उठ रहे सवालों पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा कि सऊदी के पास पार्याप्त सेना है

कमर चीमा ने कहा कि अमेरिका की तरफ से हूतियों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे, वो सिर्फ थोड़ा बहुत इंटेलीजेंस की मदद दे रहा है

कमर चीमा ने ओमान, यूएई और दूसरे गल्फ मुल्कों पर भी सवाल उठाए हैं कि वे क्यों सऊदी की मदद के लिए आगे नहीं आ रहे

पाक एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि ईरान सऊदी के खिलाफ झूठी खबरें भी फैला रहा है

हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब का साथ न देने के लिए पाकिस्तान पर उठ रहे सवालों के बीच पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा है सऊदी के पास इतनी फोर्स है कि वह मुकाबला कर सके. साथ ही उन्होंने अमेरिका को निशाने पर लिया है. पिछले महीने पाकिस्तान ने सऊदी और तुर्किए के साथ मक्का डिफेंस एग्रीमेंट किया था. हूतियों के सऊदी पर बढ़ते हमलों को लेकर पाकिस्तान और तुर्किए पर सवाल उठने लगे हैं कि वे क्यों सैन्य मदद नहीं भेज रहे हैं, जबकि समझौते के अनुसार उन्हें एक-दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए. पाकिस्तान बार-बार बयान जारी करके इस पर सफाई दे रहा है, और अब पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने अमेरिका और सऊदी के पड़ोसी मुल्कों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं.

पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने अमेरिका और गल्फ मुल्कों पर उठाए सवाल

कमर चीमा ने कहा कि अब अमेरिकंस कह रहे हैं कि हूती कठपुतली हैं और हम मिडिल ईस्ट में एक और कठपुतली तैयार नहीं होने देंगे, लेकिन अमेरिका कर कुछ नहीं रहा है. कमर चीमा ने कहा कि अमेरिका कुछ ऐसा नहीं कर रहा है कि जिसे लेकर आप कह सकें कि कोई सख्त कदम उठाया गया या सीरियस कोशिश की गई है. अमेरिका बस इंटेलीजेंस प्रोवाइड करवा रहा है और वो भी थोड़ी बहुत. इतना ही नहीं कमर चीमा ने ओमान और यूएई पर भी सवाल उठाए हैं कि वे क्या कर रहे हैं, वे क्यों आगे नहीं आ रहे हैं.

हूतियों की मदद कर रहा ईरान, पाक एक्सपर्ट ने कहा

पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि अब सवाल मक्का पैक्ट का आता है, पाकिस्तान वो करेगा जो उसको करना पड़े, तुर्किए वो करेगा जो तुर्किए को करना पड़े. उन्होंने कहा कि ईरान हूतियों को सपोर्ट करके बहुत गलत कर रहा है. हूती अकेले ये चीजें कर ही नहीं सकते हैं, उन्हें सपोर्ट की जरूरत है. इतनी बड़ी संख्या में जो मिसाइलें आ रही हैं,ये वही मिसाइलें हैं जो ईरानी इजरायल के ऊपर मारते थे.

कमर चीमा ने यह भी कहा कि ईरान सऊदी अरब को लेकर अलग-अलग प्रोपेगेंडा फैला रहा है, वो कह रहा है कि सऊदी ने यूरोप को तेल भेजना बंद कर दिया, वो कमजोर पड़ गया है. ऐसा करके ईरान मार्केट में प्रेशर बनाना चाहता है ताकि सब उससे तेल खरीदें. कमर चीमा ने कहा कि जो चीज नजर आ रही है, वो यही है कि सऊदी अरब की लीडरशिप हूतियों का अस्तित्व खत्म करना चाहती है. उनके पास इतनी फोर्स है कि वे ऐसा कर सकते हैं.

सऊदी को जंग में उलझाकर यूरोप को तेल बेचेगा ईरान?

उन्होंने कहा कि ईरानियों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब इतना कमजोर हो गया है कि उसने अपना तेल बंद कर दिया है और यूरोपियों को उसने बता दिया है कि तेल नहीं देंगे अपना बंदोबस्त कर लो. कमर चीमा ने कहा कि ये सब प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं. असल जंग से ज्यादा तो ये प्रोपेगेंडा वॉर है, इसको कैसे हैंडल किया जाए ये बड़ा सवाल है. ये प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बहुत सारा काम किया गया है.

उन्होंने कहा कि ईरान जो खबरें फैला रहा है न कि सऊदी यूरोप को तेल नहीं भेज रहा और ऑर्डर कैंसिल कर रहा है, उसका मकसद ये है कि ऑयल मार्केट में इतना प्रेशर बनाओ कि दुनिया हमारे पास आ जाए, ये उनका मकसद है. अगर ये सारे उनके पास जाते हैं तो उनका काम हो गया.



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