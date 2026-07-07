PM मोदी के इंडोनेशिया दौरे से भड़के PAK एक्सपर्ट, प्रबोवो सुबियंतो को बताया कमजोर शख्सियत, बोले- आप मुस्लिम, पाकिस्तान नहीं आते और इंडियंस के लिए...

पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि जब भारत ने रिपब्लिक डे पर प्रबोवो सुबियंतो को इंवाइट किया था, तब वह पाकिस्तान आना चाहते थे, लेकिन आए नहीं. पाकिस्तान को इस बात का बहुत बुरा लगा.

इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत देखकर पाकिस्तानी बौखला गए हैं. दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क में पीएम मोदी का इस तरह स्वागत होता देख पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने इंडोनेशिया पर अपनी चिढ़ निकाली है. उनका कहना है कि भारत इंडोनेशिया के जरिए मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी पॉजिशन मजबूत करना चाहता है. इतना ही नहीं उन्होंने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो को कमजोर लीडर तक बता दिया.

मिडिल ईस्ट में जयशंकर के दौरे पर क्या बोले पाक एक्सपर्ट?

कमर चीमा ने कहा कि पीएम मोदी इंडोनेशिया गए हैं और भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मिडिल ईस्ट में घूम रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ सालों में बहुत समय निकाला और मुस्लिम मुल्कों के करीब आने की कोशिश की, इंडोनेशिया उनमें से एक है. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी पीएम मोदी को लेने पहुंचे और जहाज भी वहां पहुंचे हुए थे.' इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो सोमवार (6 जुलाई, 2026) को खुद पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंचे थे.

प्रबोवो सुबियंतो को बताया कमजोर लीडर

कमर चीमा ने इंडोनेशिया और भारत के रिश्तों पर चिढ़ निकाली और कहा कि प्रबोवो सुबियंतो घबराए हुए हैं, उनकी पॉजीशन मुझे ऐसी नजर नहीं आई कि वह वो फैसले कर पाएंगे, जो उन्हें करने चाहिए. ब्रह्मोस डील का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी इंडोनेशिया को जहाज बेचना चाह रहा था, पाकिस्तानी एयरफोर्स की लीडरशिप भी वहां थी, लेकिन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति घरबाए हुए हैं, वो वैसे फैसले नहीं ले सकते जैसे उनको लेने की जरूरत है.

पाकिस्तान नहीं जाने पर प्रबोवो सुबियंतो से खफा है PAK?

कमर चीमा ने प्रबोवो सुबियंतो के पाकिस्तान नहीं आने पर भी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि जब भारत ने रिपब्लिक डे पर प्रबोवो सुबियंतो को इंवाइट किया था, तब वह पाकिस्तान आना चाहते थे, लेकिन आए नहीं. पाकिस्तान को इस बात का बहुत बुरा लगा था. कमर चीमा ने कहा, 'ऐसी पॉजिशन है इनकी और न वह इतने कोई मजबूत मुझे नजर आए हैं. ये मेरे उनको लेकर विचार हैं कि वह कोई मजबूत शख्सियत नहीं हैं, वह एक कमजोर शख्सियत हैं. उनकी ये सोच है कि मुझे इंडिया के करीब रहना है क्योंकि 40 अरब डॉलर की ट्रेड है.'

सबसे बड़े मुस्लिम देश के नोट पर गणेश और चलती है गरुड़ एयरलाइन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जुलाई से तीन देशों के दौरे पर हैं, इंडोनेशिया के बाद उनका ऑस्ट्रलिया और न्यूजीलैंड का भी दौरा है. प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी तीसरी बार इंडोनेशिया के दौरे पर गए हैं. सोमवार को जब पीएम मोदी वहां पहुंचे तो सीमा पर पहुंचते ही इंडोनेशिया के फाइटर जेट्स ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया. राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो ने खुद उनका स्वागत किया. इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत पर हिंदू-बौद्ध सभ्यता की गहरी छाप दिखाई देती है. यहां नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छपी है, यहां की एयरलाइन का नाम गरुड़ है और यहां रामलीला भी होती है.

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