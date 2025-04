भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में साफ तौर पर स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने करीब तीन दशक तक अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए आतंकवादी संगठनों का समर्थन, प्रशिक्षण और फंडिंग की. यह इंटरव्यू याल्दा हाकिम द्वारा लिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भारी तनाव देखा जा रहा है. इस संदर्भ में ख्वाजा आसिफ का यह बयान बेहद गंभीर और वैश्विक चिंता का विषय बन गया है.

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में जो कबूलनामा किया है, वह न सिर्फ पाकिस्तान की पुरानी नीतियों पर सवाल उठाता है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में उसकी भूमिका को भी कटघरे में खड़ा करता है. स्काई न्यूज की याल्दा हाकिम से बात करते हुए आसिफ ने कहा, हमने तीन दशक तक अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देशों के लिए आतंकवाद से जुड़ा गंदा काम किया. यह हमारी गलती थी और इसकी भारी कीमत हमने चुकाई है.

