कश्मीर में आतंक फैलाने की बड़ी साजिश? हाफिज सईद ने भेजे 10,000 आतंकी, पाकिस्तानी मौलवी का बड़ा दावा

एक सभा के दौरान मदनी ने दावा किया कि लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के संस्थापक हाफिज सईद ने जम्मू-कश्मीर में 10,000 से अधिक आतंकवादी भेजे थे.

पाकिस्तान के विवादित मौलवी नसीर मदनी के एक ताजा बयान ने भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मचा दिया है. 14 अगस्त को बहावलनगर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का जिक्र किया.

एनडीटीवी के अनुसार, मदनी ने दावा किया कि हाफिज सईद ने कश्मीर में करीब 10,000 आतंकी भेजे थे. उनके इस बयान के सामने आने के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के पीछे लश्कर की भूमिका और उसके आका की संलिप्तता को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है.

भारत में कई बड़े मामलों में मुख्य आरोपी है हाफिज सईद

हाफिज सईद पाकिस्तान में बने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है. यह संगठन भारत पर हुए कई बड़े और घातक आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है. अल-कायदा और तालिबान जैसे खतरनाक संगठनों से संबंधों के चलते संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 में लश्कर-ए-तैयबा पर प्रतिबंध लगा दिया था.

इसके बाद, साल 2008 में अमेरिका ने भी हाफिज सईद को वैश्विक आतंकवादियों की सूची में शामिल कर लिया था. भारत में हुई कई प्रमुख आतंकी घटनाओं की जांच में हाफिज का नाम सीधे तौर पर सामने आया है, जिनमें 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला सबसे प्रमुख है. इसके अलावा, जम्मू की एक अदालत ने जुलाई में पहलगाम आतंकी हमले के मामले में सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था.

LeT NASeer Madani RETURNS

LeT-linked cleric Naseer Madani is back on stage just days after reportedly suffering a severe heart attack.



On 14 August, he was seen addressing a LeT event in Bahawalnagar and claimed that Hafiz Saeed had sent 10,000 terrorists to Kashmir.

Monitoring… pic.twitter.com/rRHbtuakdn — Shadow IND (@ShadowIND_IN) August 18, 2026

इन एब्सेंशिया की कानूनी प्रक्रिया शुरू

मुंबई पुलिस ने 26/11 मामले में फरार चल रहे छह पाकिस्तानी आरोपियों के खिलाफ 'इन एब्सेंशिया' यानी आरोपी की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने की कानूनी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है. यदि इस विशेष अदालती प्रक्रिया में ये आरोपी दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें सजा सुनाई जाएगी. भविष्य में जब भी ये आरोपी भारत लाए जाएंगे या पकड़े जाएंगे, तो उन्हें तुरंत उस सजा का सामना करना पड़ेगा.

क्या था 26/11 हमला?

26 नवंबर 2008 की रात पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादी समुद्री रास्ते से मुंबई में दाखिल हुए थे. अगले चार दिनों तक उन्होंने शहर के कई व्यस्त और मशहूर ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए. इस भयानक आतंकी वारदात में 166 बेकसूर लोगों की जान चली गई थी, जबकि लगभग 300 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस घटना ने पूरे देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया था.

इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच में भी हाफिज सईद का नाम दोबारा सामने आया. अप्रैल 2025 में हुए इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से ज़्यादातर आम नागरिक थे.

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